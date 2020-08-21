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21 авг 2020

Subaru показала новый Levorg

Subaru показала новый Levorg
Автор фото: фирма-производитель

Subaru представила серийную версию спортуниверсала Levorg второго поколения. В статусе демонстрационного образца новинку показали еще в январе в Токио

Levorg второго поколения построен на модульной платформе Subaru Global (SGP), которая использована для всех Субару последней волны, включая компактную Impreza и среднеразмерный Legacy. Силовая структура кузова нового Леворга сделана по инновационной технологии — помимо сварных соединений здесь для более крепкой связки элементов между собой применяется армированный смолой клей, что повышает жесткость кузова.

Новый Levorg оснащается только 1,8-литровым оппозитным бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском топлива, его мощность составляет 177 л.с., крутящий момент — 300 Нм. Двигатель имеет индекс CB18 и сочетается с бесступенчатым вариатором Lineartronic. Привод — полный, с муфтой подключения задней оси. Помимо стандартной версии универсала предложат вариант STI. Его особенности — легкий аэродинамический обвес кузова (передний сплиттер, накладки на пороги), 18-дюймовые низкопрофильные колеса на оригинальных дисках, спортивные сиденья, обшивка передней панели салона алькантарой, насадка на выхлопном патрубке. Кроме того, на STI устанавливаются элеткронноуправляемые амортизаторы ZF с настройкой режимов жесткости. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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