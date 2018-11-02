Разработчики сделали все, чтобы сохранить армию поклонников классического SUV пятого поколения, но вместе с тем завоевать новых клиентов, ценящих драйв и комфорт с премиальными нотками
Живописные улочки в старом Тбилиси настолько узкие, что даже легковушки разъезжаются с трудом. Но именно центр грузинской столицы стал первой остановкой на маршруте, начавшемся в тбилисском аэропорту и завершившемся в Батуми. Если скажу, что новый Subaru Forester чувствовал себя в городской толчее как рыба в воде, то нисколько не преувеличу. Высокая посадка, капотная компоновка, заниженная подоконная линия, крупные зеркала, которые разработчики сместили дальше от передних стоек, – эти фамильные особенности, работающие на обзорность, были усилены в машине пятого поколения самой передовой электроникой.
К примеру, основной камере заднего вида с картинкой на 8-дюймовом дисплее ассистирует вспомогательная, рисующая мертвую зону по правому борту на 5-дюймовом мониторчике под лобовым стеклом. А еще Forester впервые вооружили комплексом активной безопасности EyeSight, «глазами» которого являются стереокамеры, светодиодной оптикой с системой динамического освещения поворотов и задним парктроником, будто по недоразумению не предлагавшимся для предшественника.
В пресс-релизе ядро целевой аудитории нового Forester определяется как мужчины в возрасте 40–50 лет с достатком чуть выше среднего. Прицелом на таких клиентов объясняется преемственность дизайна. Однако фанат японской марки сразу заметит новшества. Самое яркое – сзади. Это фонари, напоминающие клешни краба. Как мне «шепнули» представители российского офиса Subaru, такого рода «завлекалок» затребовали клиенты самого крупного, североамериканского рынка. Блок-фары с бумерангами светодиодных ходовых огней получили поворотные светодиодные модули, радиаторная решетка сместилась выше, а обвес стал мощнее. Таких точечных изменений оказалось достаточно, чтобы стряхнуть налет консерватизма.
Впрочем, изменения в восприятии связаны и с коррекцией пропорций. Принципиальнее всего, что инженеры на 30 мм увеличили колесную базу и на 20 мм ширину – это «растяжение» вкупе с доработкой карт дверей и кресел обеспечило солидную прибавку пространства на заднем ряду. На 40 л увеличился и объем багажника, а проем пятой двери расширился с 1166 до 1300 мм – грузить поклажу стало удобнее. Клиренс сохранил убедительные 220 мм, но из-за увеличения межосевого расстояния слегка пострадала геометрическая проходимость – угол въезда уменьшился (с 23 до 20,1 и 20,2° для 17- и 18-дюймовых колес соответственно).
В салоне также постарались сохранить знакомую атмосферу классического мужского внедорожника. Однако на элементы интерьера, образно говоря, надели модные одежды – солнцезащитные козырьки «приборки» и верхнего дисплея, карты дверей и кресла получили изысканное оформление. Место «кочерги» ручника на центральном тоннеле заняла электронная клавиша, а «механика» больше не предлагается для Forester ни на одном рынке – только вариатор Lineartronic со стильным рычагом селектора.
На обоих рядах кресел по меркам сегмента очень просторно. Но спортивности не ищите: валики боковой поддержки отстоят друг от друга довольно далеко, будто в расчете на тела тучных американцев, а подушки по-прежнему коротковаты. Зато диапазон регулировок руля и передних сидений широк: по высоте настраивается не только водительское, но и пассажирское кресло. Можно поменять и угол наклона спинок заднего дивана. Главное, что сидеть удобно и в дальней дороге не устаешь.
Мультимедиа модели подтянули под самые современные требования – появилась поддержка систем Subaru Starlink, Apple CarPlay и Android Auto, навигация TomTom, а также опциональная премиальная аудиосистема Harman/Kardon.
Так называемый электропакет тоже оптимизировали (к примеру, у заднего дивана подогревается не только подушка, но и спинка). Имеется подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей. Жаль только, что полностью подогреваемое лобовое стекло заказать нельзя, притом что система EyeSight не любит, когда верхняя часть «лобовухи» (где смонтирован блок стереокамер) обмерзает или запотевает.
Моторная линейка для российских Forester пятого поколения – это начальный 2-литровый 150-сильный и «старший» 2,5-литровый 185-сильный атмосферные «оппозитники», работающие в связке с модернизированным вариатором и фирменным симметричным полным приводом (двигатель, коробка передач и карданный вал находятся в одной плоскости, а все четыре полуоси имеют одинаковую длину). Как видите, «горячий» 2,5-литровый 241-сильный турбомотор для российских исполнений SUV не предлагают.
В Грузии удалось испытать автомобиль со 185-сильным агрегатом, который прибавил 14 л.с., получил систему непосредственного впрыска и множество новых элементов, а также лучше ладит с вариаторной трансмиссией (у нее теперь семь виртуальных передач вместо шести и расширенный диапазон передаточных чисел – с 6,28 до 7,02). Управлять разгоном такого Forester комфортно и приятно. Двигатель хорошо тянет в большинстве дорожных ситуаций, несколько «скисая» лишь при ускорении с 30–40 км/ч. Но и в такой ситуации «японца» можно подстегнуть, сбросив пару передач подрулевыми «лепестками» или клавишей S системы SI-Drive на руле.
Подвеска машины нового поколения понравилась безоговорочно. Поиграв с настройками пружин и амортизаторов, изменив крепление стабилизатора поперечной устойчивости и придав значительно больше жесткости кузову (последняя увеличена от 40 до 100% в зависимости от направления скручиваемости), инженеры добились более драйверского поведения машины, практически не пожертвовав плавностью хода. Forester не реагирует на продольные волны асфальта, уверенно стоит на скоростной прямой и лихо, с минимальными кренами прописывает виражи. В последнем заслуга еще и модернизированного рулевого управления, у которого теперь изменяемое передаточное отношение, а также системы стабилизации VDC, подтормаживающей проскальзывающее колесо, тем самым имитирующей межколесные блокировки. Гнать по ямам и даже не притормаживать перед «лежачими полицейскими» тоже можно – дискомфорта не будет.
Внедорожного потенциала хватило, чтобы я взобрался на крутой каменистый подъем, где Forester периодически вывешивал колеса. Не пришлось даже задействовать модернизированную систему X-Mode с режимами Snow/Dirt и Deep Snow/Mud (первый рекомендован для скользких, второй – для рыхлых поверхностей), в которую «зашит» помощник при спуске. Хотя принудительных блокировок муфты здесь не предусмотрено, электроника отлично «жонглирует» тягой, а функционал VDC прикусывает буксующие колеса, успешно борясь с диагональным вывешиванием.
Но, пожалуй, наибольшее уважение к инженерам Subaru вызвала работа ранее упомянутой системы EyeSight. C ней модель пятого поколения обрела возможности частичного автопилотирования. Система четко держит дистанцию до впередиидущего автомобиля, не дает водителю выехать за пределы полосы (если разметка четкая, а поворотник не включен), но что важнее всего – электронный мозг принудительно остановит кроссовер, если водитель замешкался с торможением или не заметил приближающийся транспорт при выезде с парковки задним ходом. Словом, Forester стал гораздо «умнее», собраннее и комфортнее, не растеряв утилитарных преимуществ. Поэтому и цена, начинающаяся с 1 959 000 рублей, не кажется кусающейся.
|
Технические характеристики Subaru Forester 2.5 СVT
|
Габариты, мм
|
4625х1815х1730
|
Колесная база, мм
|
2670
|
Дорожный просвет, мм
|
220
|
Объем багажника, л
|
498–1768
|
Снаряженная масса, кг
|
1630
|
Диаметр разворота, м
|
10,6
|
Тип двигателя
|
бензиновый оппозитный L4
|
Рабочий объем, см3
|
2498
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
185/5800
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
239/4400
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
бесступенчатый вариатор
|
Макс. скорость, км/ч
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
9,5
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,4
|
Объем бака, л
|
63
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