Этот автомобиль стал моим первым. В том смысле, что именно с него начался мой путь автомобильного обозревателя. Как закрою глаза, так сразу и вижу тот оливковый Forester. Открываю глаза, а автомобиль не исчезает. Нет, это не глюк, просто у меня на тесте Forester снова. Правда, есть одно важное «но», под капотом автомобиля находится старший мотор 2.5, который меняет представление об автомобиле в вопросах динамики, сохраняя его универсальную ДНК

О моторе мы еще поговорим, а пока начнем с эстетики, ведь автомобиль, как девушка, начинается с внешнего вида, и у Forester с этим полный порядок. Не буду долго зацикливаться на облике машины, скажу лишь, что в нем не прослеживается «азиатчина». Поясню, некоторые автомобили, например, M.P.S (специально зашифруем полное название, дабы не задевать ничьих чувств), выделяются или буйной геометрией, или какими-то отдельными изысками вроде оптики, или всем сразу. Плохо ли это? Нет, конечно, просто на вкус и цвет фломастеры разные: кто-то топит за авангард, кто-то - за классику. Я отнесу себя скорее ко второму лагерю и Subaru Forester мне приятен – он классичен: простые рубленные формы кузова лишь подчеркивают его солидность и основательность.

Автомобиль, кстати, немаленький, например в длину он раскинулся на 4.6 метра, в ширину – почти два (1815 миллиметров). Эти параметры лишь немногим уступают тому же самому Mitsubishi Pajero. Для справки, он в длину уже 4.9 метра, а по ширине – 1875 миллиметров. Внутри просторно, сразу обмолвлюсь о багажнике - 505 литров (1775 литров - при сложенных спинках заднего ряда) – это не мало. Сможете, например, с некоторым удобством поспать внутри, если вы турист, или занести кучу вещей, если вы "челнок". Кстати, что-то мне подсказывает, что загружать багажник вы будете не без удовольствия, так как здесь небольшая погрузочная высота, удобный механизм складывания кресел и электронный привод крышки багажника.

Что по салону? Минимализм, и я уже отмечал, что это прекрасно – в кнопках и сенсорах не путаешься, правда, это не относится к рулевому колесу – вот он-то кнопками перегружен, но сдружиться с ним можно – просто стоит покататься подольше, тем более кресла большому пробегу лишь способствуют. Здесь сделаем небольшую остановку. Конечно, сейчас я буду субъективен, но мне очень понравилось то, как кресла спрофилированы, и отдельный плюс за длинную подушку. Дело в том, что водится за восточным производством некоторый грешок – короткая подушка кресла, что чревато провисанием ног и, как следствие, болью и усталостью. У Forester с этим полный порядок. Забавно, но по удобству посадки и комфорту Forester мне напомнил, внезапно, Cadillac Escalade – вот что значит ориентированность на американский рынок.

Кстати, отделочным материалам ставлю «лайк»– кожная субстанция достаточно толстая, так что косвенно можно судить о некоторой долговечности. Рассуждения о салоне закончу модным жестом под названием «два пальца вверх». Первый палец идет климатической установке. Во-первых, она раздельная, что позволило и мне, и моему попутчику создать свой собственный микроклимат. Во- вторых, я притронулся к ней только один раз, выставляя нужную температуру, далее система работала в автоматическом режиме и делала это весьма неплохо. Второй палец – мультимедийке. Здесь все просто – хороший сенсор, CarPlay и Android Auto в комплекте. Вишня на торте – звук от Bose – сочно и вкусно.

Теперь в путь, а пока я еду, в голову лезут интересные мысли. Когда-то Forester был популярен среди нас, молодых людей - все дело в раллийном прошлом компании, которое проглядывало в обычных автомобилях в виде, например, полного привода, мощных двухлитровых двигателей, отточенной управляемости. Наиболее ярко это прослеживалось в Forester самого первого поколения, где двухлитровый мотор развивал 250 лошадиных сил. Стоит отметить, что именно на базе таких автомобилей делали и делают серьезные тюнинг-проекты со свапом моторов от WRX STI, установкой турбин и.т.д. Мощность подобных снарядов может уходить далеко за 500 лошадиных сил. Конечно же, со временем амплуа у модели поменялось в сторону комфорта и ориентированности на семьи – автоматы и механические трансмиссии уступили свои позиции вариаторам, да и моторы поменялись, однако, ДНК, которая закладывалась в модель с момента появления, проявляется и в преемнике.

Собственно, силовая установка нашего Forester - именно вариатор в купе с мотором 2.5, который стал для меня настоящим откровением. Помню, когда я тестировал этот же автомобиль, но с двухлитровым двигателем, отметил, что его хватает. Да, мне его хватало, но для спокойного перемещения с небольшим количеством обгонов. У мотора же 2.5 характер другой – он добавляет перемещению интерес, огонек, и превращает этот процесс в езду. В чем это выражается на практике? Например, в том, что до сотни достаточно тяжелый кроссовер разгоняется за 9 секунд, а если постараться, то и этот показатель можно уменьшить (младший разгоняется до сотни за 10.5).

Кроме того, приятно ощущать, что на скорости в 130 км/час у тебя еще есть запас для разгона, да и провалы при этом практически не ощущается - здесь уже решает крутящий момент – 240 Нм. (195 Нм. у младшего мотора). То есть, старший мотор 2.5 не только мощнее (185 лошадиных сил против 150), но и эластичнее. Единственным огорчением станет расход - 11 литров на сотню по трассе, и на меньшее не рассчитывайте. Впрочем, за динамику, которая сопровождается и хорошим управлением, когда автомобиль точно следует твоим командам, можно и заплатить, но глядя на стоимость 95-го бензина (заправлять-то только им нужно), просто плакать хочется, ну честное слово.

Есть, между тем, два преимущества, которые вы получите от Subaru Forester, вне зависимости от версии. Первое – безопасность. И я сейчас говорю не о семи подушках безопасности, а о системе EyeSight. ИМХО, это мой фаворит в области водительских ассистентов, ибо глазастая. Она практически без нареканий считывает разметку при удержании полосы, и отслеживает автомобили при адаптивном круизе. Говорю «практически», потому что, в условиях ограниченной видимости система иногда слепнет, но, к ее чести надо отметить, что, например, на пыльных дорогах астраханской области и в дождь EyeSight отработал честно, когда большинство аналогов просто пасуют при таких ограничениях.

Второе – арсенал вне дорог. Я не устану повторять, что полный привод на большинстве кроссоверов сейчас – это возможность вылезти из городского сугроба и проехать по грунтовочке до дачного участка. Все, потому что полный привод на них реализован при помощи подключаемой муфты и электроники. Что у Forester? Да, тоже муфта, но тяга здесь на задние колеса передается всегда. Во-вторых, блок управления может перераспределять ее в зависимости от выбранного режима коробки, скорости вращения передних и задних колес, положения педали «газа» и других параметров. То есть, в режиме реального времени соотношение может варьироваться от 90:10 до 60:40 в пользу передней оси. На практике это хорошо прослеживается на скользком дорожном покрытии, когда электроника перекидывает момент на заднюю ось во избежание пробуксовки.

Правда, здесь стоит система X-MODE. Ее особенность в том, что она реализовывает специальные алгоритмы работы трансмиссии и электроники при движении в сложных условиях. Изменение режимов происходит с помощью специальной шайбы. Их, в свою очередь, всего два: Snow-Dirt(«снег – грязь») и D/Snow-Mud(«глубокий снег-грязь»). Когда шайба переведена в режим Snow-Dirt, то противобуксовочная система находится в повышенной готовности. Кроме того, меняется отзывчивость на нажатие педали газа - реакция становится немного замедленной, что позволяет более плавно трогаться с места и контролировать ускорение.

Переход же во второй режим влечет за собой еще более дозированную реакцию акселератора и отключение системы стабилизации, что должно позволить избежать закапывания. Конечно, на Forester не стоит забираться в глубокие дебри, однако определенный внедорожный арсенал у автомобиля присутствует. Важная ремарка всем будущим владельцам Forester - муфта у автомобиля находится в одном картере с вариатором и «варится» в том же самом масле. Так что менять его придется достаточно часто – завод рекомендует проделывать данную операцию раз в 30 тысяч километров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUBARU FORESTER ГАБАРИТЫ, ММ 4625x1815x1730 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 220 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 505 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1630 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 185 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 239 / 4400 ТРАНСМИССИЯ Бесступенчатый вариатор ПРИВОД Постоянный полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 207 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9.2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 12.1 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 63