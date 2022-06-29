Автомобильный портал Motorpage
29 июн 2022

Химическая промышленность Кореи будет спасать концерн SsangYong

Химическая промышленность Кореи будет спасать концерн SsangYong

Похоже, что долгая история с банкротством автомобильной компании SsangYong подошла к концу – власти Южной Кореи нашли покупателя на активы

Как сообщают СМИ, новым владельцем SsangYong станет химический концерн KG Group, который совместно с партнерами планирует направить на приобретение SYM  около семисот миллионов долларов. Вся сделка будет оформлена в два этапа – сначала за триста миллионов выкупят свежие акции, которые были «выброшены» на рынок в результате эмиссии. Второй этап – выкуп остальных активов.

«Химики» не случайно действуют так аккуратно, дело в том, что выкуп еще должны одобрить кредиторы SsangYong.  Отметим, что с 2010 года крупнейшим держателем акций предприятия был индийский автомобильный конгломерат Mahindra & Mahindra. Однако, им не удалось вывести фирму из затяжного кризиса и в 2020 году 75-процентная доля была распродана по частям.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
SsangYong Torres

Представлен SsangYong Torres

14 июня 2022
SsangYong Korando 2020 салон

SsangYong анонсировал кроссовер Torres

20 мая 2022
SsangYong

SsangYong анонсировал новый кроссовер

28 июля 2021
SsangYong Korando e-Motion

SsangYoung готовится представить электрокар

16 июня 2021

SsangYong заявил о банкротстве

22 декабря 2020
SsangYong Rexton

SsangYong показал новый Rexton

19 октября 2020

 Новости SsangYong

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Continental GT Speed - bentley continental gt speed convertible (2022) bentley continental gt speed convertible (2022) табун для аристократа Тест драйв
26 июня 2022

Bentley Continental GT Speed
"Табун для аристократа"
Haval F7X - haval f7x (2020) «чёрной молнии подобный»
Тест драйв
22 июня 2022

Haval F7X
"«Чёрной молнии подобный»"
Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x
Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки
Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"

Написано новостей:

3 0 9 1 2