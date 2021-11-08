Автомобильный портал Motorpage
Больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер
Логотип Subaru

О Subaru Outback

По-русски

Субару Аутбек

Тест-драйвов
12 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
VI (открыть)
Отзывов на сайте
3 (прочитать)
Subaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид сбокуSubaru Outback (2020) вид сзади
Subaru Outback (2020) салон
Салон нового Subaru Outback отличается продуманной эргономикой, современной медиасистемой и стильной отделкой
Subaru Outback (2020) приборная панель
Цветной дисплей дополняет хорошо читаемые стрелочные приборы
Subaru Outback (2020) бесключевой запуск
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой – в базовой комплектации
Subaru Outback (2020) центральная консольSubaru Outback (2020) вариаторSubaru Outback (2020) передние кресла
Subaru Outback (2020) задний диван
Задние пассажиры получили еще больше пространства для ног
Subaru Outback (2020) багажное отделение
Багажник модели шестого поколения на 23,9 мм длиннее и шире прежнего
Subaru Outback (2020) передняя фараSubaru Outback (2020) задний фонарь
Subaru Outback (2020) вид сзади
Автомобиль уникален даже среди немногочисленных на нашем рынке универсалов повышенной проходимости
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Subaru Outback (2020)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Subaru Outback (2020)

Испытав новый автомобиль в горах Алтая, мы не согласились с маркетологами бренда и даже решили подарить им слоган для модели

Конечно, я не раз видел новый Subaru Outback на фото, но когда сел за руль этого универсала повышенной проходимости в Горно-Алтайске, то организаторы тест-драйва попросили меня... занять место в другом автомобиле. Почему?

Да потому, что после бессонной ночи в самолете я все же запутался в поколениях флагмана российской модельной линейки «плеяд». Но это не моя вина, так было задумано! Раз уж мы оказались на Алтае, где сильны буддистские традиции, то я сравнил бы его с Далай-Ламой, который, перерождаясь, неизменно остается собой. Вот и новый Outback узнаваем с первого взгляда.

Концептуальные расклады

Вслед за Subaru XV и Forester Outback переехал на модульную платформу Subaru Global Platform, и это действительно новый автомобиль. Кузов стал жестче, понижен центр тяжести, уменьшен вибрационный фон, улучшена шумоизоляция, но пропорции те же: в длину универсал прибавил всего 50 мм, в ширину – 35, а колесная база осталась прежней. Концепция не изменилась, а потому внешние отличия и не бросаются в глаза. Лишь присмотревшись, замечаешь иную оптику, бамперы, решетку радиатора. В целом внешность шестого поколения стала «внедорожнее», особенно в версии Field ES с черным обвесом и зелеными накладками с названием модели по бокам. Кстати, маркетологи перевели Outback в разряд кроссоверов – видимо, чтобы клиентам было понятнее, хотя, на мой взгляд, зря, ведь он – другой. Автомобиль уникален даже среди немногочисленных на нашем рынке универсалов повышенной проходимости, и это хорошо понимаешь на свободных от пробок дорогах.

Эх, какие же классные на Алтае трассы! С одной стороны несется, пенясь, бирюзовая река Катунь, с другой – возвышаются лесистые горы, сверху пригревает мягкое солнце, а под колесами… асфальт Чуйского тракта с плавными поворотами и минимальным по осени трафиком выглажен так, что заставит и самого спокойного водителя «валить на все деньги». Не теснятся у обочин деревни, не свисают с каждого столба вездесущие камеры.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Новый салон особенно красив и «премиален» в сочетании мягкого пластика со светло-коричневой кожей наппа. К передним креслам с хорошей боковой поддержкой нет никаких претензий, сзади очень просторно, есть две розетки USB и воздуховоды, но высокий центральный тоннель не повышает комфорт сидящего в середине пассажира.

Газ в пол, обновленный клиноцепной вариатор Lineartronic TR580 с расширенным с 7,0 до 8,09 диапазоном передаточных отношений бодро перебирает восемь виртуальных передач, и «японец» одну за другой выписывает красивые дуги. Отличная курсовая устойчивость, минимум поперечных кренов. Причем за все это не приходится платить излишней жесткостью. А на ухоженных, по-настоящему раллийных алтайских грейдерах еще интереснее! Феноменальная энергоемкость подвески позволяет не бояться неровностей даже на скорости за сотню. Outback не нужно отлавливать по всей ширине дороги в ходовых прямых, не нужно бороться с раскачкой на серийных волнах, ESP не отключается, но и не портит удовольствие от плавных сносов в присыпанных щебенкой виражах – чистый восторг!

С грейдера уходим в луга на срезку между трассами. Черная земля в низинах не успела просохнуть после дождей, но с клиренсом в 213 мм можно и свалиться в колею, ведь снизу нечего отрывать. Мотор и агрегаты трансмиссии надежно укрыты металлической защитой, если что – с разгона проскочим «на пузе», только с рельефом надо аккуратнее. Длинный передний свес – расплата за симметричный полный привод, хотя скошенный бампер не плужит о грунт, а угол въезда – неплохие 19,7°. У внедорожной системы X-Mode два режима: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь» для особенно рыхлых грунтов, но и без них электроника придерживает буксующие колеса. Во всяком случае, я легко вывесил универсал в диагональ на скользком травяном склоне. Заодно проверил жесткость кузова – все двери открылись и закрылись без перекоса. Кстати, электропривод багажника работает быстро.

Во время теста мне все же удалось сравнить новый Subaru Outback с моделью пятого поколения. Несмотря на то что в архитектуре шасси нет принципиальных изменений (спереди по-прежнему стойки McPherson, сзади – подвеска на двойных поперечных рычагах), разница заметна. В прошлой генерации машина мягче, чуть больше кренится, а главное, иногда допускает небольшие пробои при внезапных нагрузках на высоких скоростях – запас энергоемкости подвески меньше, так что приходилось внимательнее высматривать резкие «провалы» в покрытии.

С мотором та же история: 2,5-лит­рового оппозитного «атмосферника» мощностью 175 л.с. предшественнику не всегда было достаточно для резких обгонов. Под капотом нынешнего – серьезно модернизированный, на 90% состоящий из новых компонентов двигатель того же объема с непосредственным впрыском и увеличенной степенью сжатия. Повышенной до 188 «лошадей» мощности ему хватает, хотя иногда впритык. Однако альтернативы нет – новая 2,4-литровая 264-сильная турбочетверка в России недоступна, а 6-цилиндровый движок на 260 л.с. отправлен в отставку. Впрочем, спросом он и не пользовался, ведь целевая аудитория модели – в основном состоявшиеся мужчины, которым незачем доказывать свое превосходство на трассе.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Новый Subaru Outback оказался весьма экономичен. Несмотря на мой гиперактивный режим движения по асфальту и раллийный темп на грунтовке, средний расход топлива, по данным маршрутного компьютера, недотянул и до 14 л на 100 км.

Классом выше

В Subaru частенько опаздывали с обновлением электроники, и тот же Outback не поспевал за прогрессом, да и отделка была простовата. К счастью, новая платформа разом исправила все, за что дилерам приходилось краснеть. Салон смотрится классом выше, уже в базовой версии Elegance ES (3 869 000 рублей) восемь подушек безопасности, светодиодные фары, электроприводы передних кресел, камеры и шикарный вертикальный дисплей диагональю 11,6 дюйма, доступна отделка сидений кожей наппа. В комплектации Field ES (3 929 900 рублей) и в топовой Premium ES (3 999 900 руб­лей) стоит премиальная акустика Harman Kardon с усилителем мощности, сабвуфером и 10 динамиками. «Мультимедийка» радует понятным меню с яркими иконками, быстротой и четкостью отклика, смартфоны подключаются по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, встроенная «навигация» в общем-то не нужна, но она все равно есть.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Volkswagen Golf Alltrack
(универсал 5-дв.)

Volkswagen Golf Alltrack (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Volvo V90 Cross Country
(универсал 5-дв.)

Volvo V90 Cross Country (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
5

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Однако главное – это система превентивной безопасности EyeSight Safety Plus в самой свежей версии с новой стереокамерой с расширенным углом обзора и светодиодной проекцией режимов работы на ветровом стекле. Круиз-контроль, основанный на улучшенном «зрении», работает отлично! Кроссовер сам останавливается и начинает движение, «видит» плохую разметку, проходит повороты без участия водителя и легко держится в центре полосы. Правда, надолго расслабиться не позволяет – ведение в полосе отключается примерно через полминуты после того, как отпустишь руль. Эх, когда же автомобили начнут оснащать полноценным автопилотом!

К слову, в Subaru к этому уже практически готовы: новый Outback может даже сам отруливать от препятствия (например, от неправильно припаркованного у обочины автомобиля), если «видит», что экстренного торможения мало, чтобы избежать столкновения, а пространство для маневра свободно. Есть у него и продвинутая система мониторинга состояния водителя с распознаванием до пяти лиц. С помощью камеры под козырьком центрального дисплея электроника не только различит, что вы засыпаете за рулем, но и вспомнит ваши настройки кресла, зеркал, климат-контроля и мультимедиа.

В общем, новичок уверенно смотрит в будущее и наверняка понравится не только преданным поклонникам. Он может привлечь тех, кому надоели банальные автомобили, но, чтобы набор в «субаристы» шел активнее, я бы посоветовал маркетологам не втискивать эту модель в другой класс. На мой взгляд, Subaru Outback – больше, чем кроссовер, лучше, чем кроссовер, и это самый подходящий для него слоган.

    

Технические характеристики Subaru Outback

Габариты, мм

4870×1875×1670

Колесная база, мм

2475

Дорожный просвет, мм

213

Объем багажника, л

522–1797

Снаряженная масса, кг

1733–1757

Тип двигателя

бензиновый оппозитный

Рабочий объем, см³

2498

Макс. мощность, л.с./об/мин

188/5800

Макс. момент, Нм/об/мин

245/3400–4600

Привод

постоянный полный

Трансмиссия

вариатор

Макс. скорость, км/ч

206

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,6

Расход топлива (средний), л/100 км

7,3

Объем бака, л

63

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Subaru Outback:

Subaru Outback - subaru outback (2020) на что вы обращаете внимание?
Тест драйв
15 октября 2021

Subaru Outback
"Сможете ли вы отличить новый Subaru Outback от старого?"
Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Все тест-драйвы Subaru Outback

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Subaru Outback:

Volkswagen Golf Alltrack
(универсал 5-дв.)

Volkswagen Golf Alltrack (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I

Volvo V90 Cross Country
(универсал 5-дв.)

Volvo V90 Cross Country (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
I
Цены
от 2 999 000
до 3 831 000

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
Цены
от 3 990 000
до 3 990 000

Skoda Fabia Scout
(универсал)

Skoda Fabia Scout (универсал)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
II рест.
Цены
от 699 000
до 759 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 8 1 8