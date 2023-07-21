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21 июл 2023

В Россию привезли кроссовер SsangYong Tivoli

В Россию привезли кроссовер SsangYong Tivoli
Автор фото: фирма-производитель

Несколько российских дилеров выставили на продажу новый кроссовер SsangYong Tivoli, который был привезен в РФ по схеме параллельного импорта

На выбор предлагается два агрегата. В первую очередь - это дизельный мотор объемом 1,6 л. Мощность - 136 л.с., а крутящий момент - 300 Нм. Во-вторых - бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 163 л.с., а крутящий момент - 260 Нм. Оба агрегата комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний. 

Ранее стало известно, что будущий рестайлинг Tivoli сменит логотип на KG Mobility и спустя 4 года вернет базовый 1,6-литровый мотор мощностью 126 л.с. и 155 Нм крутящего момента. Комплектоваться автомобиль будет 6-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Известия, ixbt

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