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15 июл 2025

Suzuki готовит небольшое обновление для Jimny

Suzuki готовит небольшое обновление для Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki анонсировала скорое обновление компактного внедорожника Jimny, который выпускается с 2018 года практически без изменений. Как сообщают японские СМИ, рестайлинг будет представлен в августе, однако внешность и интерьер останутся практически без изменений, акцент сделан на современных системах безопасности

Suzuki оснастит японские версии Jimny и Jimny Sierra новейшим комплексом Suzuki Safety Support, который уже применяется в пятидверном Jimny Nomade. В список систем войдут автономное экстренное торможение, улучшенное распознавание дорожных знаков с функцией паузы, а для автомобилей с четырехступенчатым автоматом появятся Reverse Brake Support, Rear Cross Traffic Alert и адаптивный круиз-контроль.

Доработки в дизайне не предусмотрены. Suzuki Jimny останется практически без изменений, как снаружи, так и внутри. Это объясняется тем, что компания все еще работает над выполнением большого объема заказов. К примеру, в Японии за 4 дня после старта приема заказов на Jimny Nomade поступило 50 тысяч заявок (это более, чем трехлетний план производства).

Моторная гамма также останется прежней. В Японии базовый Jimny продолжит оснащаться 3-цилиндровым турбомотором объемом 660 кубических сантиметров, а версии Sierra и Nomade – атмосферным 1,5-литровым двигателем.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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