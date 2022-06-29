Похоже, что долгая история с банкротством автомобильной компании SsangYong подошла к концу – власти Южной Кореи нашли покупателя на активы

Как сообщают СМИ, новым владельцем SsangYong станет химический концерн KG Group, который совместно с партнерами планирует направить на приобретение SYM около семисот миллионов долларов. Вся сделка будет оформлена в два этапа – сначала за триста миллионов выкупят свежие акции, которые были «выброшены» на рынок в результате эмиссии. Второй этап – выкуп остальных активов.

«Химики» не случайно действуют так аккуратно, дело в том, что выкуп еще должны одобрить кредиторы SsangYong. Отметим, что с 2010 года крупнейшим держателем акций предприятия был индийский автомобильный конгломерат Mahindra & Mahindra. Однако, им не удалось вывести фирму из затяжного кризиса и в 2020 году 75-процентная доля была распродана по частям.