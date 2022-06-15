Автомобильный портал Motorpage
15 июн 2022

Представлен обновленный Subaru Ascent

Представлен обновленный Subaru Ascent
Автор фото: фирма-производитель

Популярный в США полноразмерный трехрядный кроссовер пережил плановый рестайлинг - техническую начинку оставили нетронутой, однако, изменили внешность и оснащение

Новый Ascent отличить от старого просто - вам сразу в глаза бросятся новые фары, которые теперь имеют форму бумерангов. Из менее существенных отличий - новая дверь багажника и решетка радиатора с крупными ячейками. В салоне же появился новый экран мультимедийной системы на 12 дюймов (ранее устанавливался 9-дюймовый дисплей). Что касается систем активной безопасности, то  кроссовер получил последнюю версию автоматического комплекса EyeSight Driver с широкоугольной монокамерой и функцию автоматического избегания столкновения — на скоростях до 80 км/ч машина может самостоятельно вырулить в критической ситуации, если система «считает», что экстренного торможения будет недостаточно.

Как мы уже писали раньше - по технической части с машиной не произошло никаких изменений. Под капотом Subaru Ascent располагается турбированный оппозитный мотор объемом 2.4 литра и мощностью в 260 лошадиных сил. Коробка передач - вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Ascent (2023)

Представлен обновленный Subaru Ascent

15 июня 2022
Subaru Ascent

И воспрянет Subaru ото сна

27 декабря 2018
Subaru Ascent 2018

Subaru решила уничтожить дефектные кроссоверы Ascent

22 августа 2018
Subaru Ascent

Subaru планирует продажи Ascent за пределами США

04 мая 2018
Subaru Ascent

Subaru рассекретила большой 8-местный кроссовер

30 ноября 2017
Subaru Ascent

Subaru опубликовала первое фото нового кроссовера

22 ноября 2017

 Новости Subaru Ascent

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"
KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения
Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 8 1 7