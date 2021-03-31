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Почему счет спорт-седанов Subaru идет на десятки
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О Subaru WRX

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Цены
от 2 699 000
до 2 889 900
Subaru WRX Sport (2018) вид спереди
Обычный седан, если бы не «ноздря» на капоте и не мощный передний спойлер
Subaru WRX Sport (2018) вид сбоку
Вид сбоку для WRX – не самый выигрышный ракурс
Subaru WRX Sport (2018) вид сзади
Автомобиль накачал неплохой рельеф «мускулов» над колесными арками
Subaru WRX Sport (2018) вид сзади
И снова – седан как седан
Subaru WRX Sport (2018) салон
Посадка в WRX комфортная, не нужно ни падать в кресло, ни выкарабкиваться из него, как во многих спортивных моделях
Subaru WRX Sport (2018) дверь
Фирменные безрамочные двери Subaru остались в прошлом
Subaru WRX Sport (2018) салон
Строго, функционально
Subaru WRX Sport (2018) приборная панель
Разметка спидометра до 280 км/ч – с запасом
Subaru WRX Sport (2018) центральная консоль
Нижний экран отвечает за звук, связь…
Subaru WRX Sport (2018) монитор
… и картинку задней камеры
Subaru WRX Sport (2018) розетки
В глубокой и просторной нише под ним – набор разъемов и розетка
Subaru WRX Sport (2018) центральный тоннель
И опять – строго, аскетично, функционально. Два подстаканника да лоток для мелочи
Subaru WRX Sport (2018) переднее кресло
Это кресло правильнее называть не пассажирским, а штурманским
Subaru WRX Sport (2018) задний диван
Подушка заднего ряда выглядит коротковатой...
Subaru WRX Sport (2018) второй ряд
...но места для ног достаточно
Subaru WRX Sport (2018) задние двери
Задние двери усилены дополнительными элементами...
Subaru WRX Sport (2018) задние двери
...они призваны повысить жесткость, чтобы после сильного бокового удара дверь можно было открыть
Subaru WRX Sport (2018) багажное отделение
460 литров – вполне приличный объем багажника для спорт-седана
Subaru WRX Sport (2018) пятая дверь
Электропривод двери багажника – ладно, но почему с изнанки нет ручки?
Subaru WRX Sport (2018) салон
Спинка заднего сиденья ложится правильно, «в пол»
Subaru WRX Sport (2018) передний свес
Предел внедорожной эксплуатации виден невооруженным глазом
Subaru WRX Sport (2018) задний бампер
Сдвоенные патрубки выпускной системы исправно доносят звук выхлопа в салон
Subaru WRX Sport (2018) колесо
У WRX STI Brembo – не четырех-, а шестипоршневые. Здесь бы такие тоже не помешали
Subaru WRX Sport (2018) моторный отсек
Низко расположенный Boxer 2.0 – важный фактор повышенной устойчивости WRX
Subaru WRX Sport (2018) верхний монитор
Верхний экран можно переключить в «боевой» режим – с показателями наддува и ускорения
Subaru WRX Sport (2018) салон
Впервые встречаю в тестовом автомобиле банку с маслом на доливку. Случайность или симптом масложора?
Subaru WRX Sport (2018) передние кресла
Сиденья в комплектации Sport – умеренно спортивные
Subaru WRX Sport (2018) антикрыло

На 6240 проданных в 2020 году в России новых Subaru приходится всего 16 WRX, на 57% меньше, чем годом раньше. Причем, в эти 16 входят и топовые 300-сильные WRX STI. Тестовый STI недавно разбили коллеги-журналисты, так что нам в motorpage.ru на тест достался «просто» WRX, в комплектации Sport: двухлитровая турбочетверка, 268 сил, МКПП-6

Subaru WRX на рынке, мягко говоря, не новинка: выпускается с 2015-го, нынешней рестайлинговой версии уже 5 лет. Cпорт-седан с дорожным просветом 135 миллиметров – товар сугубо нишевый, ему трудно тягаться в популярности с кроссовером, например, с теми же Forester или XV, куда более практичными и многоцелевыми. Но все же: 16 проданных WRX против 4940 реализованных в том же 2020-м Forester – это как? А репутация спорткара? А эхо раллийных побед? Предшественница нынешней WRX, Impreza WRC, пусть и давно, но дважды побеждала в чемпионате мира по ралли – в 2001-м и в 2003-м.

При этом нынешний WRX – вполне седан «на каждый день». Так что с ним не так – цена от 3,319 миллиона? Но сейчас все цены на модели С-сегмента, если смотреть не в каталоги, а на машины в наличии, начинаются от 2 миллионов с лишним. А тут все-таки 6 секунд до сотни, японская сборка, под капотом – низко посаженный оппозитный Boxter и как результат – повышенная устойчивость автомобиля. Плюс постоянный полный привод с распределением по осям 50:50, сохранившийся на Subaru лишь на WRX и WRX STI, причем, именно в версиях с механикой, как у автомобиля, что у нас на тесте. Этому всему что, уже грош цена? Попробуем разобраться.

Внешность

Дело вкуса, но мне кажется, экстерьер – не самая сильная сторона WRX. Широченная «ноздря»-воздухозаборник на капоте, красные суппорты четырехпоршневых Brembo, сдвоенные «стволы» выпускной системы под задним бампером, вертикальные прорези воздуховодов на передних крыльях – вроде яркие детали, но в целом портрет среднестатистический, словно фоторобот. Профиль вообще какой-то кургузый. В общем, дизайн на любителя, на четвёрку с минусом, максимум.

Интерьер у WRX тоже сдержанный, сказано – Sport, значит спорт, без излишеств. Серо-красные сиденья Recaro положены комплектации Premium, той что с вариатором Lineartronic, а у этих «младших» кресел характер полуспортивный – у спинок хорошая боковая поддержка, подушки ее лишены. Руль со срезанной нижней хордой, гулкий пластик дверных карманов, вставки под карбон на торпедо. Запуск двигателя – с ключа, причем, только с выжатой педалью сцепления, такая «защита от дурака».

На приборной панели два циферблата с физическими стрелками, между ними – 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с показаниями одометра, расходомера, индикацией включенной передачи, тревожными предупреждениями. Еще два экрана в центре, 5,9-дюймовый на торпедо, под козырьком, на нем дублированы данные расхода, пробега до пустого бака, давление турбины и ускорение. Нижний, 7-дюймовый, отвечает за аудиосистему и навигацию. Климат-контроль, кстати, однозонный.

Продолжая тему аскетичности: крышка багажника не имеет ни электропривода, ни ручки с изнанки. Открывается она кнопкой с брелка или клавишей в салоне, а вот чтобы ее закрыть, придется нажать на нее сверху и испачкать руку. Смешно, но в точности, как в «Lada 4x4», бывшей «Ниве». Еще деталь: если закрыть клавишей центральный замок, ручкой изнутри дверь не открыть, надо сначала отпереть ее той же клавишей.

Задний ряд сидений – совсем бюджетный, двоим места хватит, среднему пассажиру будет неуютно из-за высоченного тоннеля трансмиссии в ногах, а из развлечений тут только подлокотник с двумя подстаканниками. А и правильно: все главные развлечения в WRX – на месте водителя.

Под его правой рукой кулиса МКПП и «олдскульный» рычаг ручника – неожиданный в автомобиле за 3 с лишним миллиона, но единственно возможный в нацеленном на дрифт спорт-седане. Система SI-Drive с различными режимами вождения положена только версии с вариатором. А с механикой, как у нас, идет просто постоянный полный привод с межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вискомуфтой – и все, флаг тебе в руки, водитель. В смысле, рычаг шестиступенчатой коробки.

Чисто механически

Как все-таки приятно ездить на механике! Во-первых, ощущение от управления автомобилем более полноценное: ты управляешь им, а не он тобой, банально, но правда. Во-вторых, механическая связь двигателя с колёсами обостряет отклик на педаль акселератора, налог на крутящий момент, который по дороге от двигателя к колесам отбирает механическая коробка, меньше, чем у автомата. У коробки WRX «все ходы записаны», они короткие и четкие, разве что в первые минуты я промахивался и включал четвёртую вместо шестой. Кстати, индикация выбранной передачи на приборной панели в этом смысле плохой помощник: цифра, «3» или «4», появляется, когда уже включены и передача, и сцепление. Так что понять, что включил, можно только, когда уже включил. Ну а по ошибке на ходу включить заднюю передачу не даст стопорное кольцо на кулисе, которое надо тянуть пальцами вверх – старое доброе решение.

Ходы у коробки короткие, а сам передачи, наоборот, длинные, тахометр размечен до 8000 об/мин, красная зона начинается с 6600 об/мин, так что выкручивать мотор можно и нужно, оптимальные обороты для активной езды по городу – 3000-4000. 50 км/ч на второй передаче – самый раз, поэтому самая высокая «городская» передача – третья, четвёртая нужна крайне редко, а про пятую и шестую можно забыть.

При этом эластичность мотора довольно высокая: ради эксперимента, двигаясь на 60 км/ч, заставил двигатель на шестой передаче вытянуть с низов, с 1000 об/мин – и он это сделал, пусть не очень быстро, но без рывков.

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Но разве так ездят на Subaru WRX?

Город и трасса

На Третьем кольце на развороте перед Спартаковской площадью, там, где обычно приходится ждать разрыва в чередующихся потоках, идущих то со стрелки с Бакунинской, то со стороны Яузы, на WRX, не задумываясь, стартуешь, завидев в потоке малейший просвет. Причём, даже если от светофора идут автомобили серьезные, не «солярисы». Вообще, короткая дистанция, светофорные гонки для WRX – родная стихия, и, пожалуй, лучшее для него применение. С механикой ты активно включаешься в процесс управления плюс автомобиль провоцирует на активное руление – так и подмывает «поиграть в шашки», прыгая из ряда в ряд – это и руль позволяет, и двигатель, и подвеска. WRX автомобиль азартный, но что ему делать в нынешнем городе с камерами через каждые сто метров?

Может быть, трасса? Дадим слово коллеге по motorpage.ru., который съездил на WRX из Москвы в Переславль и обратно: «К долгим поездкам машина не располагает. Очень шумная в районе колесных арок, да и моторный отсек даёт о себе знать. В салоне нужно говорить на высоких тонах уже на 100 км/ч – это вообще нонсенс. Динамика хорошая, но выдающейся я бы ее не назвал. Немного не понял значение шестой передачи, показалось, ее поставили просто, чтобы была. Ехал 120-130 км/ч на пятой, переключился на шестую, по оборотам разница получилась в 500 плюс-минус. Расход в 11 литров вменяемый. Но машине не хватает тормозов, либо они настроены специфично – схватывают где-то в конце, на мой взгляд для оспортивленной машины такое неприемлемо».

Подтверждаю, на трассе WRX – неожиданно шумный, и добавлю: звук выпускной системы, видимо, специально настроен так, что его поначалу можно принять за грохот голого колёсного диска об асфальт. Но дело тут возможно, вот в чем. Одни продают покупателю комфорт, другие спортивность. Например, кроссовер Audi Q7 с разгоном до сотни всего на 0,9 секунды меньше, чем у WRX, от 100 км/ч до 150 км/ч ускоряется совершенно незаметно, просто пейзаж за окном начинает проноситься быстрее. Там задача – скорость затушевать, спрятать. А WRX всеми доступными ему средствами сообщает: вот сейчас, сейчас, я поеду быстрее, я ускоряюсь. И нажимая педаль акселератора, прибавляя, например, от 90 км/ч до 100 км/ч, ощущаешь каждый лишний километр прибавки. На WRX cкорость чувствуется преувеличено. Видимо, в этом и была цель его создателей – не спрятать её, а наоборот дать тебе её прочувствовать – ушами, нервами, пятой точкой, наконец. Похоже, иногда даже вибрации от дорожного полотна передаются в салон нарочно, утрированно. Хотя, скорее всего, в WRX бедная шумоизоляция по той же причине, по которой в ней нет электропривода багажника: у спорткаров принято экономить каждый килограмм.

Но если задача ставилась именно так, продать спортивность, – то она успешно решена: ощущать себя за рулем WRX пилотом спорткара можно даже на вполне невинных городских скоростях. Хотя еще один коллега по motorpage.ru, прокатившись в WRX, заметил: складывается впечатление, что она больше ревет, чем едет.

Для меня проблема была в другом. То, что 120 км/ч на WRX из-за шума воспринимаются как 160 км/ч, мешает расслабиться и просто получить удовольствие от поездки. Я уже говорил, в салон WRX всё транслируется преувеличенно, избыточно: звук, вибрации, – и напряжение повышается. Когда едешь на WRX по своему обычному маршруту по Ярославскому шоссе на круиз-контроле на разрешенных 90 км/ч, совершенно нет ощущения, что отдыхаешь. На Porsche Cayenne, например, с куда лучшей динамикой, на 150 км/ч едешь совершенно расслабленно. А на WRX на 90 км/ч ты делаешь работу, пилотируешь автомобиль.

И тормоза, соглашусь с коллегой, в первый раз просто пугают: автомобиль, который так разгоняется, не должен так тормозить – уже в конце хода педали. Немного удивляет и работа подвески: крупные неровности на скорости она отрабатывает хорошо – и на дороге, и на проселке, тут она собранная и упругая. А на небольших скоростях, например, при проезде лежачих полицейских, подвеска иногда как бы проваливается в пустоту и гремит.

Бездорожье

Самовнушение это или действительно работа «настоящего» симметричного полного привода Subaru, который остался только на WRX и WRX STI с механической трансмиссией, но на просёлке с поворотами, который был приглажен грейдером, а сейчас растаял и стал снежной ледяной кашей, этот автомобиль, по ощущениям идёт гораздо стабильнее и ровнее в отличие от тех, у которых вторая ось подключается муфтой. На прибавку газа WRX реагирует просто увеличением скорости – нет эффекта «подтыкания» второй оси и даже минимального колебания на курсе. Становится понятно, как предшественники WRX заработали свои раллийные кубки.

Резюме: пожалуй, становятся понятны цифры продаж WRX. Внешность, механическая коробка, некомфортность в повседневной эксплуатации, цена, – все это в совокупности отсекает массовую аудиторию, для которой победы в светофорном дрэгрейсинге и раллийные прохваты по грунтовке – слабые аргументы в пользу WRX как единственного автомобиля. А у тех, кто может позволить себе его как второй, третий и так далее, большой выбор. 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUBARU WRX SPORT

ГАБАРИТЫ, ММ

4595x1795x1475

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2650

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

135

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

460

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1654

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновыи?, горизонтально-оппозитныи?, 4-цилиндровыи?, DOHC, 16 клапанов, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1998

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

268 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

350 при 2400-5200 об/мин

ПРИВОД

Полный, с симметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом с вязкостнои? муфтои?

ТРАНСМИССИЯ

Механическая, 6-ступенчатая

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

215

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

6,0

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

9,2

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