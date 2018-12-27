И воспрянет Subaru ото сна

Похоже, известный японский бренд хочет расширить свой модельный ряд в нашей стране. Дело в том, что совсем недавно руководство марки поделилось планами по выведению очень большого кроссовера на российский рынок

Речь идет о модели Ascent. Машина дебютировала на рынке США в 2017 году с семи- или восьмиместной конфигурацией салона. Если же произойдет так, что новинка дебютирует у нас, то она станет конкурентом таким моделям как VolkswagenTeramont и Toyota Highlander. По-видимому, на это у нее есть все шансы. Во всяком случае, представители марки говорят о том, что от клиентов поступает очень много запросов относительно Ascent и, на данный момент, компания ведет переговоры со штаб-квартирой, чтобы привезти этот кроссовер в нашу страну.

Если говорить о технических характеристиках модели, то на домашнем рынке Subaru Ascent оснащается 2,4-литровым турбированным оппозитным мотором, мощность которого составляет 264 лошадиные силы и 376 Нм момента. В паре с ним трудится вариатор Lineartronic с режимом имитации восьми передач, а также система полного привода X-Mode.