Автомобильный портал Motorpage
На что вы обращаете внимание?
Логотип Subaru

О Subaru Outback

По-русски

Субару Аутбек

Тест-драйвов
12 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
VI (открыть)
Отзывов на сайте
3 (прочитать)
Subaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид сбоку
Subaru Outback (2020) передняя фара
Фары с дневными ходовыми огнями в виде «скобок» призваны символизировать расположенные друг против друга цилиндры оппозитного двигателя
Subaru Outback (2020) боковое зеркало
Интересные детали: хромированные молдинги заходят на корпуса наружных зеркал
Subaru Outback (2020) боковое зеркало
Наружные зеркала большие, «вместительные» в плане изображения окружающего пространства
Subaru Outback (2020) молдинг
На дверных молдингах — фирменные логотипы. Обычно они серебристые,...
Subaru Outback (2020) молдинг
...а на версии Field окрашены в зеленый цвет,...
Subaru Outback (2020) рейлинг
...точно так же, как и накладки на рейлингах, установленных на крыше
Subaru Outback (2020) колесо
Накладки на колесных арках стали шире
Subaru Outback (2020) колесо
Запасное колесо — 17-дюймовая докатка. Основные колеса — 18-дюймовые, легкосплавные
Subaru Outback (2020) задний фонарь
Задние фонари перекликаются по дизайну с фарами: тоже своеобразная имитация цилиндров «оппозитника»
Subaru Outback (2020) дверь
Как и у других моделей Subaru, побывавших в последнее время на наших тестах, у нового «Аутбека» повысились комфорт, шумоизоляция и качество отделки салона
Subaru Outback (2020) руль
По традиции фирмы, рулевое колесо оснащено массой кнопок и клавиш. Впрочем, пользоваться этим набором приучаешься быстро
Subaru Outback (2020) руль
Справа на руле — управление активным «круизом» и клавиши выбора режимов движения — интеллектуального, либо спортивного
Subaru Outback (2020) приборная панель
Панель приборов — пока со стрелками. Ждём цифровую индикацию, уверен, на автомобиле, созданном инженерами, она заслужит внимание
Subaru Outback (2020) приборная панель
Индикация режимов системы X-Mode – традиционная для Subaru. Но на «Аутбеке» эти режимы включаются на сенсорном экране, а не отдельным джойстиком
Subaru Outback (2020) салон
В целом, салон внедорожного универсала остался хорошо узнаваемым. Но вы, конечно, увидели новый элемент
Subaru Outback (2020) салон
Не только новый дизайн, но и функциональность: перед пассажиром — удобная полочка для размещения смартфона
Subaru Outback (2020) центральная консоль
Это, разумеется, мультимедиасистема с ярким сенсорным дисплеем, имеющим диагональ 11,6 дюйма. Данное устройство положено всем комплектациям
Subaru Outback (2020) центральная консоль
Виртуальные кнопки можно перемещать по экрану точно так же, как на экране электронного планшета или смартфона
Subaru Outback (2020) центральная консоль
Температура в салоне регулируется «физическими» кнопками (видны справа),…
Subaru Outback (2020) центральная консоль
...а степень подогрева сидений — виртуальными. Это понравилось не всем журналистам
Subaru Outback (2020) центральная консоль
Угол крена, степень передачи момента — очень много информации можно вывести на большой красочный дисплей
Subaru Outback (2020) центральная консоль
А это — карта местности, транслируемая с подключенного смартфона. Подключение в этом случае должно быть только через кабель
Subaru Outback (2020) печка для второго ряда
Обитатели просторного второго ряда могут подзарядить свои гаджеты и согреться: в Outback подогреваются не только подушки, но и спинки задних сидений
Subaru Outback (2020) задний диван
Да, это большой универсал. Даже очень большой. Хорошо, что его не сделали семиместным
Subaru Outback (2020) задний диван
Естественно, спинки заднего дивана складываются по частям. Максимальная длина пространства для вещей — 198 см,...
Subaru Outback (2020) багажное отделение
...а при пятиместном размещении седоков — 98 см
Subaru Outback (2020) багажное отделение
В левой боковине багажного отсека установлен динамик сабвуфера
Subaru Outback (2020) защита картера межосевой муфты
Не стоит переоценивать внедорожные способности японского универсала. Но защита картера межосевой муфты — безусловно, полезная вещь
Subaru Outback (2020) моторный отсек
2,5-литровый 188-сильный «оппозитник» обеспечивал бы универсалу лучшую динамику, если бы не вариатор Lineartronic
Subaru Outback (2020) моторный отсек
Воздухозаборник двигателя находится на уровне среза капота
Subaru Outback (2020) моторный отсек
Аккумулятор — относительно небольшой. Справится ли он с российскими зимами?
Subaru Outback (2020) моторный отсек
Здесь мы видим традиционно расположенный на моторах Subaru масляный фильтр, а также щиток, прикрывающий ремень привода вспомогательных агрегатов
Subaru Outback (2020) моторный отсек
Ремень привода охватывает все шкивы разом. Думаю, что заменить его самостоятельно большого труда не составит. Чего не скажешь о свечах — где они здесь вообще?
Subaru Outback (2020) капот
Капот шумоизолирован изнутри. Вообще, изоляцию салона нового «Аутбека» от шумов стоит похвалить
Subaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид сбокуSubaru Outback (2020) вид сбокуSubaru Outback (2020) вид сбокуSubaru Outback (2020) вид сзадиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спередиSubaru Outback (2020) вид спереди

С первого взгляда кажется, что Subaru Outback изменился не так уж сильно. Хотя его и украсили многочисленными эффектными деталями. И он стал похож на кроссовер Forester в версии Sport, самой яркой в линейке. Только алых деталей «Аутбеку» не досталось. Вместо них у него могут быть зеленые акценты. Можно сказать, в духе времени

И это первое, что отметил глаз: зеленые элементы положены не всем автомобилям. Вставки в рейлингах на крыше, логотипы на молдингах — что это? Оказывается, признаки особой комплектации Field. В ценовом аспекте она средняя из трех. Elegance чуть дешевле, Premium — немного дороже. Разница в цене обусловлена оснащением, в техническом плане все три варианта одинаковы: 2,5-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 188 л. с., вариатор Lineartronic в качестве коробки передач и фирменная система симметричного полного привода.

Большой универсал

Большой, вместительный — не единственные достоинства автомобиля. У него, скажем так, большая универсальность в целом: он и на шоссе хорош, и на бездорожье не пасует. Не случайно для демонстрации возможностей автомобиля журналистам был предложен тест-драйв на Алтае. Я бы назвал это смелым решением. Но перед тем, как отправиться в поездку, давайте осмотрим новинку снаружи и изнутри, а также расскажем о том, что изменилось в «Аутбеке».

Итак, начнем с фар. Оцените их дизайн! Что вам напоминают эти белые «скобки»? Посмотрите, сзади они практически аналогичные, только красные. В этом рисунке заложен, как выясняется, особый смысл: такая светотехника символизирует… наличие у модели оппозитного двигателя. 

Фары — светодиодные, но это не единственная особенность их конструкции. Они здорово «автоматизированы»: при разъезде в темноте со встречным автомобилем видно, как лучи света ваших фар «перемещаются» по дороге. Эта система предотвращает ослепление водителей встречного транспорта. Есть еще одна новая функция фар: они «умеют» подсвечивать повороты. Вроде, не ахти какое новшество, но сегодня без него уже непривычно. Вслед за «Аутбеком» на тестах Motorpage побывали два автомобиля без подобного устройства. Неудобство было более чем наглядным.

Компания Subaru осталась верна себе в плане конструкции двигателя, и оппозитный мотор типа Boxer остался оппозитным мотором. Только кардинально переработанным: почти 90 процентов деталей в нем — новые. Различия, если взглянуть на подкапотное пространство, будут заметны только специалисту. Я же отмечаю высоко — на уровне среза капота — расположенный воздухозаборник, удобный доступ к масляному фильтру и ремню привода вспомогательных агрегатов.

Куда больше заметных изменений в интерьере. Во-первых, и это я уже отмечал во время недавнего теста «Форестера», все Subaru заметно «продвинулись» в плане качества материалов отделки. Теперь их не только приятно разглядывать, но и прикасаться к ним тоже. Значительно улучшилась шумоизоляция, повысился акустический комфорт. К тому же на неровностях интерьер не скрипит и не бренчит. Небо и земля в сравнении с тем, что было в совсем не далеком прошлом.

Приборная панель осталась «аналоговой», со стрелочными приборами. Между тем, автомобильная общественность и автожурналисты вместе с ней пересматривают свое отношение к «цифровым» панелям. Мол, в случае установки электронных приборов появляется возможность «играть» их дизайном, а также выводить больше информации, параметров движения. Считается, что механические «стрелки» есть признак дорогих, премиальных моделей. Но тогда почему мы встречаем «цифру» всё чаще? Есть она и на «Рейндж Роверах», и на Volvo.  

С противниками «чистой цифры» я во многом солидарен. Электронные приборы «глючат» и даже отказывают — да, в ходе наших автомобильных тестов мы с этим встречались. А стрелочные приборы не отказывают никогда (ну, или почти никогда). У цифровых панелей может быть яркий дизайн, способный отвлечь внимание водителя от дороги. Стрелочные панели, может быть, смотрятся скучновато и слишком уж традиционно, но логика и внятность информации у них максимальная. Напротив, с логикой электронных приборов производители могут и переборщить, заложить большой объем информации, которую не так-то просто будет воспринять, даже извлечь на экран. И столь нужные водителю параметры движения могут оказаться «за кадром».

Тем не менее, я очень надеюсь, что Subaru оснастит очередной Outback цифровой панелью приборов. Потому что у японцев электроника традиционно сильна, думаю, и на автомобилях, созданных инженерами, с этим будет все в порядке.

По логике смартфона

Похожесть нового и старого кузовов очевидна, однако в ходе обновления автомобиль приобрел элементы и детали, не заметные с первого взгляда. Например, вы определили бы, что у нового «Аутбека» увеличилась площадь ветрового стекла? Наверняка нет. Но увеличившийся в размерах дисплей мультимедиасистемы не заметить трудно. Еще бы, ведь по площади он огромен — диагональ приближается к 12-ти дюймам. Вертикальная ориентация уже встречалась нам на моделях Volvo, но в Subaru многое выглядит иначе, так что о копировании нет и речи.

Благодаря измененной компоновке салон подрос в размерах во всех частях и направлениях. Увеличился и отсек для вещей: длина его как при двух-, так и при пятиместном размещении пассажиров возросла более чем на 20 см (соответственно, до 198 и 108,5 см). Дверь багажника оснащена электроприводом, кнопки управления — на правой боковине багажника.

Экран похож на гигантский планшет, на нем и иконки сгруппированы по логике операционной системы Android. Кстати, эти иконки, точно так же, как на дисплее смартфона или планшета, легко передвигать по экрану, располагая по своему вкусу. Удобно? Разумеется.

Как и в Volvo, здесь минимизировано количество «физических» кнопок и клавиш. Среди журналистов это вызвало споры. Некоторые не согласились с преобладанием электронных кнопок, посчитали, что отдельным регулировкам и настройкам следовало бы вернуть «физическое» управление. В том числе, например, системе обогрева сидений. Сейчас для простейшей операции — включения обогрева (вентиляция тоже доступна) — приходится «закапываться» в недра мультимедиа.

Точно так же отдано электронике управление внедорожными режимами X-Mode. У «Аутбека» эта система двухрежимная, и мне лично уже известно по тестам других моделей Subaru, насколько она эффективна на бездорожье, особенно тот режим, что имитирует «понижайку». Только вот поразительно, но в ходе теста, организованного в горах Алтая, никто, в том числе и наш экипаж, ни одним дополнительным режимом не воспользовался. Универсальность автомобиля оказалась настолько высока, что даже в горах Алтая со сложностями пересеченной местности Outback справлялся в обычном режиме, без использования дополнительных настроек.

Но сначала он справился с шоссе. Дорог с высоким качеством покрытия в Горном Алтае становится все больше, тот же Чуйский тракт заасфальтирован просто прекрасно. При этом характер местности не имеет значения, то есть, повороты, подъемы и спуски никто не отменял, и на них тестовый универсал держится отменно. Можно сказать, цепляется за полосу всеми четырьмя — именно четырьмя, благодаря системе постоянного полного привода. Вам хочется быстрее — и он не против быстрее. Местами появляется желание «срезать» разметку, но автомобиль, как минимум, заметит это и напомнит вам: это нежелательно. А в общем случае он не только способен подруливать в полосу, но и держаться строго по «тальвегу», то есть, по середине полосы. Вспоминаются модели, которые тоже умеют подруливать: их нередко ловил на том, что при широких полосах движения они буквально метались от правой линии к левой и назад.

Да, электроника совершенствуется, исполнительные устройства тоже, а, так сказать, «наблюдательные» элементы становятся внимательнее. Вот и Subaru Outback пытается найти разметку там, где ее не только нет, но просто не может быть. На грунтовых дорогах он принимает за разметку их края, покрытые растительностью, после чего немедленно предупреждает водителя: вы покинули полосу! Пусть это и курьезно, но факт говорит о бдительности системы.

Еще Outback способен отслеживать трогание с места автомобиля, находящегося перед вами. А также — предотвращать столкновения с автомобилями, припаркованными на краю дороги. Если есть возможность объезда, Subaru и совершит объезд, если нет — замедлится.

Мультимедиасистема с цветным сенсорным экраном, имеющим диагональ 11,6 дюйма, в полном объеме поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, включая Яндекс.Навигатор. Последней функцией мы много пользовались на маршруте, однако в горах она работала не везде. Забавная ситуация несколько раз возникала и со смартфонами, подключенными по Bluetooth: автомобильное устройство то «теряло» их, то вновь неожиданно начинало воспроизводить прерванную музыкальную композицию с произвольного места.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Volkswagen Golf Alltrack
(универсал 5-дв.)

Volkswagen Golf Alltrack (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Volvo V90 Cross Country
(универсал 5-дв.)

Volvo V90 Cross Country (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
5

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Тестовые автомобили были оснащены и фирменной системой EyeSight, то есть — читаем — адаптивным «круизом». При обновлении она получила увеличенный почти в два раза «сектор обстрела», то есть, угол обзора, и элемент обогрева ветрового стекла в районе расположения объектива камеры. Конечно, лучше всего эта система проявляет себя на дальних трассах с относительно интенсивным движением. На нашем маршруте длительные перегоны приходились в основном на безлюдные места, но и нам пригодился такой «круиз». Его использовали в моменты групповой фотосъемки, когда автомобили должны были выстроиться в единую колонну, желательно на равном расстоянии друг от друга. С помощью EyeSight это получилось у всех.

По дорогам и за их пределами

Плотная подвеска хорошо нивелирует крены в поворотах. Пожалуй, в этом универсале даже пассажиров со слабым вестибулярным аппаратом будет укачивать не так уж часто. Причем, в этом большом универсале, длиной более 4,8 м, не стали размещать семь посадочных мест, даже для субтильных японцев, а просто сделали просторный салон для пятерых. И добавили к нему огромный багажник. С оригинальной сдвижной шторкой: она способна самостоятельно подниматься по диагональным направляющим всего лишь от легкого толчка рукой.

Но жесткая подвеска способна пропускать и жёсткие удары. Если на дорогах встречаются глубокие ямы или выбоины — старайтесь избегать их! Потому что удары будут сильными, неприятными. И, как удалось узнать, не способствующими повышению срока службы различных элементов. «Гражданские» Subaru — не для ралли.

Точно так же не любит Outback и воды. Не в смысле дождя или слякоти, это он переживет. Преодолеет и броды, в нашем путешествии таковых не случилось, однако для красивого фото один из автомобилей был «погружён» в реку. Пусть недалеко от берега и на небольшой глубине, но организаторы попросили его там долго не задерживать. Иначе это плохо скажется на электронных компонентах исполнительных механизмов, находящихся под днищем.

Рельеф горных грунтовых дорог оказался сложным, но вполне преодолимым для автомобилей, так сказать, по умолчанию, без включения режимов системы X-Mode. Но нашей группе повезло с погодой: стояли сухие солнечные дни, а если по ночам и перепадали дожди, то к утру почва высыхала. Тогда мне подумалось, что в более сложную погоду, когда эти дороги раскисли бы, я бы сюда не сунулся. Но, как видно, организаторы держали такую ситуацию в уме и не меняли траекторию движения — потому что были уверены в достоинствах системы X-Mode. Мне довелось испытать ее на таких моделях Subaru, как Forester и XV, и с уверенностью могу сказать: она работает, «высший» режим умело имитирует «понижайку». Сомневаюсь, что на «Аутбеке» эта система работала бы как-то иначе, в противном случае нам, скорее всего, были бы предложены особые тестовые условия, чтобы ее испытать.

Дорожный просвет у полноприводного универсала заявлен на уровне 213 мм, немало, но колесная база длинновата, да и свесы кузова у модели заметные, из-за чего углы въезда и съезда относительно малы (соответственно, 18,1 и 18,9 градуса). В общем, даже для кроссовера такие параметры «геометрии», мягко говоря, не блестящие. Но как универсал Outback без преувеличения очень универсален.

В прошлом эта модель предлагалась в России с двумя вариантами двигателя Boxer: 3,5- и 2,5-литровым. Сейчас в продаже только модификации с «младшим» мотором. Надо сказать, модернизирован он более чем существенно. Вместо прежней системы распределенного впрыска топлива установлены форсунки непосредственного впрыска. Изменяемые фазы газораспределения применяются теперь и на впуске, и на выпуске. Повышена прочность блока цилиндров, изменена конфигурация камер сгорания — для чего и почему? Оказывается, очень существенно повышена степень сжатия — с 10,3 до 12-ти! Применены новые поршни с особыми выемками (под непосредственный впрыск), шатуны также подвергнуты изменениям. Результат, на первый взгляд, незначителен: мощность возросла со 175 до 188 л. с., а максимальный момент — с 235 до 245 Нм. Но если обороты максимальной мощности остались на прежней отметке (5800 об/мин), то максимум момента теперь «растянут» на полке от 3400 до 4600 об/мин. Это повышает эластичность мотора.

Правда, характер его остался высокооборотным. Все-таки на хорошую отдачу можно рассчитывать только при раскрутке до 4000 об/мин, не ниже. К тому же «возросшие» лошадки, как ни крути, вязнут в недрах вариатора. И хотя фирма заявляет, что и он модернизирован, и потери на трение в нем снижены, и отклик на добавление «газа» стал быстрее, а всё равно они вязнут. На горных дорогах и высотах подъема свыше 1200 м я часто переводил вариатор в мануальное переключение и прибегал даже ко второй передаче, иначе тяги недоставало. Фирменный вариатор Lineartronic, теперь уже третьего поколения, может быть, по-японски надежен и долговечен, но активному движению не способствует совсем. Это было особенно заметно мне после теста японского конкурента, последовавшего за горными испытаниями Subaru Outback.

Нельзя не упомянуть, что при модернизации силовой агрегат «потерял» аж десять процентов своей массы! Заметное «облегчение», но только… в цифрах. Обладающий высоким дорожным просветом «Аутбек» и так не балует отчетливым ощущением низкого центра тяжести, так теперь еще и мотор его дополнительно не «понижает». Но на динамике снижение веса комплектующих мотора не могло не сказаться, и 9,6 секунды разгона с места до сотни — если не рекордный, то заслуживающий высокой оценки показатель.

Так что и после поездки на Алтай, честно говоря, убежденным «субаристом» я снова не стал. Вот сделали бы японцы обычный дорожный универсал из Legacy, да привезли бы к нам — тогда иное дело. Но это из области фантастики, тем более, что и седан этой модели у нас спроса не нашел и к огромному моему сожалению покинул российский рынок. Спокойный же водитель, особо не «привязанный» к брендам, их истории и традициям, вполне может рассмотреть для покупки Subaru Outback — универсал не только большой, но и поистине очень универсальный. Подходящий и для хороших дорог, и для весьма сложных направлений.

Три комплектации нового Subaru Outback 2021-го модельного года, предлагаемые в России — Elegance ES, Field ES и Premium ES — оцениваются, соответственно, в 3 869 000, 3 929 900 и 3 999 900 рублей. Все модификации оснащаются 2,5-литровым 188-сильным оппозитным бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива, бесступенчатым вариатором Lineartronic, системой симметричного полного привода с активным распределением крутящего момента (ATV), системой динамической стабилизации, системой SI-Drive, предлагающей выбор между интеллектуальным и спортивным режимами вождения, а также двухрежимной системой помощи при движении по бездорожью X-Mode. Плюс к тому, в каждом автомобиле вы найдете мультимедиасистему с огромным цветным тачскрином диагональю 11,6 дюйма. А вот система EyeSight и сопутствующий ей набор средств безопасности Safety Plus положены не всем машинам и предлагаются за доплату.

     

Технические характеристики Subaru Outback 2.5 CVT

ГАБАРИТЫ, ММ

4870 х 1875 х 1675

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2745

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

213

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

522 / 1797

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1752

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, 4-цилиндровый, оппозитный

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

2498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

188 / 5800

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

245 / 3400 — 4600

ТИП ТРАНСМИССИИ

бесступенчатый вариатор

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

206

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

9,6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,3

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

63

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Subaru Outback:

Subaru Outback - тест-драйв subaru outback 2018: "для разнообразия"
Тест драйв
21 октября 2019

Subaru Outback
"Тест-драйв Subaru Outback: "Для разнообразия""
Subaru Outback - subaru. меж гейзерами и вулканами
Автопутешествия
13 августа 2019

Subaru Outback
"Меж гейзерами и вулканами"
Все тест-драйвы Subaru Outback

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Subaru Outback:

Volkswagen Golf Alltrack
(универсал 5-дв.)

Volkswagen Golf Alltrack (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I

Volvo V90 Cross Country
(универсал 5-дв.)

Volvo V90 Cross Country (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
4
Комлектаций
8
Поколение
I
Цены
от 2 999 000
до 3 831 000

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
(универсал 5-дв.)

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
Цены
от 3 990 000
до 3 990 000

Skoda Fabia Scout
(универсал)

Skoda Fabia Scout (универсал)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
II рест.
Цены
от 699 000
до 759 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 8 0 9