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Модернизация одного из самых честных японских кроссоверов не ограничилась внешностью: все больше за водителем присматривает электроника, а управлять автомобилем можно жестами

Первой моей реакцией на новое «лицо» рестайлингового Forester, когда посмотрел на его фото, было… отторжение. Уж больно резкого угла дала передняя оптика. Однако, рассмотрев автомобиль вживую, я вдруг понял, что он обрел совершенно честный и характерный (с ударением на второе «а») облик. А известная дизайнерская лаконичность Subaru уступила место выверенной и отлично детализированной в стекле и металле смелости.

Что нам снег, что нам зной…

Forester – бестселлер бренда, одновременно основное блюдо и десерт для успешного мужчины в возрасте 40+, семейного, с детьми, предпочитающего активный отдых на природе. Это идеальная картинка целевой аудитории, нарисованная маркетологами, не испугавшимися даже рискованных слов «рыбалка» и «охота», грозящих сузить амплуа кроссовера.

Передняя оптика сразу бросается в глаза. Прочие обновления идентифицируешь, сравнивая новичка с «дорестайлом». Дизайн дисков тоже поменялся. По технике изменений также минимум – прежние бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 л мощностью 150 и 185 «лошадок». Оба отлично работают в тандеме с вариатором. Последний позволяет не только бесшовно и уверенно ускоряться, но и ползать по снежному бездорожью, чем я и занимался.

Благодаря двум алгоритмам работы системы полного привода X-Mode – для «грязи/снега» и более запущенных случаев – удавалось весело грести в пробитой трактором колее в целине глубиной по пояс. Электроника деликатно дозировала газ и забавлялась, жонглируя имитацией блокировок.

В угоду комфорту перенастроены пружины и амортизаторы в подвеске. Но мне и раньше модель не казалась жесткой. И маловероятно, что какой-то другой кроссовер я бы отважился разогнать по нечитаемому даже вблизи зимнему проселку до столь высокой скорости (а сбросишь газ – неминуемо сядешь). Forester по-прежнему хорош на трассе и на грунтовке. Электроника бдит, спровоцировать занос можно лишь рулем и инерцией. Чтобы сделать это как-то иначе, нечего и думать – ESP полностью не отключается.

Версия Sport (ее отличают цветные вставки на кузове и собственный дизайн салона), на которой довелось штурмовать бездорожье, отчасти скрашивает традиционный консерватизм. Впрочем, консерватизм – негативная коннотация – это когда плохо и неудобно. А в Forester, напротив, – удобнее не бывает. Рос­коши нет, но материалы качественные, сборка на зависть, эргономика близка к образцовой.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Пожалуй, это самое дорогое предложение сегмента, если не брать в расчет премиум-бренды. Но вряд ли фанатов модели остановят 3 049 000 рублей за 2-литровую базовую модификацию. Тот, кто желает получить Forester по максимуму, должен приготовить 3 749 900 рублей за 2,5-литровую топовую версию.

Покажи ладошку!

Поговорим лучше за IT-технологии. «Лесник» в этом смысле и прежде считался одним из лидеров в классе. А все благодаря фирменному комплексу EyeSight, позволявшему безопасно двигаться при весьма ограниченном участии водителя. Нынешняя же модернизация принесла комплексу «прозрение». Две камеры, посаженные вплотную к лобовому стеклу, едва ли не вдвое расширили угол обзора. Благодаря чему увеличились чувствительность и быстродействие системы, при этом появилась возможность снабдить ее парой новых функций.

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Так, двигаясь в режиме автономного «круиза», Forester теперь умеет не только держаться по центру полосы, но и «цепляться» датчиками за «корму» впередиидущего автомобиля, чтобы следовать по его траектории. Кроссовер будет сам поворачивать, а случись препятствие, он, определив степень опасности, сам же и тормознет, а в иных случаях его объедет. Не забыв, разумеется, предупредить о своих действиях водителя и предварительно оценив опасность возможного столкновения с попутным транспортом с боков и сзади.

Но, как говорилось в одной рек­ламе, «и это еще не все». Своего рода око Саурона смотрит и наружу, и внутрь автомобиля, откуда порой исходит не меньшая опасность. Речь не только о распознавании усталости водителя путем учета количества и длительности его морганий. Этот Subaru привлечет внимание к дороге специальным сигналом, если вы вдруг засмотрелись по сторонам. Мало? Тогда получите стартовые функции комплекса Face ID, когда машина узнает владельца в лицо, автоматически подгружая актуаль­ные только для вас настройки: кресло, зеркала, «климат»... И это, видимо, лишь первый шаг. Впереди на основе этой технологии, возможно, противоугонный комплекс, «лишение прав» водителя подшофе и еще бог знает какие кунштюки.

А вишенка на торте – управление жестами. Конечно, это не ноу-хау – в «премиуме» такое уже есть. Теперь и японцы сделали свой первый шаг. Задействована та же салонная камера, показав которой открытую ладонь, можно увеличить температуру климат-контроля на два градуса. Снижение температуры осуществляется при демонстрации все той же камере сжатой ладони. Со стороны выглядит забавно, но удобно же…

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