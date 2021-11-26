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26 ноя 2021

В Subaru представили заряженный универсал Levorg

В Subaru представили заряженный универсал Levorg
Автор фото: фирма-производитель

Одновременно с запуском нового WRX на японском рынке Subaru обновила универсал Levorg, добавив в гамму «заряженную» модификацию STI Sport R

Когда Subaru только выводила на рынок модель Levorg, многие российские поклонники марки, да и в целом фанаты JDM-культуры надеялись, что российский офис Subaru привезет к нам эту модель – очень стильная получилась новинка. К сожалению, перспективы появления «Леворга» туманны, а уж его заряженной версии и подавно – плачьте фанаты, ведь эта машина не менее интереса.

Итак, Levorg STi Sport R получил 275-сильный мотор 2.4Т от седана WRX. Крутящий момент -375 Нм при 3600 оборотах в минуту. Наблюдая аббревиатуру STI, ты надеешься, что в качестве коробки передач здесь будет использоваться механика, однако, производитель решил установить безальтернативный вариатор. Также на машину установили амортизаторы с электронным управлением. 

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