Есть одна вещь в современном автомобильном мире, которая мне несколько не нравится. Хотя, чего уж греха таить, она меня даже раздражает. Имя этому раздражителю-кроссоверы. Дело не в том, что этот форм-фактор плох, наоборот, просто кроссоверов в природе много самих по себе: посмотришь модельный ряд среднестатистического автопроизводителя, а там процентов семьдесят от всего парка - вездесущие кроссоверы. Что поделать, современное общество живет трендами, и разнообразие за ними теряется. Правда, есть еще в этом мире автомобили, которые, спасают это разнообразие, как рыцари спасают священный Грааль от сарацинов... Сейчас я говорю о таком классе автомобилей, как универсалы повышенной проходимости. За всех особей говорить не буду, но отдельные индивиды дадут фору многим кроссоверам, в плане возможностей и сценариев использования. Разнообразие, однако!

Наш сегодняшний пациент - Subaru Outback и прежде чем начать разговор о нем, я позволю сделать себе небольшую историческую отсылку. Дело в том, что Subaru Outback, как и все автомобили этого бренда, является легендой. В данном случае, речь идет о том, что именно он зародил класс универсалов повышенной проходимости, хотя, если быть максимально точным, то это сделал его предок, модель Subaru Leone Station Wagon 4WD, еще в начале восьмидесятых годов. Outback, в 1994 году, как родился, так сразу начал удобрять почву. Примерно через пять лет, плюс минус год, осознав перспективность сегмента универсалов повышенной проходимости, компания Volvo представила V70 Cross Country, а еще годом позже Audi создала весьма успешную Allroad. Отмечу, что сейчас автомобили повышенной проходимости, не только универсалы, но и хэтчбеки и седаны, переживают второе рождение. Многие производители, почувствовав спрос, выпускают «внедорожные» версии своих машин, но часто все изменения сводятся к паре сантиметров дополнительного клиренса и пластиковому обвесу «по кругу», в случае с Subaru Outback нас ожидает несколько тузов в рукаве, но о них мы поговорим чуть позже, а пока сконцентрируемся на внешнем облике.

Лягушки и богомолы

Знаете, все эти плюшки с увеличением клиренса и пластиковым обвесом, пускай совсем немного, но важны, ибо они задают тон стилистике автомобиля. Что касается "Аутбэка", то здесь получился настоящий дзен, так как пластика здесь не так уж и много, но расположен он в правильных местах, например, на нижней губе бампера и порогах. То же самое касается и дорожного просвета: по паспорту мы видим солидные цифры в 213 миллиметров, но автомобиль будет выглядеть именно универсалом, а не каким-нибудь джипом, так как общий его силуэт получился хоть и крупным, но в то же время стремительным и легким. Outback лишен кроссоверной грузности, что есть хорошо. Знаете, у меня возникла определенная ассоциация с природой, где кроссоверы, это в основном лягушки на стероидах, когда Outback - прекрасный зеленый богомол. Кстати о богомолах, наш Subaru был окрашен в приятный цвет зеленого болотца, и на мой скромный взгляд это лучший оттенок в гамме, хотя для традиционалистов есть и обычные черно-бело-серебристые сочетания цветов.

Комфорт, простор, и маленькое «но»

Рассуждая о салоне автомобиля, мне вспоминаются слова одного коллеги, который говорил, что есть два типа автомобилей. Первые являются продолжением несовершенного мира по ту сторону лобового стекла, а вторые позволяют владельцу спрятаться от этого несовершенства в уютном, тихом и качественном салоне своего автомобиля. Subaru Outback - второй случай, его салон уютен, как бабушкина избушка: относительно скромная, но со вкусом, отделка, много тепла и света. Этому способствует большая площадь остекления, автомобиль похож на большущий аквариум, что тоже плюс. Похвалю и кресла, они комфортабельны и имеют достаточное количество регулировок. Кроме того, водительское снабжено памятью, так что лихорадочно восстанавливать свои настройки после других рулевых не придется, а вот пассажир такой функцией обделен, что несколько огорчает, учитывая немалую стоимость автомобиля. Еще одним огорчением для меня стал руль. Я уже писал в обзоре Subaru Forester о том, что "баранка" перегружена кнопками настолько, что в них попросту теряешься. Собственно, в "Аутбэке" руль такой же и проблемы те же. Что касается климатической установки и мультимедийной системы, то они аналогичны "Лесниковским", и здесь у меня нет никаких нареканий, так как климат работает предсказуемо, а автоматический режим ведет себя максимально деликатно. Что же до мультимедиа, то качество звучания струн души не дергает, хотя это и Harman/Kardon, но и отвращения не вызывает. Штатная навигация порою вызывает вопросы по ориентированию, но есть Android Auto и Apple CarPlay, так что подключаем смартфоны и живем славно. Однако, Forester, в свою очередь, обладал одним приятным объектом, которого Outback, к сожалению, лишен. Я говорю, о дополнительном экране над центральной консолью, куда можно вывести многие параметры, включая пункты меню бортового компьютера. Впрочем, все вышеперечисленное - мишура, в универсале во главу угла всегда ставят внутренний простор, и в особенности это касается багажника. Стоит ли говорить, что у Outback с этим параметром полный порядок. Говоря сухими цифрами, у нас 512 литров при разложенных задних сидениях и почти два куба при сложенном заднем ряде. На практике это означает, что вы даже сможете лечь там спать, во всяком случае, я (крупный человек под метр девяносто ростом на сто килограмм веса) разместился там прекрасно. При сложенных спинках заднего ряда мы получаем ровный пол, да и организация багажного пространства проведена на высоте. Особенно радуют широкий проем вкупе с небольшой погрузочной высотой и великолепная система складывания спинок сидений - двумя рычажками прямо из багажника. Про электропривод крышки багажника и упоминать не буду, я бы удивился, если бы в таком автомобиле ее не было.

Джентельменская езда

Теперь мы подошли к самому интересному - к ездовым повадкам, и первым делом хочется заострить внимание на двигателе. Вообще, в моторной линейке существуют два мотора. Наша машина была оснащена младшим двигателем 2.5, мощностью в 175 лошадиных сил. На бумаге мы видим приятные и вкусные цифры, но в реальности дела обстоят несколько иначе. Нет, динамика здесь присутствует, да и паспортные 10,2 секунды до «сотни» похожи на правду, но когда ты нажимаешь на газ, то понимаешь, что ускорение происходит линейно и даже дается машине с некоторой ленцой. Автомобиль явно заточен на степенного отца многочисленного семейства, который и передвигается также - с почтением. Так что, если вы ищите острых ощущений. смотрите на мотор 3.6 - вот там и гром будет, и молния, и 260 лошадиных сил. Зато высокие скорости на автомобиле практически не ощущаются, так что топить под 140 - удовольствие. Что касается расхода то показатели вышли следующими: в городе он замер на отметке в 12 литров, а на трассе показатели опустились до 8-9 литров. Поговаривают, если превратиться в настоящего тошнотика, то можно вообще уложиться в семь, однако у меня не получилось, хотя честно пытался. К слову, некоторые вопросы вызывают тормоза, которые мне показались несколько ватными, их приходилось продавливать, чтобы остановить, между тем, не самый тяжелый универсал. Зато к вариатору нет никаких претензий. В работе он очень похож на классический «автомат»: двигатель не висит на предельных оборотах под полным газом, а смена виртуальных ступеней не размазана. Еще один лайк, как это модно сейчас говорить, я отдаю неплохому рулевому управлению, которое весьма отзывчиво, пусть и не обладает особой спортивной остротой. В принципе такой машине она и не требуется. Также похвалю и шасси. Оно, в свою очередь, похоже на крепкий кулак: дорогу автомобиль держит уверенно, на что, были серьезные жалобы в прошлой генерации Outback. Раскачка кузова минимальна, крены практически не ощущаются, мелкие неровности переносятся практически незаметно, а средние и крупные обрабатываются плотно. Причем автомобиль ни разу не кажется жестким, в отличие от того же Forester - он собран, но в то же время относительно мягок, чувствуется, что во главу угла при создании этого автомобиля ставился комфорт. В принципе это естественно, если учитывать, что основным рынком сбыта "Аутов" являются Штаты, где на комфорт просто молятся.

Грязевой инструментарий

Пару слов скажу о полном приводе и системе дорожных ассистентов EyeSight. Начнем с первого, он, к слову, аналогичен системе полного привода на Forester. Здесь кроется один маленький секрет, несмотря на три буквы «АWD», которые обозначают постоянный полный привод, работает он не совсем честно. Дело в том, что в Subaru постепенно отошли от равного распределения момента по осям, с использованием межосевого дифференциала. В нынешнем исполнении полный привод обладает активным распределением крутящего момента, которое реализовывается через электронно-управляемую муфту. Она, в свою очередь, всегда передает тягу на задние колеса, однако, делает это дозировано в зависимости от различных условий. То есть, в режиме реального времени соотношение может варьироваться от 90:10 до 60:40 в пользу передней оси. Также как и "Лесник", Outback оснащен волшебной палочкой, точнее кнопочкой, под названием XMode, которая реализовывает специальные алгоритмы работы трансмиссии и электроники при движении в сложных условиях. Загонять автомобиль во всякое непотребство я не стал, погода была прекрасная и его, для начала, стоило найти, да и не стоит испытывать машину серьезным "бездором" ибо форм-фактор не тот: длинная база и относительно низкие свесы не лучший инструментарий, но грунтовые дороги и лесные тропинки автомобиль пролетал играючи. На заметку, коллеги гоняли автомобиль в пампасах, причем в зимний период, и тот ничего - справлялся. Что же до EyeSight, то она, честно скажу, открылась для меня заново. Дело в том, что Forester, где эта система также имеет прописку, тестировался мною зимой и тогда "умные глаза" проявляли себя порой не лучшим образом: в снегопад система периодически слепла и, например, не определяла границы полос. Зато в солнечные и теплые дни контроль полосы работает безукоризненно. Приятным бонусом стала работа автопилота, который начинает подруливать, если вдруг ты выходишь за границы полосы. Прекрасно работает и адаптивный круиз-контроль, который отслеживает впереди едущую машину и следует за ней. Причем дистанцию реагирования датчиков можно регулировать вручную, что также идет в плюс.

В конце надо вывести какую-нибудь умную мысль, однако у меня по итогам знакомства с автомобилем напрашивается один простой вывод. Зададимся снова вопросом: "Почему люди так любят кроссоверы" и сразу на него ответим - потому что они универсальны: большой багажник, высокий дорожный просвет, большой запас внутреннего пространства и.т.д. Однако, приятно осознавать, что на этом свете существуют автомобили, которые даже в чем-то превосходят кроссоверы, в вопросах комфорта, практичности, универсальности в конце концов. Subaru Outback - как раз тот случай. Он обладает солидными запасами пространства, полным набором современных опций и различных систем-ассистентов. Даже кроссоверные атрибуты: полный привод и высокий дорожный просвет здесь наличествуют. Так что уже есть повод задуматься, а так ли вам нужен "недоджип". Единственное, что может огорчить вас при выборе Outback, это его относительно высока цена. Однако, когда есть выбор и разнообразие, то это уже хорошо само по себе, не правда ли?

Технические характеристики Subaru Outback ГАБАРИТЫ, ММ 4820 х 1840 х 1675 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2745 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 213 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 527 / 1801 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1711 ТИП ДВИГАТЕЛЯ оппозитный, бензиновый, РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 175 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 235 / 4000 ТРАНСМИССИЯ вариатор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 198 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60