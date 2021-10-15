С первого взгляда кажется, что Subaru Outback изменился не так уж сильно. Хотя его и украсили многочисленными эффектными деталями. И он стал похож на кроссовер Forester в версии Sport, самой яркой в линейке. Только алых деталей «Аутбеку» не досталось. Вместо них у него могут быть зеленые акценты. Можно сказать, в духе времени

И это первое, что отметил глаз: зеленые элементы положены не всем автомобилям. Вставки в рейлингах на крыше, логотипы на молдингах — что это? Оказывается, признаки особой комплектации Field. В ценовом аспекте она средняя из трех. Elegance чуть дешевле, Premium — немного дороже. Разница в цене обусловлена оснащением, в техническом плане все три варианта одинаковы: 2,5-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 188 л. с., вариатор Lineartronic в качестве коробки передач и фирменная система симметричного полного привода.

Большой универсал

Большой, вместительный — не единственные достоинства автомобиля. У него, скажем так, большая универсальность в целом: он и на шоссе хорош, и на бездорожье не пасует. Не случайно для демонстрации возможностей автомобиля журналистам был предложен тест-драйв на Алтае. Я бы назвал это смелым решением. Но перед тем, как отправиться в поездку, давайте осмотрим новинку снаружи и изнутри, а также расскажем о том, что изменилось в «Аутбеке».

Итак, начнем с фар. Оцените их дизайн! Что вам напоминают эти белые «скобки»? Посмотрите, сзади они практически аналогичные, только красные. В этом рисунке заложен, как выясняется, особый смысл: такая светотехника символизирует… наличие у модели оппозитного двигателя.

Фары — светодиодные, но это не единственная особенность их конструкции. Они здорово «автоматизированы»: при разъезде в темноте со встречным автомобилем видно, как лучи света ваших фар «перемещаются» по дороге. Эта система предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Есть еще одна новая функция фар: они «умеют» подсвечивать повороты. Вроде, не ахти какое новшество, но сегодня без него уже непривычно. Вслед за «Аутбеком» на тестах Motorpage побывали два автомобиля без подобного устройства. Неудобство было более чем наглядным.

Компания Subaru осталась верна себе в плане конструкции двигателя, и оппозитный мотор типа Boxer остался оппозитным мотором. Только кардинально переработанным: почти 90 процентов деталей в нем — новые. Различия, если взглянуть на подкапотное пространство, будут заметны только специалисту. Я же отмечаю высоко — на уровне среза капота — расположенный воздухозаборник, удобный доступ к масляному фильтру и ремню привода вспомогательных агрегатов.

Куда больше заметных изменений в интерьере. Во-первых, и это я уже отмечал во время недавнего теста «Форестера», все Subaru заметно «продвинулись» в плане качества материалов отделки. Теперь их не только приятно разглядывать, но и прикасаться к ним тоже. Значительно улучшилась шумоизоляция, повысился акустический комфорт. К тому же на неровностях интерьер не скрипит и не бренчит. Небо и земля в сравнении с тем, что было в совсем не далеком прошлом.

Приборная панель осталась «аналоговой», со стрелочными приборами. Между тем, автомобильная общественность и автожурналисты вместе с ней пересматривают свое отношение к «цифровым» панелям. Мол, в случае установки электронных приборов появляется возможность «играть» их дизайном, а также выводить больше информации, параметров движения. Считается, что механические «стрелки» есть признак дорогих, премиальных моделей. Но тогда почему мы встречаем «цифру» всё чаще? Есть она и на «Рейндж Роверах», и на Volvo.

С противниками «чистой цифры» я во многом солидарен. Электронные приборы «глючат» и даже отказывают — да, в ходе наших автомобильных тестов мы с этим встречались. А стрелочные приборы не отказывают никогда (ну, или почти никогда). У цифровых панелей может быть яркий дизайн, способный отвлечь внимание водителя от дороги. Стрелочные панели, может быть, смотрятся скучновато и слишком уж традиционно, но логика и внятность информации у них максимальная. Напротив, с логикой электронных приборов производители могут и переборщить, заложить большой объем информации, которую не так-то просто будет воспринять, даже извлечь на экран. И столь нужные водителю параметры движения могут оказаться «за кадром».

Тем не менее, я очень надеюсь, что Subaru оснастит очередной Outback цифровой панелью приборов. Потому что у японцев электроника традиционно сильна, думаю, и на автомобилях, созданных инженерами, с этим будет все в порядке.

По логике смартфона

Похожесть нового и старого кузовов очевидна, однако в ходе обновления автомобиль приобрел элементы и детали, не заметные с первого взгляда. Например, вы определили бы, что у нового «Аутбека» увеличилась площадь ветрового стекла? Наверняка нет. Но увеличившийся в размерах дисплей мультимедиасистемы не заметить трудно. Еще бы, ведь по площади он огромен — диагональ приближается к 12-ти дюймам. Вертикальная ориентация уже встречалась нам на моделях Volvo, но в Subaru многое выглядит иначе, так что о копировании нет и речи.

Благодаря измененной компоновке салон подрос в размерах во всех частях и направлениях. Увеличился и отсек для вещей: длина его как при двух-, так и при пятиместном размещении пассажиров возросла более чем на 20 см (соответственно, до 198 и 108,5 см). Дверь багажника оснащена электроприводом, кнопки управления — на правой боковине багажника.

Экран похож на гигантский планшет, на нем и иконки сгруппированы по логике операционной системы Android. Кстати, эти иконки, точно так же, как на дисплее смартфона или планшета, легко передвигать по экрану, располагая по своему вкусу. Удобно? Разумеется.

Как и в Volvo, здесь минимизировано количество «физических» кнопок и клавиш. Среди журналистов это вызвало споры. Некоторые не согласились с преобладанием электронных кнопок, посчитали, что отдельным регулировкам и настройкам следовало бы вернуть «физическое» управление. В том числе, например, системе обогрева сидений. Сейчас для простейшей операции — включения обогрева (вентиляция тоже доступна) — приходится «закапываться» в недра мультимедиа.

Точно так же отдано электронике управление внедорожными режимами X-Mode. У «Аутбека» эта система двухрежимная, и мне лично уже известно по тестам других моделей Subaru, насколько она эффективна на бездорожье, особенно тот режим, что имитирует «понижайку». Только вот поразительно, но в ходе теста, организованного в горах Алтая, никто, в том числе и наш экипаж, ни одним дополнительным режимом не воспользовался. Универсальность автомобиля оказалась настолько высока, что даже в горах Алтая со сложностями пересеченной местности Outback справлялся в обычном режиме, без использования дополнительных настроек.

Но сначала он справился с шоссе. Дорог с высоким качеством покрытия в Горном Алтае становится все больше, тот же Чуйский тракт заасфальтирован просто прекрасно. При этом характер местности не имеет значения, то есть, повороты, подъемы и спуски никто не отменял, и на них тестовый универсал держится отменно. Можно сказать, цепляется за полосу всеми четырьмя — именно четырьмя, благодаря системе постоянного полного привода. Вам хочется быстрее — и он не против быстрее. Местами появляется желание «срезать» разметку, но автомобиль, как минимум, заметит это и напомнит вам: это нежелательно. А в общем случае он не только способен подруливать в полосу, но и держаться строго по «тальвегу», то есть, по середине полосы. Вспоминаются модели, которые тоже умеют подруливать: их нередко ловил на том, что при широких полосах движения они буквально метались от правой линии к левой и назад.

Да, электроника совершенствуется, исполнительные устройства тоже, а, так сказать, «наблюдательные» элементы становятся внимательнее. Вот и Subaru Outback пытается найти разметку там, где ее не только нет, но просто не может быть. На грунтовых дорогах он принимает за разметку их края, покрытые растительностью, после чего немедленно предупреждает водителя: вы покинули полосу! Пусть это и курьезно, но факт говорит о бдительности системы.

Еще Outback способен отслеживать трогание с места автомобиля, находящегося перед вами. А также — предотвращать столкновения с автомобилями, припаркованными на краю дороги. Если есть возможность объезда, Subaru и совершит объезд, если нет — замедлится.

Мультимедиасистема с цветным сенсорным экраном, имеющим диагональ 11,6 дюйма, в полном объеме поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, включая Яндекс.Навигатор. Последней функцией мы много пользовались на маршруте, однако в горах она работала не везде. Забавная ситуация несколько раз возникала и со смартфонами, подключенными по Bluetooth: автомобильное устройство то «теряло» их, то вновь неожиданно начинало воспроизводить прерванную музыкальную композицию с произвольного места.

Тестовые автомобили были оснащены и фирменной системой EyeSight, то есть — читаем — адаптивным «круизом». При обновлении она получила увеличенный почти в два раза «сектор обстрела», то есть, угол обзора, и элемент обогрева ветрового стекла в районе расположения объектива камеры. Конечно, лучше всего эта система проявляет себя на дальних трассах с относительно интенсивным движением. На нашем маршруте длительные перегоны приходились в основном на безлюдные места, но и нам пригодился такой «круиз». Его использовали в моменты групповой фотосъемки, когда автомобили должны были выстроиться в единую колонну, желательно на равном расстоянии друг от друга. С помощью EyeSight это получилось у всех.

По дорогам и за их пределами

Плотная подвеска хорошо нивелирует крены в поворотах. Пожалуй, в этом универсале даже пассажиров со слабым вестибулярным аппаратом будет укачивать не так уж часто. Причем, в этом большом универсале, длиной более 4,8 м, не стали размещать семь посадочных мест, даже для субтильных японцев, а просто сделали просторный салон для пятерых. И добавили к нему огромный багажник. С оригинальной сдвижной шторкой: она способна самостоятельно подниматься по диагональным направляющим всего лишь от легкого толчка рукой.

Но жесткая подвеска способна пропускать и жёсткие удары. Если на дорогах встречаются глубокие ямы или выбоины — старайтесь избегать их! Потому что удары будут сильными, неприятными. И, как удалось узнать, не способствующими повышению срока службы различных элементов. «Гражданские» Subaru — не для ралли.

Точно так же не любит Outback и воды. Не в смысле дождя или слякоти, это он переживет. Преодолеет и броды, в нашем путешествии таковых не случилось, однако для красивого фото один из автомобилей был «погружён» в реку. Пусть недалеко от берега и на небольшой глубине, но организаторы попросили его там долго не задерживать. Иначе это плохо скажется на электронных компонентах исполнительных механизмов, находящихся под днищем.

Рельеф горных грунтовых дорог оказался сложным, но вполне преодолимым для автомобилей, так сказать, по умолчанию, без включения режимов системы X-Mode. Но нашей группе повезло с погодой: стояли сухие солнечные дни, а если по ночам и перепадали дожди, то к утру почва высыхала. Тогда мне подумалось, что в более сложную погоду, когда эти дороги раскисли бы, я бы сюда не сунулся. Но, как видно, организаторы держали такую ситуацию в уме и не меняли траекторию движения — потому что были уверены в достоинствах системы X-Mode. Мне довелось испытать ее на таких моделях Subaru, как Forester и XV, и с уверенностью могу сказать: она работает, «высший» режим умело имитирует «понижайку». Сомневаюсь, что на «Аутбеке» эта система работала бы как-то иначе, в противном случае нам, скорее всего, были бы предложены особые тестовые условия, чтобы ее испытать.

Дорожный просвет у полноприводного универсала заявлен на уровне 213 мм, немало, но колесная база длинновата, да и свесы кузова у модели заметные, из-за чего углы въезда и съезда относительно малы (соответственно, 18,1 и 18,9 градуса). В общем, даже для кроссовера такие параметры «геометрии», мягко говоря, не блестящие. Но как универсал Outback без преувеличения очень универсален.

В прошлом эта модель предлагалась в России с двумя вариантами двигателя Boxer: 3,5- и 2,5-литровым. Сейчас в продаже только модификации с «младшим» мотором. Надо сказать, модернизирован он более чем существенно. Вместо прежней системы распределенного впрыска топлива установлены форсунки непосредственного впрыска. Изменяемые фазы газораспределения применяются теперь и на впуске, и на выпуске. Повышена прочность блока цилиндров, изменена конфигурация камер сгорания — для чего и почему? Оказывается, очень существенно повышена степень сжатия — с 10,3 до 12-ти! Применены новые поршни с особыми выемками (под непосредственный впрыск), шатуны также подвергнуты изменениям. Результат, на первый взгляд, незначителен: мощность возросла со 175 до 188 л. с., а максимальный момент — с 235 до 245 Нм. Но если обороты максимальной мощности остались на прежней отметке (5800 об/мин), то максимум момента теперь «растянут» на полке от 3400 до 4600 об/мин. Это повышает эластичность мотора.

Правда, характер его остался высокооборотным. Все-таки на хорошую отдачу можно рассчитывать только при раскрутке до 4000 об/мин, не ниже. К тому же «возросшие» лошадки, как ни крути, вязнут в недрах вариатора. И хотя фирма заявляет, что и он модернизирован, и потери на трение в нем снижены, и отклик на добавление «газа» стал быстрее, а всё равно они вязнут. На горных дорогах и высотах подъема свыше 1200 м я часто переводил вариатор в мануальное переключение и прибегал даже ко второй передаче, иначе тяги недоставало. Фирменный вариатор Lineartronic, теперь уже третьего поколения, может быть, по-японски надежен и долговечен, но активному движению не способствует совсем. Это было особенно заметно мне после теста японского конкурента, последовавшего за горными испытаниями Subaru Outback.

Нельзя не упомянуть, что при модернизации силовой агрегат «потерял» аж десять процентов своей массы! Заметное «облегчение», но только… в цифрах. Обладающий высоким дорожным просветом «Аутбек» и так не балует отчетливым ощущением низкого центра тяжести, так теперь еще и мотор его дополнительно не «понижает». Но на динамике снижение веса комплектующих мотора не могло не сказаться, и 9,6 секунды разгона с места до сотни — если не рекордный, то заслуживающий высокой оценки показатель.

Так что и после поездки на Алтай, честно говоря, убежденным «субаристом» я снова не стал. Вот сделали бы японцы обычный дорожный универсал из Legacy, да привезли бы к нам — тогда иное дело. Но это из области фантастики, тем более, что и седан этой модели у нас спроса не нашел и к огромному моему сожалению покинул российский рынок. Спокойный же водитель, особо не «привязанный» к брендам, их истории и традициям, вполне может рассмотреть для покупки Subaru Outback — универсал не только большой, но и поистине очень универсальный. Подходящий и для хороших дорог, и для весьма сложных направлений.

Три комплектации нового Subaru Outback 2021-го модельного года, предлагаемые в России — Elegance ES, Field ES и Premium ES — оцениваются, соответственно, в 3 869 000, 3 929 900 и 3 999 900 рублей. Все модификации оснащаются 2,5-литровым 188-сильным оппозитным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, бесступенчатым вариатором Lineartronic, системой симметричного полного привода с активным распределением крутящего момента (ATV), системой динамической стабилизации, системой SI-Drive, предлагающей выбор между интеллектуальным и спортивным режимами вождения, а также двухрежимной системой помощи при движении по бездорожью X-Mode. Плюс к тому, в каждом автомобиле вы найдете мультимедиасистему с огромным цветным тачскрином диагональю 11,6 дюйма. А вот система EyeSight и сопутствующий ей набор средств безопасности Safety Plus положены не всем машинам и предлагаются за доплату.

Технические характеристики Subaru Outback 2.5 CVT ГАБАРИТЫ, ММ 4870 х 1875 х 1675 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2745 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 213 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 522 / 1797 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1752 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, 4-цилиндровый, оппозитный РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 188 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 245 / 3400 — 4600 ТИП ТРАНСМИССИИ бесступенчатый вариатор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 206 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 63