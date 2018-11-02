Разработчики сделали все, чтобы сохранить армию поклонников классического SUV пятого поколения, но вместе с тем завоевать новых клиентов, ценящих драйв и комфорт с премиальными нотками

Живописные улочки в старом Тбилиси настолько узкие, что даже легковушки разъезжаются с трудом. Но именно центр грузинской столицы стал первой остановкой на маршруте, начавшемся в тбилисском аэропорту и завершившемся в Батуми. Если скажу, что новый Subaru Forester чувствовал себя в городской толчее как рыба в воде, то нисколько не преувеличу. Высокая посадка, капотная компоновка, заниженная подоконная линия, крупные зеркала, которые разработчики сместили дальше от передних стоек, – эти фамильные особенности, работающие на обзорность, были усилены в машине пятого поколения самой передовой электроникой.

К примеру, основной камере заднего вида с картинкой на 8-дюймовом дисплее ассистирует вспомогательная, рисующая мертвую зону по правому борту на 5-дюймовом мониторчике под лобовым стеклом. А еще Forester впервые вооружили комплексом активной безопасности EyeSight, «глазами» которого являются стерео­камеры, светодиодной оптикой с системой динамического освещения поворотов и задним парктроником, будто по недоразумению не предлагавшимся для предшественника.

Мечта опытных мужчин

В пресс-релизе ядро целевой аудитории нового Forester определяется как мужчины в возрасте 40–50 лет с достатком чуть выше среднего. Прицелом на таких клиентов объясняется преемственность дизайна. Однако фанат японской марки сразу заметит новшества. Самое яркое – сзади. Это фонари, напоминающие клешни краба. Как мне «шепнули» представители российского офиса Subaru, такого рода «завлекалок» затребовали клиенты самого крупного, североамериканского рынка. Блок-фары с бумерангами светодиодных ходовых огней получили поворотные светодиодные модули, радиаторная решетка сместилась выше, а обвес стал мощнее. Таких точечных изменений оказалось достаточно, чтобы стряхнуть налет консерватизма.

Впрочем, изменения в восприятии связаны и с коррекцией пропорций. Принципиальнее всего, что инженеры на 30 мм увеличили колесную базу и на 20 мм ширину – это «растяжение» вкупе с доработкой карт дверей и кресел обеспечило солидную прибавку пространства на заднем ряду. На 40 л увеличился и объем багажника, а проем пятой двери расширился с 1166 до 1300 мм – грузить поклажу стало удобнее. Клиренс сохранил убедительные 220 мм, но из-за увеличения межосевого расстояния слегка пострадала геометрическая проходимость – угол въезда уменьшился (с 23 до 20,1 и 20,2° для 17- и 18-дюймовых колес соответственно).

В салоне также постарались сохранить знакомую атмосферу классического мужского внедорожника. Однако на элементы интерьера, образно говоря, надели модные одежды – солнцезащитные козырьки «приборки» и верхнего дисплея, карты дверей и кресла получили изысканное оформление. Место «кочерги» ручника на центральном тоннеле заняла электронная клавиша, а «механика» больше не предлагается для Forester ни на одном рынке – только вариатор Lineartronic со стильным рычагом селектора.

На обоих рядах кресел по меркам сегмента очень просторно. Но спортивности не ищите: валики боковой поддержки отстоят друг от друга довольно далеко, будто в расчете на тела тучных американцев, а подушки по-прежнему коротковаты. Зато диапазон регулировок руля и передних сидений широк: по высоте настраивается не только водительское, но и пассажирское кресло. Можно поменять и угол наклона спинок заднего дивана. Главное, что сидеть удобно и в дальней дороге не устаешь.

Мультимедиа модели подтянули под самые современные требования – появилась поддержка систем Subaru Starlink, Apple CarPlay и Android Auto, навигация TomTom, а также опциональная премиальная аудиосистема Harman/Kardon.

Так называемый электропакет тоже оптимизировали (к примеру, у заднего дивана подогревается не только подушка, но и спинка). Имеется подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Жаль только, что полностью подогреваемое лобовое стекло заказать нельзя, притом что система EyeSight не любит, когда верхняя часть «лобовухи» (где смонтирован блок стереокамер) обмерзает или запотевает.

Надежно и спортивно

Моторная линейка для российских Forester пятого поколения – это начальный 2-литровый 150-сильный и «старший» 2,5-литровый 185-сильный атмосферные «оппозитники», работающие в связке с модернизированным вариатором и фирменным симметричным полным приводом (двигатель, коробка передач и карданный вал находятся в одной плоскости, а все четыре полуоси имеют одинаковую длину). Как видите, «горячий» 2,5-литровый 241-сильный турбомотор для российских исполнений SUV не предлагают.

В Грузии удалось испытать автомобиль со 185-сильным агрегатом, который прибавил 14 л.с., получил систему непосредственного впрыска и множество новых элементов, а также лучше ладит с вариаторной трансмиссией (у нее теперь семь виртуальных передач вместо шести и расширенный диапазон передаточных чисел – с 6,28 до 7,02). Управлять разгоном такого Forester комфортно и приятно. Двигатель хорошо тянет в большинстве дорожных ситуаций, несколько «скисая» лишь при ускорении с 30–40 км/ч. Но и в такой ситуации «японца» можно подстегнуть, сбросив пару передач подрулевыми «лепестками» или клавишей S системы SI-Drive на руле.

Подвеска машины нового поколения понравилась безоговорочно. Поиграв с настройками пружин и амортизаторов, изменив крепление стабилизатора поперечной устойчивости и придав значительно больше жесткости кузову (последняя увеличена от 40 до 100% в зависимости от направления скручиваемости), инженеры добились более драйверского поведения машины, практически не пожертвовав плавностью хода. Forester не реагирует на продольные волны асфальта, уверенно стоит на скоростной прямой и лихо, с минимальными кренами прописывает виражи. В последнем заслуга еще и модернизированного рулевого управления, у которого теперь изменяемое передаточное отношение, а также системы стабилизации VDC, подтормаживающей проскальзывающее колесо, тем самым имитирующей межколесные блокировки. Гнать по ямам и даже не притормаживать перед «лежачими полицейскими» тоже можно – дискомфорта не будет.

Внедорожного потенциала хватило, чтобы я взобрался на крутой каменистый подъем, где Forester периодически вывешивал колеса. Не пришлось даже задействовать модернизированную систему X-Mode с режимами Snow/Dirt и Deep Snow/Mud (первый рекомендован для скользких, второй – для рыхлых поверхностей), в которую «зашит» помощник при спуске. Хотя принудительных блокировок муфты здесь не предусмотрено, электроника отлично «жонглирует» тягой, а функционал VDC прикусывает буксующие колеса, успешно борясь с диагональным вывешиванием.

Но, пожалуй, наибольшее уважение к инженерам Subaru вызвала работа ранее упомянутой системы EyeSight. C ней модель пятого поколения обрела возможности частичного автопилотирования. Система четко держит дистанцию до впередиидущего автомобиля, не дает водителю выехать за пределы полосы (если разметка четкая, а поворотник не включен), но что важнее всего – электронный мозг принудительно остановит кроссовер, если водитель замешкался с торможением или не заметил приближающийся транспорт при выезде с парковки задним ходом. Словом, Forester стал гораздо «умнее», собраннее и комфортнее, не растеряв утилитарных преимуществ. Поэтому и цена, начинающаяся с 1 959 000 рублей, не кажется кусающейся.

Технические характеристики Subaru Forester 2.5 СVT Габариты, мм 4625х1815х1730 Колесная база, мм 2670 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 498–1768 Снаряженная масса, кг 1630 Диаметр разворота, м 10,6 Тип двигателя бензиновый оппозитный L4 Рабочий объем, см3 2498 Макс. мощность, л.с./об/мин 185/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 239/4400 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 207 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 63