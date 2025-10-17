Suzuki Jimny получил новую мультимедийку и расширенный комплекс систем безопасности

Японская компания Suzuki представила обновленную версию трехдверного Jimny. Несмотря на семилетний возраст модели, производитель ограничился лишь мелкими доработками

Главным новшеством стала новая мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, позаимствованная у хэтчбека Suzuki Swift. Ее дополняет 4,2-дюймовый дисплей на приборной панели. Теперь трехдверный Jimny оборудован тем же комплексом систем безопасности, что пятидверная версия. В стандартное оснащение вошли системы Dual Sensor Brake Support II, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков. Версии с автоматической коробкой передач дополнительно оснащаются адаптивным круиз-контролем.

Силовая установка осталась прежней. Под капотом может быть турбомотор объемом 0,66 л. и мощностью 63 л.с. или атмосферный 1,5-литровый двигатель на 103 л.с. Привод – полный. Цены на обновленную модель в Японии стартуют от 1,9 миллиона иен (примерно 1 млн рублей).