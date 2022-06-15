Представлен обновленный Subaru Ascent

Популярный в США полноразмерный трехрядный кроссовер пережил плановый рестайлинг - техническую начинку оставили нетронутой, однако, изменили внешность и оснащение

Новый Ascent отличить от старого просто - вам сразу в глаза бросятся новые фары, которые теперь имеют форму бумерангов. Из менее существенных отличий - новая дверь багажника и решетка радиатора с крупными ячейками. В салоне же появился новый экран мультимедийной системы на 12 дюймов (ранее устанавливался 9-дюймовый дисплей). Что касается систем активной безопасности, то кроссовер получил последнюю версию автоматического комплекса EyeSight Driver с широкоугольной монокамерой и функцию автоматического избегания столкновения — на скоростях до 80 км/ч машина может самостоятельно вырулить в критической ситуации, если система «считает», что экстренного торможения будет недостаточно.

Как мы уже писали раньше - по технической части с машиной не произошло никаких изменений. Под капотом Subaru Ascent располагается турбированный оппозитный мотор объемом 2.4 литра и мощностью в 260 лошадиных сил. Коробка передач - вариатор.