Кроссовер пятого поколения научился не просто доставлять из точки А в точку Б по дорогам и направлениям, но и профессионально защищать

Скандальный роман Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» не случайно стал в свое время вызовом общественной морали – героиня уходит от мужа-аристократа к леснику, обладателю мужской харизмы и первобытной силы. Вот и стратеги компании Subaru столь же вызывающе еще в 1997 году выбрали для своего будущего компактного бестселлера дерзкое название Forester, то есть опять «лесник». Ну а раз так назвали, нужно соответствовать. Модели всех пяти поколений получались крепко сбитыми, техничес­ки вооруженными и... не ультрамодными. С другой стороны, как может быть по другому? Гламурный лесник – нонсенс какой-то! Типичный же для японских машин налет консерватизма здесь сродни мужской надежности. Ветрености внешних украшательств противопоставляется идея верности и маскулинности. Вот к таким-то девушки и сбегают. Разве нет?

Мужчина и женщина

Что мне нравится в экстерьере, так это решения, определяющие отличный обзор. Скажем, подоконная линия опущена ниже, чем у конкурентов. Хотя это не очень модно: борта не перекрывают видимость, как шоры у лошади. Но я за такое решение голосую обеими руками. Как и за крупные внешние зеркала: не слишком аэродинамично, зато практично и безопасно, тем более что в корпуса вмонтированы объективы камер бокового обзора и диоды, мигающие, когда в слепой зоне сбоку оказывается машина.

Впрочем, сказать, что «лесник» XXI века совсем не следит за модой, нельзя. Взять хотя бы светодиодную оптику. Росчерки дневных ходовых огней выглядят стильно, крупные светодиодные фары не оставляют на дороге затемненных секторов, а «противотуманки» подсвечивают повороты. Задние фонари похожи на огромный гаечный ключ (прямо-таки фрейдизм). Ну а с помощью батареи объек­тивов в верхней части лобового стекла этот «брутал» будто бы что-то высматривает в бинокль. На самом деле так и есть. Объективы стереокамер завязаны на работу систем предотвращения столк­новений и адаптивного круиз-контроля.

Какой женщине не понравится, что пятую дверь поднимает и опускает электроника? Сам отсек, кстати, внушительных размеров – на 505 л, а если сложить задние сиденья, получим и вовсе 1775 л. Если мерить в велосипедах и детских колясках, поместится не одна и даже не две. И не нужно возиться с раскладыванием дивана – спинка упадет сама, когда отщелкнешь рычажок со стороны «амбарных закромов».

Под присмотром

Салон напоминает холостяцкую квартиру, в которой прибралась женщина. Граненые формы панелей никуда не исчезли, но оделись в приятный на ощупь пластик. У подогреваемых кресел сохранился жестковатый наполнитель, однако сидеть удобно и, что самое главное, не тесно. Точеный руль регулируется в большом диапазоне, у передних кресел – многочисленные электрорегулировки. И в солнцезащитные козырьки встроены не только зеркала, но и подсветка – все это устроит не только лесника, но и его лесничиху.

А знаете, что меня впечатлило больше всего? То, что автомобиль буквально присматривает за тобой. К примеру, выезжаю с парковки задним ходом, и вдруг машина начинает пищать и мигать диодами на приборке – это она углядела автомобиль, следующий перпендикулярным курсом, и предупредила об опасности. Или, скажем, если я зазевалась на светофоре, на табло загорается индикатор «Машина впереди тронулась». Но самое интересное началось, когда я, каюсь, залипла в телефоне в пробке. Forester тут же призвал меня быть внимательнее тревожным сообщением. Как я потом выяснила, водитель находится здесь под неусыпным контролем салонной камеры, которая анализирует степень усталости и моменты, если «рулевой» отводит взгляд от дороги. Я, конечно, вдоволь поиграла в «гляделки» – специально смотрела по сторонам, дожидаясь, когда кроссовер начнет ругаться. Устроила, в общем, семейные разборки. Из помощников же, серьезно облегчающих езду, отмечу связку адаптивного «круиза» и контроля рядности. Попросту говоря, «японец» поддерживает скорость, дистанцию и боковой интервал, причем делает это спокойно, не пугая резкими маневрами.

Резво и настырно

В движении понравилась даже не столько тяговитость 2,5-литрового 185-сильного «оппозитника» и плавная работа вариаторной коробки передач (хотя и этого не отнять), сколько возможность менять характер автомобиля нажатием кнопки – это я о клавишах S и I на правой спице руля, задающих «спортивные» и, наоборот, «экономичные» настройки двигателю и трансмиссии. И хотя кроссовер реагирует на газ с небольшой задержкой, ускоряется он мощно и рокочуще звучно.

В настройках подвески найдена та самая золотая середина, которая позволяет не трястись на каждой кочке, но при этом получать удовольствие от «рулежки». Мне понравилось управлять как в поворотах, так и на загородном шоссе, где «японец» уверенно держит дорогу и с легкостью совершает обгоны.

Что же касается бездорожья, то для женщины, мне кажется, потенциал даже чрезмерен. Вы можете выбирать из режимов Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, адаптирующих системы к езде по сложным поверхностям. Но можно этого и не делать. Полный привод здесь «умный», быстренько перекидывающий тягу туда, где возникает ее дефицит.

Таким образом, этот автомобиль умеет думать за тебя и всегда готов подставить надежное плечо – за такие качества в Forester можно легко влюбиться. И, видимо, уже не с такой легкостью отдать 3 329 900 рублей. Увы, это минимум, который просят за машину с наиболее мощным мотором.