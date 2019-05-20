Кроссовер отлично подготовлен для любых дорожных условий, да и вне дорог он совсем не промах

Эту яму, попадающую точно под правые колеса, я заприметил давно. Она разрасталась, а когда достигла ужасающих размеров, дорожники засыпали ее землей вместо того, чтобы заасфальтировать. И все бы хорошо, если бы не наступила оттепель, а вместе с ней не пошли дожди. Через три дня на этом месте уже красовалась огромная лужа. Я въехал в нее правыми колесами, не подозревая, что дожди вымыли всю глину, а яма разрослась еще сильнее. И лишь в этот момент заметил, что впереди на обочине стоят два больших внедорожника, владельцы которых меняли колеса. Неужели я «попал»?

Метаморфозы

Внешний вид кроссовера при рестайлинге изменился на первый взгляд не так заметно, но автомобиль явно стал выглядеть современнее и интереснее дореформенной версии. Добились этого с помощью видоизмененной решетки радиатора, получившей вертикальные хромированные планки взамен горизонтальных, более агрессивного переднего бампера с ярко выраженной хромированной окантовкой ходовых огней, а также светодиодной начинки задних фонарей. К тому же кроссовер обзавелся 17-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна и дополнительными цветами кузова (Ice Grayish Blue и Solar Yellow).

Под капотом моделей, предназначающихся для России, ничего не изменилось: Vitara по-прежнему оснащается одним из двух бензиновых силовых агрегатов – 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 117 л.с. либо 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. «Младший» двигатель сочетается как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Более мощный мотор агрегатируется только 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод передний либо полный независимо от двигателя. На европейском рынке 1,6-литровый «атмосферник» заменен литровым турбомотором мощностью 111 л.с. Впрочем, нам от этого ни горячо ни холодно.

Салон стал выглядеть свежее и качественнее. Водитель сразу обратит внимание на новые приборы с крупным 4,2-дюймовым цветным дисплеем бортового компьютера и на измененный дизайн часов. При этом на экран борткомпьютера выводится полезная информация о работе полного привода Allgrip (режимы Auto, Sport, Snow или Lock), показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении, торможении, ряд других показателей. Мультимедийная система получила усовершенствованный интерфейс, совместимый со смартфонами (Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink). У сидений появилась новая отделка. Потрогав верхнюю часть передней панели, ощутишь податливый материал вместо жесткого пластика, который был у дорестайлинговой модели.

Как и прежде, высокое расположение за рулем и хорошая обзорность вместе с отличной геометрией посадки понравятся водителям разного роста и телосложения. Сиденье прекрасно распределяет нагрузку, помогая не уставать даже после многочасовой поездки. К эргономике – никаких претензий. Довольно крупный 7-дюймовый сенсорный экран интерфейса не тормозит при касаниях и обладает хорошей графикой.

К удивлению, на втором ряду этого компактного автомобиля места гораздо больше, чем ожидаешь. Так, при росте 180 см я спокойно уселся позади водительского места, да еще с 5-сантиметровым запасом перед коленями. Ступни без проблем поместились под опущенным «в пол» передним креслом, и над головой при этом осталось сантиметров пять-шесть. Диван неплох, разве что откидного подлокотника в центре не хватает. Достаточно пространства и в багажнике, имеющем двойной пол и «докатку». При складывании спинок дивана образуется ровная площадка.

Оранжевое настроение!

Мой тестовый автомобиль окрашен в жизнерадостный оранжево-золотистый цвет, оснащен 140-сильным турбомотором и полным приводом. Словом, топовая версия. В движении кроссовер ощущается очень легким и живым. Только круглый селектор на центральном тоннеле лучше сразу перевести в «спортивный» режим, поскольку в стандартном «авто» чувствуются небольшие задержки в реакциях на подачу топлива. При «спортивных» же настройках «японец» следует за педалью «газа», как приклеенный: сколько нажал, столько и получил. Заводной звук мотора сопровождает бодрый разгон. И не скажешь, что машина по паспортным данным разгоняется до «сотни» за 10,2 с, потому что ощущения говорят, что этот процесс длится быстрее. Азарта добавляют чуткие и хваткие тормоза.

Информативность у рулевого управления отличная. Иногда на баранку идет даже слишком много информации – например, о колейности, когда приходится прилагать некоторые усилия, чтобы удержать ее в «нулевом» положении. Руль от упора до упора совершает ровно три оборота, однако на управляющие действия кроссовер отвечает неожиданно резво и точно. Словом, если не знаешь, что это автомобиль с высоким центром тяжести, ни за что не догадаешься.

Помнится, в свое время я с упоением носился на Vitara по испанским горным серпантинам. Тогда он поразил меня юркостью в крутых виражах и великолепными всепогодными качествами. Вот и сейчас на подмосковном извилистом шоссе этот Suzuki покоряет отменной управляемостью. Его азартное шасси заставляет ехать все быстрее и быстрее, несмотря на грязь и огромные лужи на дороге.

И тут – та злополучная дыра в асфальте, о которой я рассказал в начале. Кроссовер ухнул в нее поочередно передним и задним правыми колесами, слегка встряхнув пассажиров, и… спокойно поехал дальше. На всякий случай я остановился, вышел и убедился в том, что с колесами все в порядке и с подвеской тоже. Притом что у одного из стоящих на обочине внедорожников после этой ямы лопнула шина, а у другого – колесный диск…

За время теста обновленного Vitara меня не покидало ощущение, что у автомобиля потрясающе стойкое шасси, которому не страшны никакие дорожные катаклизмы. Подвеска чуть жестковата, но как раз поэтому она и держит удар. В общем, отличный вариант для наших далеко не идеальных дорог и направлений. Для справки, цены на 117-сильную модификацию начинаются с 1 179 000 рублей, 140-сильный вариант с полным приводом обойдется минимум в 1 709 000 рублей.