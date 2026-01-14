Япония бьет рекорды по обратному импорту автомобилей собственных марок

В 2025 году в страну было ввезено рекордное количество автомобилей японских брендов, произведенных за пределами страны. По итогам года объем такого импорта достиг 111 513 машин, что стало максимальным показателем почти за 30 лет и превысило результат предыдущего года на 19%

Больше всего своих же автомобилей импортирует компания Suzuki. Ключевую роль в этом сыграли такие модели, как Jimny, Nomade и Fronx, которые собираются в Индии. Сообщается, что рост поставок машин вырос в 7 раз.

Другие автопроизводители, напротив, уменьшили объемы обратного импорта. У Honda данный показатель снизился на 18%, а у Nissan и Toyota примерно на 33%.

При этом для Toyota текущий год может стать переломным. Компания уже подтвердила планы начать поставки в Японию сразу трех моделей американского производства. Речь идет о седане Camry, кроссовере Highlander и пикапе Tundra. В концерне объясняют это стремлением расширить предложение для клиентов и одновременно улучшить торговые отношения между Японией и США.

