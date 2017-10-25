На первый взгляд Subaru Forester – совершенно не женский автомобиль. Уже само название модели рождает ассоциации с дремучим лесом, суровым бытом и брутальным нравом владельца. Однако за рулем этого «японца» женщин встречаешь едва ли не чаще, чем мужчин. Мы попытались разобраться в этом парадоксе

Чтобы лучше понять, чем именно Forester привлекает дам, мы привезли Моторной щедро укомплектованный кроссовер, претерпевший в прошлом году рестайлинг. Его следствием стала не только более современная внешность, но также перенастройка подвески и рулевого управления, улучшенная шумоизоляция, светодиодные блок-фары, умеющие подсвечивать повороты, и диодная начинка задних фонарей. В салоне прописалась новая симпатичная баранка, дополненная для версии с вариатором подрулевыми «лепестками». Появились автоматический алгоритм водительского стеклоподъемника, память настроек водительского кресла, обогрев всех сидений и руля, а также современная «мультимедийка» с русифицированной навигацией и «умной» камерой заднего вида. Словом, модель стала со-временнее, удобнее и престижнее.

По фэншую

Броские колесные диски, блок-фары, рейлинги и решетка радиатора сами по себе смотрятся выигрышно, но не могут затмить для Моторной главного – Forester для нее в первую очередь потрясающе уютен. «В этом кроссовере мне все сподручно. Через широкие проемы удобно забираться в салон, на солидных креслах сидишь, точно дома перед телевизором, и они настраиваются в широком диапазоне. Обзор великолепен – габариты просматриваются по всем направлениям, а камера заднего вида лишь подкрепляет твою уверенность. Даже внешние зеркала здесь складываются правильно – вплотную к кузову: вроде бы мелочь, но ее трудно пере-оценить на тесной парковке», – поясняет Ева.

Интерьер просто умиротворил Еву продуманностью и изяществом. «Чтобы проникнуться аурой Forester, нужно сосредоточиться на мелочах – кожаной отделке дверных ручек, напоминающих рукоятки японских мечей, мягком пластике панелей, добротной перфорированной коже кресел, симпатичных вставках под рояльный лак и алюминий. Еще мне нравится, что классическая компоновка уравновешена современными решениями. Скажем, над аналоговыми «шайбами» управления двухзонным «климатом» есть цветной сенсорный дисплей с быстрым софтом и русифицированной навигацией. А аналоговые шкалы приборов соседствуют с цифровой индикацией скоростного режима», – подмечает наша тест-пилотесса.

По практичности же, считает Ева, «лесник» даст фору многим «одноклассникам»: «За рулем высоко сидишь, далеко глядишь. Запас пространства на заднем ряду, можно сказать, исчерпывающий. Багажник большой и удобный, а опционный электропривод пятой двери – и вовсе подарок. Эту функцию трудно переоценить женщине. Хороши и задние сиденья, которые легко сложить, для этого предусмотрены кнопки на стенках багажного отсека».

Трассами и тропами

Ходовая часть и рулевое управление Subaru Forester подверглись в ходе рестайлинга серьезной перенастройке, и эти изменения пришлись нашему тест-пилоту в юбке по вкусу. «Кроссовер отлично держит траекторию, несмотря на внушительный дорожный просвет (220 мм). Совершать перестроения на высоких скоростях не страшно, что для меня большой плюс, руль информативен, и это тоже добавляет уверенности. Однако заныривать в крутые в повороты на высокой скорости на этом автомобиле все же страшновато», – признается Ева. Ничего удивительного – высокий центр масс, солидные ходы подвесок и длинная рулевая рейка действительно не способствуют езде в предельных шоссейных режимах.

С другой стороны, Forester, хоть и не гоночный болид, по праву считается одной из самых спортивных моделей в своем сегменте. Платой же за маневренность являются жестковатые настройки подвески. Впрочем, на вкус Моторной, модернизированная ходовая часть излишней жесткостью не страдает. «Я поездила не только по столичным, но и по подмосковным дорогам, и не ощутила ни тряски, ни навязчивого шума. На мой взгляд, инженеры нашли ту самую золотую середину, когда машина хорошо управляется и при этом остается комфортной», – рассказывает Ева.

Настройки 2,5-литрового 171-сильного бензинового «атмосферника» и бесступенчатого вариатора, которыми был оснащен тестовый автомобиль, по мнению Моторной, идеально отвечают запросам женщины с активной драйверской позицией. «Для уверенного ускорения в трафике не нужно вдавливать педаль в пол и выжимать из машины все соки. Это для меня абсолютное благо. Обгоны на скоростной трассе даются тоже легко, особенно если нажать клавишу S на рулевом колесе». Поясним, система SI-Drive настраивает трансмиссию и отклик педали «газа» на езду в «спортивном» режиме.

Что же касается полного привода, дополненного хитроумной системой X-Mode (настраивает вариатор, отклик педали «газа» и систему стабилизации на езду по проселку), то этот джентльменский набор наверняка порадует «джиперш» любых возрастов и уровня подготовки. «Конкретный пример – наш недавний заезд на дачу, – рассказывает Ева. – Когда понадобилось спуститься к пойме реки по довольно крутому косогору, Forester справился с этой задачей, можно сказать, играючи (к слову, у машин с вариатором ассистент при спуске с горы «зашит» в вышеупомянутую систему X-Mode), а потом столь же успешно взобрался на тот же крутой глиняный подъем. Так что я убедилась, что внедорожный потенциал модели как минимум выше среднего».

По признанию Моторной, единственное, что могло бы остановить ее при покупке автомобиля, побывавшего на тесте, его цена – она начинается с 2 189 900 рублей. Хорошая альтернатива для женщины – Forester c начальным 2-литровым 150-сильным мотором и вариатором. «Он почти столь же хорош, и за него просят 1 749 000 рублей», – замечает тест-пилотесса.