Знакомые агрегаты, обновленная мультимедиа, цена – чем еще удивляет японский кроссовер

Еще недавно говорили: "китайцев" у нас покупают просто потому, что им нет альтернативы. А вот вернутся в Россию ушедшие из нее традиционные марки – тогда посмотрим.

Ну вот вернулись, де-факто. Сегодня благодаря параллельному импорту – все почти как раньше, пожалуйста, можно купить новый автомобиль любой марки, с дилерской гарантией на три года или 100 тысяч километров пробега. Вот только в такой автосалон заходишь, как в Третьяковку – из бескорыстной любви к прекрасному. Новые «немцы», «британцы», «японцы», выставленные в шоуруме, как и раньше, прекрасны, как музейные шедевры. И так же недоступны. Потому что бесценны. Еще сравнение: проход по автосалону с новинками параллельного импорта напоминает путешествие по «Лабиринту страха» в детском парке аттракционов. От таблички с ценой на машину так же испытываешь психотерапевтический шок: сколько-сколько миллионов?! А-а-а! После чего цены на китайские автомобили воспринимаются иначе.

Компактный кроссовер Subaru Forester в модельном ряду своей марки занимает особое место с момента своего рождения в 1997-м. Этот полноприводный SUV – неоднократный обладатель титула «Автомобиль года» в разных странах мира и в разные годы, в России пятое поколение Forester признали лучшим автомобилем 2022 года в классе «легкие внедорожники». Subaru Forester шестого поколения появился в 2023-м, в Россию он приходит уже по каналам параллельного импорта и сегодня этот автомобиль на тесте в motorpage.ru.

Снаружи и внутри

Новый Forester построен на той же Subaru Global Platform, что и предыдущий, но он на 15 мм длиннее (4656 мм) и на 13 мм шире (1829 мм) предшественника, при этом на 43 кг легче. Высота и колесная база остались прежними, 1730 мм и 2670 мм соответственно. Длина клеевых соединений кузова выросла с 8 до 27 метров, а жесткость на кручение увеличилась на 10%. Экстерьер машины, несмотря на новые двухэтажные фары и задние фонари, сохранил свойственную всем SUV Subaru некоторую грубоватость.

Внутри перемены точечные и деликатные. Иначе выглядят кнопки на руле. Обновлены шрифты и пиктограммы все той же аналоговой приборной панели – и как же прекрасно читаются ее показания! Самое заметное изменение – вертикальный экран мультимедийной системы диагональю 11,6 дюйма, вмонтированный в центр передней панели, такой же был у Subaru Crosstrek, побывавшем у нас на тесте. В верхней части мультимедийного экрана можно обнаружить показания температуры масла, воды, ускорений, видимо, дань давнему спортивному прошлому марки. Там же, а не через шайбу X-Mode на центральном тоннеле, теперь выбирается и режим движения – «Нормальный», «Снег/Грунт» и «Глубокий снег/Грязь». В нижней части экрана располагается сегмент управления климат-контролем. Физическими кнопками выставляется температура и включаются обогревы стекол, прочие настройки и подогревы теперь только «методом тыка», через тачскрин. Отдельная радость, удобно расположенная физическая кнопка подогрева руля – под правой спицей, руль греется в четырех зонах хвата, двух верхних и двух нижних.Мультимедийная система поддерживает CarPlay и Android Auto без проводов, есть индукционная площадка для зарядки смартфона и два USB-порта. Бортовая акустика в Forester, к слову, – престижная Harmann Kardon.

Посадка на водительском месте в Forester по-прежнему образцовая.

На втором ряду места достаточно, хотя объем внутреннего пространства в Forester сократился с 3,16 до 3,14 кубометра. Наклон спинки заднего дивана регулируется, есть два дефлектора вентиляции, USB-порты двух стандартов, раздельные подогревы половинок дивана.

У нового Forester на 20 литров вырос объем багажника, в стандартном положении он составляет 838 литров, а при сложенной спинке заднего ряда увеличивается до 2107 литров. Багажная дверь имеет электропривод. Внутри – шторка, такелажные крючки, розетка 12V, органайзер и полноразмерная запаска под фальшполом.

Агрегаты

Под капотом Forester продольно расположен бензиновый четырехцилиндровый горизонтально-оппозитный двигатель FB25D рабочим объемом 2498 см³, выдающий 185 л.с. мощности при 5800 об/мин и 239 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Мотор полностью алюминиевый, в приводе ГРМ цепь. Он выпускается Subaru с 2018 года и помимо Forester устанавливается на Impreza, Legacy, Outback. Степень сжатия 12, рекомендован бензин АИ-98, расход которого согласно паспорту составляет 7,4 литра на 100 км в смешанном режиме движения. Примерный ресурс агрегата – 250 тыс км. Потенциальные проблемы: течь масла, склонность к нагару на впускных клапанах, как у всех двигателей с непосредственным впрыском. Нет гидрокомпенсаторов клапанов, так что регулировать зазоры нужно через каждые 100 тыс км пробега.

В трансмиссии Forester применен вариатор TR580 или, другое название, Subaru Lineartronic II. Коробка выпускается компанией с 2011 года, устанавливается практически на все модели Subaru с моторами, выдающими крутящий момент до 250 Нм. Требует замены масла через каждые 60 тыс км пробега, примерный ресурс – 300 тыс км.

Тандем двигателя и вариатора разгоняет автомобиль снаряженной массой 1737 кг до максимальной скорости в 207 км/ч, разгон до сотни занимает 9,5 секунды.

Привод у Forester полный, им управляет многодисковая муфта. Подвеска автомобиля полностью независимая пружинная, спереди стойки Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя – на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости. Дорожный просвет машины составляет 220 мм.

В движении

Расширенный пакет превентивной безопасности EyeSight Safety plus в новом Forester контролирует состояние водителя. С точки зрения безопасности – прекрасно. Самого водителя – дисциплинирует, но и нервирует. Стоит поднести телефон к лицу или просто наклониться к центральному экрану, на приборной панели возникает надпись «Следите за дорогой» и звучит неприятный зуммер. А наклоняться-то приходится чаще, на экране теперь больше настроек, чем раньше. Функцию можно отключить, но при каждом запуске мотора она будет возвращаться.

Впечатления от собственно управления: автомобиль на ходу стал еще тише, нет ни скрипов, ни громыхания даже на неровностях, даже при проезде по сложному рельефу с вывешиванием колеса. Полный привод Subaru вкупе с низким из-за оппозитного двигателя центром масс по-прежнему достоин лучших слов. В экстремально глубокой снежной каше, неожиданно переходящей в гололед – вспомнили московские улицы этой зимы? – даже резкий поворот практически под прямым углом оборачивается лишь легким боковым сносом. И это без шипов, на фрикционной резине. Ни намека на валкость. Четкие энергичные тормоза, которые схватывают уверенно, без рывков. Прозрачная обратная связь от руля. Возможность в ручном режиме вариатора довольно эффективно тормозить двигателем, перебирая подрулевые лепестки.

Forester сохранил все лучшее, что в нем было, больше того, он стал тише, собраннее, приятнее в управлении – к слову, в шестом поколении автомобиль получил новую рулевую рейку. Это машина, управлением которой можно наслаждаться. Не столько динамикой разгона, сколько сбалансированностью настроек ее подвески, руля, тормозов. Предсказуемостью поведения автомобиля и его невозмутимостью на любых типах дорог, в диапазоне от крайнего левого ряда автострады с накатанной колеей до подразбитой грунтовки – причем вне зависимости от сезона. Универсальный солдат. Управляя Forester, понимаешь, что автомобильная инженерия – не просто слова.

Кому автомобиль может быть интересен

Новый Forester модернизирован очень тактично, с точным расчетом на его консервативную аудиторию. Это все тот же Subaru, которому его поклонники кое-что прощали, а что-то ценили. Да, склонность к масложору, не лучшая динамика на старте, спорная внешность. Зато: хорошая эргономика водительского места, полный привод и многорежимная трансмиссия с имитацией межосевой блокировки, большой дорожный просвет, мощная подвеска. Отличная курсовая устойчивость. Высокий уровень безопасности, наконец. Активной – фирменная система EyeSight Safety plus. И пассивной – восемь подушек плюс кольцеобразный силовой каркас, объединяющий крышу и пол с боковыми стойками, а в задних дверях силовые элементы с выступами-замками, заходящими в пороги. Не случайно в Америке Forester и Outback – семейные кроссоверы, машины домохозяек, развозящих по утрам детей в школу.

В компактном и дружном российском сообществе «субаристов» владельцев Forester было, пожалуй, больше всего. Вот только сегодня тем из них, кто захочет сохранить верность любимой марке, придется выложить за наш Forester шестого поколения от 7,1 млн рублей – именно столько стоил тестовый автомобиль в комплектации Premium ES на момент прохождения теста. За эти деньги можно купить два китайских полноприводных кроссовера. Вы бы что выбрали?

Технические характеристики Subaru Forester ГАБАРИТЫ, ММ 4656/1829/1730 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1737 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, горизонтально-оппозитный, B4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 185 при 5800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 239 при 4400 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 207 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,4