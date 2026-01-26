Чем он интересен помимо репутации марки и дилерской гарантии

Кузов универсал сегодня редкость, а если автомобиль при этом японской марки и сборки – редкость вдвойне. Флагман марки Subaru внедорожный универсал Outback шестого поколения продавался в России официально, но его фейслифтинговая версия, представленная на Нью-Йоркском автосалоне в 2022 году, поступает к нам, – как и побывавший на тесте в motorpage.ru младший SUV Subaru Crosstrek, – уже по каналам параллельного импорта. И продается Outback в России на тех же условиях, что и Crosstrek: дилер дает гарантию на три года или на 100 тыс км пробега. Что нового в нынешнем Outback по сравнению с прежним, три года назад стоявшим в официальных салонах Subaru?

Экстерьер и интерьер

Сразу замечаешь расширенные бамперы и изменившийся пластиковый обвес по низу кузова и кромкам колесных арок, он новой формы и увеличенной площади. Обновились форма решетки радиатора, дизайн головной оптики и задних фонарей. Размеры кузова поменялись незначительно, длина составляет 4854 мм, ширина 1854 мм, высота 1679 мм. Колесная база увеличилась на 1 мм, до 2746 мм.

В салоне машины появились новые, обитые кожей наппа кресла с увеличенным набором электрорегулировок, боковой поддержкой и поясничной опорой. Руль теперь обогревается полностью, а не только зоны хвата, кроме того, появилась отдельная кнопка mute для быстрого отключения звука акустической системы. С пассажирской стороны на центральной консоли добавлен разъем Type-C.

У Subaru Outback обновилась мультимедийная система. Этот Starlink Multimedia Plus с вертикально ориентированным 11,6-дюймовым сенсорным экраном в центре передней панели теперь поддерживает беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. А кнопки обогрева сидений и кнопка активации start-stop теперь всегда доступны в нижней части экрана, не нужно лезть вглубь меню.

У фирменной «субаровской» системы безопасности EyeSight теперь три камеры, а не две, как раньше. Третья улучшает распознавание велосипедистов и пешеходов на перекрестках. В обновленном Outback установлен электроусилитель тормозов с большим быстродействием, есть работающая на скоростях до 80 км/ч функция автоматического контраварийного подруливания, работающая в сочетании с системой мониторинга слепых зон. У автомобиля перенастроили подвеску, чтобы при движении на скорости на трассе исключить раскачку.

Агрегаты

Под капотом машины – бензиновый четырехцилиндровый оппозитный двигатель FB25D рабочим объемом 2498 см³, выдающий 188 л.с. мощности при 5800 об/мин и 245 Нм крутящего момента при 4400 об/мин. Мотор полностью алюминиевый, с цепью в приводе ГРМ. Он выпускается на японском заводе Subaru с 2018 года и помимо Outback устанавливается на Forester, Impreza, Legacy. Степень сжатия 12, рекомендован бензин АИ-98, расход которого, согласно паспорту, составляет 7,3 литра на 100 км в смешанном режиме движения. Примерный ресурс агрегата – 250 тыс км. Потенциально слабые места: течь масла, склонность к нагару на впускных клапанах, как у всех двигателей с непосредственным впрыском, кроме того, в конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы клапанов, так что регулировать зазоры нужно через каждые 100 тыс км пробега.

В трансмиссии Outback применен вариатор TR580, другое название коробки – Subaru Lineartronic II. Агрегат выпускается компанией с 2011 года, устанавливается практически на модели Subaru с моторами, выдающими крутящий момент до 250 Нм. Требует замены масла через каждые 60 тыс км пробега, примерный ресурс коробки – 300 тыс км.

Тандем двигателя и вариатора разгоняет автомобиль снаряженной массой 1679 кг до максимальной скорости в 206 км/ч, разгон до сотни занимает 9,6 секунды.

Привод у Outback полный, им управляет многодисковая муфта. Подвеска автомобиля полностью независимая пружинная, спереди Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя – на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости. Дорожный просвет машины составляет 213 мм.

В движении

В Outback есть система распознавания лиц, при посадке за руль на приборной панели появляется надпись «идет процесс сканирования», можно попросить машину запомнить тебя и потом каждый раз, садясь за руль, читать: «привет, Driver B» – я выбрал такое имя. Но платой за знакомство будет повышенное внимание машины: и контроль: стоит отвернуться, наклониться – раздается писк, панель моргает желтым цветом и выдает надпись белым шрифтом: «Следите за дорогой».

Сиденье из категории: настроил и забыл, посадка, как в привычном домашнем кресле. Вертикальный экран мультимедиа уже знаком по Crosstrek, удобная конструкция: физические кнопки управления температурой и подогревами вставлены в сенсорный экран заподлицо, так что вроде бы экран, но при этом и кнопки – компромисс между модой и практичностью. С помощью беспроводного Apple CarPlay к машине очень легко подцепляется айфон и на центральном экране возникают карты со всеми моими данными и закладками. Тугой, но при этом не очень острый руль, тугие подрулевые рычаги, особенно правый, отвечающий за омыватели и стеклооочистители. Указатель поворота, нефиксируемый, к сожалению, но привыкнуть можно.

Что с динамикой? Ощущается некоторая чуть повышенная вязкость педали газа, замедленность ее отклика на нажатие. Ну и разгон – он не поражает даже при включении спортивного режима. Кнопка S добавляет, конечно, энергичности автомобилю, но по-настоящему энергичным Outback все равно не становится, характер его разгона и движения – плавный, неспешный, без взрывной динамики, – явно определяет не двигатель, а вариатор. Машина точно не для молодых и энергичных водителей, ее сильные стороны – не динамика разгона, а крейсерская скорость и устойчивость на дороге. Устойчивость да, фирменная, несмотря на высокий дорожный просвет, в поворотах Outback идет как по рельсам. Но подвеска у этого универсала, в отличие от кроссовера Crosstrek, настроена больше на асфальт, чем на оффроуд, даже легкий. Трассовые неровности на скорости она проглатывает прекрасно, а вот ямы на грунтовке при прохождении их на скорости отзываются в салоне гулким «пластмассовым» стуком и вибрациями. Хотя вообще-то Outback машина тихая, при скоростях сильно за сотню фактор шума от связки «двигатель – вариатор» в салоне практически отсутствует, чуть слышен только свист ветра снаружи. При этом скорость в 80 км/ч за рулем Outback почему-то субъективно воспринимается как высокая. В общем, на этом автомобиле приятнее всего ехать на круиз-контроле по трассе. Причем довериться автопилоту не страшно, однажды я на автостраде специально не стал тормозить со 130 км/ч при приближении к пробке – и машина успешно сделала все сама. Средний расход топлива за время теста составил 8,9 литров на 100 км.

Чем и кому может быть интересен автомобиль

Прежде всего, это альтернатива всесильным «китайцами». Но, вне зависимости от вашего отношения к ним, у Outback хорошо собранный салон, мягкая кожа и пластик, ровные строчки, отличная эргономика – все органы управления на привычных, традиционных местах. При этом есть современная мультимедиа с логичным меню и физическими кнопками. Надежный комплекс безопасности, состоящий из электронных помощников, – на автопилот, например, при движении по трассе можно положиться полностью, разве что руки с руля не получится убрать. Полный привод предназначен, скорее, для уверенного движения по асфальту, хотя клиренс позволит добраться до ворот дачного дома при любой погоде, исключая разве что экстремальный снежный занос. Надежность, предсказуемость, акцент на безопасности – и при этом спокойное отношение к динамике. Плюс вместительный салон и багажник. Вырисовывается портрет потенциального владельца Subaru Outback, а может быть, даже владелицы, учитывая повышенную заботливость машины о водителе – так, одна из систем безопасности не позволит автомобилю, стоящему капотом к стене, въехать в эту стену, если человек за рулем вдруг перепутает педали газа и тормоза.

Главное, пожалуй, препятствие на пути этого японского полноприводного внедорожного универсала к покупателю – цена. За Subaru Outback в топовой комплектации Premium дилер просит 7,35 млн. рублей.

Технические характеристики Subaru Outback ГАБАРИТЫ, ММ 4854/1854/1679 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2746 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 213 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1679 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, горизонтально-оппозитный, B4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 188 при 5800 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 245 при 4400 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ Вариатор МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 206 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3