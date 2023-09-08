Subaru Levorg получил внедорожную модификацию

Компания Subaru представила кросс-версию универсала Subaru Levorg под названием Layback. Автомобиль позиционируется как отдельная модель и максимально приближен к кроссоверам Outback и Forester

Layback отличается от стандартной версии наличием жесткого пластикового обвеса по всему периметру автомобиля и увеличенным дорожным просветом до 200 мм. Салон остался прежним. За отдельную плату будет предложен двухцветный салон, а также два стайлинг пакета: Urban и STI Aero. Автомобиль пока представлен исключительно в одной комплектации - Limited Ex. Оснащение включает 18-дюймовые колесные диски, 12,3-дюймовую «мультимедийку», акустику от Harman/Kardon, отделку салона из экокожи, а также комплекс безопасности Eyesight, который распознает автомобили, мотоциклистов, пешеходов, велосипедистов и предупреждает об опасности столкновения.

Изменений в силовой установке нет. Как и стандартная версия, Layback оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,8 л. Мощность - 177 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Мотор работает в паре с вариатором. Привод - полный.