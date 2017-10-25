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О Subaru Forester

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Субару Форестер

Тест-драйвов
18 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
IV рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
8 (прочитать)
Цены
от 1 719 000
до 2 599 900
Subaru Forester 2016 вид спередиSubaru Forester 2016 вид сбокуSubaru Forester 2016 вид сзади
Subaru Forester 2016 салон
После рестайлинга в салоне Forester используются более дорогие материалы отделки
Subaru Forester 2016 приборная панельSubaru Forester 2016 переключатели режимовSubaru Forester 2016 мониторSubaru Forester 2016 центральная консоль
Subaru Forester 2016 вариатор
Модифицированный вариатор Linеatronic имитирует переключение передач в ручном режиме
Subaru Forester 2016 передние кресла
Subaru Forester 2016 задний диван
Спинки сидений заднего ряда можно отрегулировать по наклону
Subaru Forester 2016 багажное отделение

На первый взгляд Subaru Forester – совершенно не женский автомобиль. Уже само название модели рождает ассоциации с дремучим лесом, суровым бытом и брутальным нравом владельца. Однако за рулем этого «японца» женщин встречаешь едва ли не чаще, чем мужчин. Мы попытались разобраться в этом парадоксе

Чтобы лучше понять, чем именно Forester привлекает дам, мы привезли Моторной щедро укомплектованный кроссовер, претерпевший в прошлом году рестайлинг. Его следствием стала не только более современная внешность, но также перенастройка подвески и рулевого управления, улучшенная шумоизоляция, светодиодные блок-фары, умеющие подсвечивать повороты, и диодная начинка задних фонарей. В салоне прописалась новая симпатичная баранка, дополненная для версии с вариатором подрулевыми «лепестками». Появились автоматический алгоритм водительского стеклоподъемника, память настроек водительского кресла, обогрев всех сидений и руля, а также современная «мультимедийка» с русифицированной навигацией и «умной» камерой заднего вида. Словом, модель стала со-временнее, удобнее и престижнее.

По фэншую

Броские колесные диски, блок-фары, рейлинги и решетка радиатора сами по себе смотрятся выигрышно, но не могут затмить для Моторной главного – Forester для нее в первую очередь потрясающе уютен. «В этом кроссовере мне все сподручно. Через широкие проемы удобно забираться в салон, на солидных креслах сидишь, точно дома перед телевизором, и они настраиваются в широком диапазоне. Обзор великолепен – габариты просматриваются по всем направлениям, а камера заднего вида лишь подкрепляет твою уверенность. Даже внешние зеркала здесь складываются правильно – вплотную к кузову: вроде бы мелочь, но ее трудно пере-оценить на тесной парковке», – поясняет Ева.

Интерьер просто умиротворил Еву продуманностью и изяществом. «Чтобы проникнуться аурой Forester, нужно сосредоточиться на мелочах – кожаной отделке дверных ручек, напоминающих рукоятки японских мечей, мягком пластике панелей, добротной перфорированной коже кресел, симпатичных вставках под рояльный лак и алюминий. Еще мне нравится, что классическая компоновка уравновешена современными решениями. Скажем, над аналоговыми «шайбами» управления двухзонным «климатом» есть цветной сенсорный дисплей с быстрым софтом и русифицированной навигацией. А аналоговые шкалы приборов соседствуют с цифровой индикацией скоростного режима», – подмечает наша тест-пилотесса.

По практичности же, считает Ева, «лесник» даст фору многим «одноклассникам»: «За рулем высоко сидишь, далеко глядишь. Запас пространства на заднем ряду, можно сказать, исчерпывающий. Багажник большой и удобный, а опционный электропривод пятой двери – и вовсе подарок. Эту функцию трудно переоценить женщине. Хороши и задние сиденья, которые легко сложить, для этого предусмотрены кнопки на стенках багажного отсека».

Трассами и тропами

Ходовая часть и рулевое управление Subaru Forester подверглись в ходе рестайлинга серьезной перенастройке, и эти изменения пришлись нашему тест-пилоту в юбке по вкусу. «Кроссовер отлично держит траекторию, несмотря на внушительный дорожный просвет (220 мм). Совершать перестроения на высоких скоростях не страшно, что для меня большой плюс, руль информативен, и это тоже добавляет уверенности. Однако заныривать в крутые в повороты на высокой скорости на этом автомобиле все же страшновато», – признается Ева. Ничего удивительного – высокий центр масс, солидные ходы подвесок и длинная рулевая рейка действительно не способствуют езде в предельных шоссейных режимах.

С другой стороны, Forester, хоть и не гоночный болид, по праву считается одной из самых спортивных моделей в своем сегменте. Платой же за маневренность являются жестковатые настройки подвески. Впрочем, на вкус Моторной, модернизированная ходовая часть излишней жесткостью не страдает. «Я поездила не только по столичным, но и по подмосковным дорогам, и не ощутила ни тряски, ни навязчивого шума. На мой взгляд, инженеры нашли ту самую золотую середину, когда машина хорошо управляется и при этом остается комфортной», – рассказывает Ева.

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Настройки 2,5-литрового 171-сильного бензинового «атмосферника» и бесступенчатого вариатора, которыми был оснащен тестовый автомобиль, по мнению Моторной, идеально отвечают запросам женщины с активной драйверской позицией. «Для уверенного ускорения в трафике не нужно вдавливать педаль в пол и выжимать из машины все соки. Это для меня абсолютное благо. Обгоны на скоростной трассе даются тоже легко, особенно если нажать клавишу S на рулевом колесе». Поясним, система SI-Drive настраивает трансмиссию и отклик педали «газа» на езду в «спортивном» режиме.

Что же касается полного привода, дополненного хитроумной системой X-Mode (настраивает вариатор, отклик педали «газа» и систему стабилизации на езду по проселку), то этот джентльменский набор наверняка порадует «джиперш» любых возрастов и уровня подготовки. «Конкретный пример – наш недавний заезд на дачу, – рассказывает Ева. – Когда понадобилось спуститься к пойме реки по довольно крутому косогору, Forester справился с этой задачей, можно сказать, играючи (к слову, у машин с вариатором ассистент при спуске с горы «зашит» в вышеупомянутую систему X-Mode), а потом столь же успешно взобрался на тот же крутой глиняный подъем. Так что я убедилась, что внедорожный потенциал модели как минимум выше среднего».

По признанию Моторной, единственное, что могло бы остановить ее при покупке автомобиля, побывавшего на тесте, его цена – она начинается с 2 189 900 рублей. Хорошая альтернатива для женщины – Forester c начальным 2-литровым 150-сильным мотором и вариатором. «Он почти столь же хорош, и за него просят 1 749 000 рублей», – замечает тест-пилотесса.  

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