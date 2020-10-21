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О Subaru Forester

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Субару Форестер

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Subaru Forester 2019 вид спереди
Автомобиль выглядит солидно. Рубленые формы ничуть не портят внешность Forester, наоборот, придают ей определенную основательность
Subaru Forester 2019 вид сбоку
Subaru Forester 2019 вид сзади
Дорожный просвет у Forester - 22 сантиметра. Добавим к этому полный привод и получим неплохого «проходимца»
Subaru Forester 2019 вид спереди
Светодиодные фары можно назвать образцовыми - световой пучок очень яркий. Кроме того, присутствует система динамического освещения поворотов
Subaru Forester 2019 вид сзади
Subaru Forester 2019 салон
В салоне просторно и комфортно
Subaru Forester 2019 передние кресла
Кресла обладают памятью – не придется дергаться, каждый раз выставляя настройки
Subaru Forester 2019 салон
Архитектура центральной консоли проста, но руль перегружен кнопками
Subaru Forester 2019 центральная консоль
Мультимедиа обладает широким функционалом. Есть штатная навигация и поддержка Apple CarPlay / Android Auto
Subaru Forester 2019 дополнительный экран
На дополнительный экран можно вывести множество полезных данных, от подсказок навигации до показателей запаса хода
Subaru Forester 2019 климат-контроль
Раздельный климат-контроль – дополнительный комфорт и водителю, и пассажирам
Subaru Forester 2019 розетки для второго ряда
Для заднего ряда есть свои розетки
Subaru Forester 2019 багажное отделеие
505 и 1775 литров при сложенном заднем ряде - можно загрузить много полезных вещей. Поможет в этом небольшая погрузочная высота и широкий проем
Subaru Forester 2019 электропривод багажника
Электропривод багажника – чистые руки
Subaru Forester 2019 система EyeSight
Гордость Subaru - система EyeSight с функциями отслеживания едущего впереди автомобиля, адаптивного круиз-контроля, контроля полосы движения
Subaru Forester 2019 Subaru Forester 2019 управление трансмиссией
Благодаря фирменному режиму X-Mode вы сможете забраться чуть дальше остальных кроссоверов

Этот автомобиль стал моим первым. В том смысле, что именно с него начался мой путь автомобильного обозревателя. Как закрою глаза, так сразу и вижу тот оливковый Forester. Открываю глаза, а автомобиль не исчезает. Нет, это не глюк, просто у меня на тесте Forester снова. Правда, есть одно важное «но», под капотом автомобиля находится старший мотор 2.5, который меняет представление об автомобиле в вопросах динамики, сохраняя его универсальную ДНК

О моторе мы еще поговорим, а пока начнем с эстетики, ведь автомобиль, как девушка, начинается с внешнего вида, и у Forester с этим полный порядок.  Не буду долго зацикливаться на облике машины, скажу лишь, что в нем не прослеживается «азиатчина». Поясню, некоторые автомобили, например, M.P.S (специально зашифруем полное название, дабы не задевать ничьих чувств), выделяются или буйной геометрией, или какими-то отдельными изысками вроде оптики, или всем сразу. Плохо ли это? Нет, конечно, просто на вкус и цвет фломастеры разные: кто-то топит за авангард, кто-то - за классику. Я отнесу себя скорее ко второму лагерю и Subaru Forester мне приятен – он классичен: простые рубленные формы кузова лишь подчеркивают его солидность и основательность.

Автомобиль, кстати, немаленький, например в длину он раскинулся на 4.6 метра, в ширину – почти два (1815 миллиметров). Эти параметры лишь немногим уступают тому же самому Mitsubishi Pajero. Для справки, он в длину уже 4.9 метра, а по ширине – 1875 миллиметров. Внутри просторно, сразу обмолвлюсь о багажнике - 505 литров (1775 литров - при сложенных спинках заднего ряда) – это не мало. Сможете, например, с некоторым удобством поспать внутри, если вы турист, или занести кучу вещей, если вы "челнок". Кстати, что-то мне подсказывает, что загружать багажник вы будете не без удовольствия, так как здесь небольшая погрузочная высота, удобный механизм складывания кресел и электронный привод крышки багажника.

Что по салону?  Минимализм, и я уже отмечал, что это прекрасно – в кнопках и сенсорах не путаешься, правда, это не относится к рулевому колесу – вот он-то кнопками перегружен, но сдружиться с ним можно – просто стоит покататься подольше, тем более кресла большому пробегу лишь способствуют. Здесь сделаем небольшую остановку. Конечно, сейчас я буду субъективен, но мне очень понравилось то, как кресла спрофилированы, и отдельный плюс за длинную подушку. Дело в том, что водится за восточным производством некоторый грешок – короткая подушка кресла, что чревато провисанием ног и, как следствие, болью и усталостью.  У Forester с этим полный порядок. Забавно, но по удобству посадки и комфорту Forester мне напомнил, внезапно, Cadillac Escalade – вот что значит ориентированность на американский рынок.

Кстати, отделочным материалам ставлю «лайк»– кожная субстанция достаточно толстая, так что косвенно можно судить о некоторой долговечности. Рассуждения о салоне закончу модным жестом под названием «два пальца вверх». Первый палец идет климатической установке. Во-первых, она раздельная, что позволило и мне, и моему попутчику создать свой собственный микроклимат. Во- вторых, я притронулся к ней только один раз, выставляя нужную температуру, далее система работала в автоматическом режиме и делала это весьма неплохо. Второй палец – мультимедийке. Здесь все просто – хороший сенсор, CarPlay и Android Auto в комплекте. Вишня на торте – звук от Bose – сочно и вкусно.

Теперь в путь, а пока я еду, в голову лезут интересные мысли.  Когда-то Forester был популярен среди нас, молодых людей - все дело в раллийном прошлом компании, которое проглядывало в обычных автомобилях в виде, например, полного привода, мощных двухлитровых двигателей, отточенной управляемости. Наиболее ярко это прослеживалось в Forester самого первого поколения, где двухлитровый мотор развивал 250 лошадиных сил.  Стоит отметить, что именно на базе таких автомобилей делали и делают серьезные тюнинг-проекты со свапом моторов от WRX STI, установкой турбин и.т.д. Мощность подобных снарядов может уходить далеко за 500 лошадиных сил.  Конечно же, со временем амплуа у модели поменялось в сторону комфорта и ориентированности на семьи – автоматы и механические трансмиссии уступили свои позиции вариаторам, да и моторы поменялись, однако, ДНК, которая закладывалась в модель с момента появления, проявляется и в преемнике.

Собственно, силовая установка нашего Forester - именно вариатор в купе с мотором 2.5, который стал для меня настоящим откровением. Помню, когда я тестировал этот же автомобиль, но с двухлитровым двигателем, отметил, что его хватает. Да, мне его хватало, но для спокойного перемещения с небольшим количеством обгонов. У мотора же 2.5 характер другой – он добавляет перемещению интерес, огонек, и превращает этот процесс в езду.  В чем это выражается на практике? Например, в том, что до сотни достаточно тяжелый кроссовер разгоняется за 9 секунд, а если постараться, то и этот показатель можно уменьшить (младший разгоняется до сотни за 10.5).

Кроме того, приятно ощущать, что на скорости в 130 км/час у тебя еще есть запас для разгона, да и провалы при этом практически не ощущается - здесь уже решает крутящий момент – 240 Нм. (195 Нм. у младшего мотора). То есть, старший мотор 2.5 не только мощнее (185 лошадиных сил против 150), но и эластичнее. Единственным огорчением станет расход - 11 литров на сотню по трассе, и на меньшее не рассчитывайте.  Впрочем, за динамику, которая сопровождается и хорошим управлением, когда автомобиль точно следует твоим командам, можно и заплатить, но глядя на стоимость 95-го бензина (заправлять-то только им нужно), просто плакать хочется, ну честное слово.

Есть, между тем, два преимущества, которые вы получите от Subaru Forester, вне зависимости от версии. Первое – безопасность. И я сейчас говорю не о семи подушках безопасности, а о системе EyeSight. ИМХО, это мой фаворит в области водительских ассистентов, ибо глазастая.  Она практически без нареканий считывает разметку при удержании полосы, и отслеживает автомобили при адаптивном круизе. Говорю «практически», потому что, в условиях ограниченной видимости система иногда слепнет, но, к ее чести надо отметить, что, например, на пыльных дорогах астраханской области и в дождь EyeSight отработал  честно, когда большинство аналогов просто пасуют при таких ограничениях. 

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Второе – арсенал вне дорог. Я не устану повторять, что полный привод на большинстве кроссоверов сейчас – это возможность вылезти из городского сугроба и проехать по грунтовочке до дачного участка. Все, потому что полный привод на них реализован при помощи подключаемой муфты и электроники. Что у Forester? Да, тоже муфта, но тяга здесь на задние колеса передается всегда. Во-вторых, блок управления может перераспределять ее в зависимости от выбранного режима коробки, скорости вращения передних и задних колес, положения педали «газа» и других параметров. То есть, в режиме реального времени соотношение может варьироваться от 90:10 до 60:40 в пользу передней оси. На практике это хорошо прослеживается на скользком дорожном покрытии, когда электроника перекидывает момент на заднюю ось во избежание пробуксовки.

Правда, здесь стоит система X-MODE. Ее особенность в том, что она реализовывает специальные алгоритмы работы трансмиссии и электроники при движении в сложных условиях. Изменение режимов происходит с помощью специальной шайбы. Их, в свою очередь, всего два: Snow-Dirt(«снег – грязь») и D/Snow-Mud(«глубокий снег-грязь»). Когда шайба переведена в режим Snow-Dirt, то противобуксовочная система находится в повышенной готовности. Кроме того, меняется отзывчивость на нажатие педали газа - реакция становится немного замедленной, что позволяет более плавно трогаться с места и контролировать ускорение.

Переход же во второй режим влечет за собой еще более дозированную реакцию акселератора и отключение системы стабилизации, что должно позволить избежать закапывания. Конечно, на Forester не стоит забираться в глубокие дебри, однако определенный внедорожный арсенал у автомобиля присутствует. Важная ремарка всем будущим владельцам Forester - муфта у автомобиля находится в одном картере с вариатором и «варится» в том же самом масле. Так что менять его придется достаточно часто – завод рекомендует проделывать данную операцию раз в 30 тысяч километров.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUBARU FORESTER

ГАБАРИТЫ, ММ

4625x1815x1730

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2670

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

220

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

505

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1630

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН

185 / 5800

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН

239 / 4400

ТРАНСМИССИЯ

Бесступенчатый вариатор

ПРИВОД

Постоянный полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

207

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

9.2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

12.1

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

63

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