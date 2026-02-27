Чем еще интересен этот хэтчбек из параллельного импорта

В недавнем интервью бывший руководитель АвтоВАЗа Бу Андерссон упомянул один из важных принципов мирового автопрома: бюджетный автомобиль не должен выглядеть дешево. Suzuki Baleno – прекрасная иллюстрация этого тезиса.

Впервые модель под названием Baleno появилась в линейке Suzuki в 1996 году, с 2015 года хэтчбек сегмента B с таким названием выпускается на индийском заводе Suzuki в Ахмадабаде. В 2022 году вышло третье поколение машины, Baleno освежил экстерьер, получил более современный салон и мультимедиа. Именно такой автомобиль, собранный на индийском заводе Suzuki и попавший в Россию по каналам параллельного импорта, сегодня на тесте в motorpage.ru.

Снаружи и внутри

Двухобъемный кузов субкомпактного хэтчбека проектировали десять лет назад, но пропорции его, видимо, были признаны такими удачными, что при обновлении машины в 2022 году их решили не менять, третье поколение Baleno практически сохранило размеры предыдущего.

Длина автомобиля 3990 мм, ширина 1745 мм, высота 1500 мм. У Baleno короткие свесы, большая часть его колесной базы, составляющей 2520 мм, приходится на салон. Внешность стала более спортивной и современной, из заметных перемен экстерьера – новые бамперы и светодиодная оптика. И это тот случай, когда, – возвращаясь к высказыванию Бу Андерссона, – бюджетный автомобиль, которым Baleno, несомненно, является, не выглядит дешево за счет хорошего, «чистого», лаконичного дизайна. При взгляде в некоторых ракурсах можно увидеть в нем отдаленное сходство даже с некоторыми «итальянцами». При этом Baleno как минимум такой же вместительный, что и раньше, разве что некоторые источники указывают, что объем багажника у третьего поколения машины уменьшился с 355 литров до 318 литров по сравнению с поколением вторым, но даже если и так, это за счет увеличения пространства салона.

В третьем поколении Baleno получил черно-голубую отделку салона из кожзама и жесткого пластика, эти два цвета – и на дверных картах, и на передней панели, плюс вставки под алюминий. Оснащенные подогревами темно-серые сиденья – тканевые, а регулировки у водительского и пассажирского механические. Что, впрочем, не мешает быстро настроить сиденье под себя. Обод не обогреваемого мультируля обшит черным кожзамом со вставками из той же имитации лакированного алюминия, такие же вставки на центральной консоли. На приборной панели четыре физических стрелки – две крупных, спидометра и тахометра, две помельче, температура охлаждающей жидкости и уровнь топлива. Между циферблатами – экранчик маршрутного компьютера. При запуске двигателя на передней панели за рулем поднимается необычный прозрачный экранчик – так в Baleno устроен проекционный дисплей, куда помимо скорости можно вывести данные маршрутного компьютера.

В центре передней панели – экран мультимедиа, система поддерживает Apple CarPlay, ниже блок управления однотонным климатом с физическими кнопками, еще ниже, на центральной консоли, кулиса управления «автоматом» с дополнительными режимами 2 и L, не выше второй передачи и не выше первой. Ручной тормоз включается и выключается вытяжным рычагом на центральном тоннеле. Центральный подлокотник регулируется по в продольном направлении, двигается вперед-назад.

На заднем ряду двум седокам просторно, третьему помешает центральный выступ дивана и трансмиссионный тоннель на полу. Откидного подлокотника в спинке нет, зато тут есть два воздуховода с колесиком-регулятором силы обдува и два USB-разъема.

Багажная дверь открывается вручную, погрузочный проем снизу ограничен высоким бортиком. На боковых стенках есть две вместительные ниши, хоть и без сеток, подсветка, крючки. Со сложенной спинкой заднего ряда багажник Baleno вмещает груз объемом 756 литров. Хотя ровного пола не получится, на стыке багажного отсека и салона образуется высокая ступенька.

Агрегаты

Под капотом Suzuki Baleno установлен бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с заводским индексом K15B. Этот полностью алюминиевый мотор с рабочим объемом 1462 кубических сантиметра собирается японской компанией с 2018 года и устанавливается на седан Ciaz, компактвэн Ertiga, а также внедорожник Jimny. Максимальную мощность 105 л.с. этот двигатель выдает при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент 138 Нм – при 4000 об/мин. В приводе ГРМ используется цепь, гидрокомпенсаторов нет, периодически требуется регулировка клапанов. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

В трансмиссии машины применена четырехступенчатая автоматическая гидротрансформаторная коробка Aisin. Семейство AW80/81, к которому она принадлежит, выпускается на заводе в Японии с 1999 года, эти АКП ставятся также на Suzuki Ignis и SX4. А под собственными индексами коробки этого семейства используются еще и на Chevrolet Aveo, Lanos, Lacetti. Агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 150 Нм, требует замены масла каждые 60 тыс км и имеет примерный ресурс в 300 тыс км. Привод у Suzuki Baleno на передние колеса. Передняя подвеска независимая, Макферсон, задняя – полузависимая.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 985 кг до максимальной скорости 160 км/ч, разгон 0-100 км/ч занимает 11,2 секунды. В смешанном цикле движения город/трасса Suzuki Baleno потребляет, согласно паспорту, 4,4 литра топлива. Причем как предупредили в пресс-парке, нужен именно АИ-95, на «девяносто втором» двигатель может начать «троить».

В движении

Двигатель запускается кнопкой и камера кругового обзора автоматически как бы проезжает вокруг автомобиля, показывая эту панораму на центральном экране, – интересная функция, такая забота о безопасности мне встречается впервые. В тот же время, Baleno, как и до него тестовый Suzuki S-Cross, согласен ехать задним ходом без пристегнутого ремня безопасности и при начале движения у него не запирается автоматически центральный замок – но может быть, я просто не нашел эту настройку.

При динамичной внешности характер у Bаleno совсем не спортивный. Нет, руль, тормоза, подвеска настроены прекрасно и хорошо согласованы друг с другом, по этой части автомобиль воспринимается ка единое целое. Подвеска хоть и короткоходная, что на асфальте, что на грунтовке, что при переезде через железнодорожные пути показывает себя с лучшей стороны, ее энергоемкость словно унаследована от внедорожников Suzuki. Прекрасно автомобиль стоит на курсе, что на гравийной дорожке, что на трассе, где его комфортная скорость – 100-110 км/ч, тахометр при этом показывает примерно 3000 об/мин. Круиз-контроль, к слову, у машины не адаптивный.

Ускорение на городских скоростях от 60 км/ч до 80 км достаточное, в размеренной городской езде Baleno хорош. Но в шашечки на нем играть совсем не получится. Отклика на кикдаун почти нет, при нажатии на педаль машина берет гнетущую паузу, потом взвывает и начинает неспешный разгон. Однажды при выезде на Ярославское шоссе мне нужно было на Baleno встроиться в освободившийся просвет. Дистанция до идущей сзади машины была приличная, я привычно вырулил в крайний правый ряд и утопил в пол педаль газа. Но разгон у Baleno оказался таким неспешным, что водитель занервничал и резко сменил ряд, уйдя влево.

Средний расход топлива в смешанном цикле составил 6,5 литра на 100 километров. Кстати, двигатель Baleno на холостых чуть подрагивал, будто троил, хотя я помнил предупреждение и заливал только «девяносто пятый».

Кому может быть интересен автомобиль

Сильная сторона Suzuki Baleno – сочетание вместительного кузова и проверенных временем агрегатов, не самых современных, но надежных. Плюс экономичность. При этом у очевидно бюджетной машины, не самой передовой по части мультимедиа и систем безопасности, есть отдельные функции, свойственные автомобилям более современным – тот же проекционный дисплей и Apple CarPlay, например. В целом же, если искать для Baleno какой-то привычный аналог из недавнего прошлого, то это хэтчбек Hyundai Solaris. И тем, кто ищет ему замену, есть смысл присмотреться к Baleno.

Что с ценой? На момент сдачи этого материала в декабре 2025 года новых Baleno в продаже популярный интернет-агрегатор не показывал. Двухлетний же Suzuki Baleno с пробегом 19 тысяч километров дилер оценивал в 1.8 млн рублей.

Технические характеристики Suzuki Baleno ГАБАРИТЫ, ММ 3990/1745/1500 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2520 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 985 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1462 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 105 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 138 при 4400 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ АКП-4 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 11,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 4,4