Одно из «украшений» новой Suzuki Vitara – красно-желтые цветочки. Только не подумайте, что этот автомобиль теперь украшен растительным орнаментом и предназначен исключительно для водительниц. Цветочки — это своеобразное отображение новой функции бортового компьютера в этой модели

Вообще, годом основательного преображения Suzuki Vitara, фактически превращения этого автомобиля из внедорожника в кроссовер, считается 2015-й. Тогда же изменилось название модели, прежде она именовалась «Гранд Витарой». Теперь не «гранд»? Да, стала поменьше, во всяком случае, визуально. Хотя сохранила некоторые фирменные детали экстерьера.

Интерьер преобразился существеннее. Появился богатый функциями бортовой компьютер, торпедо украсилось цветным сенсорным дисплеем с диагональю 7 дюймов. Основные приборы стали меньше в размерах. А между двух центральных воздуховодов разместились большие стильные часы со стрелками. Причем, для заказа доступны различные варианты циферблатов.

Момент налево, момент направо…

Это первая деталь, которая бросилась мне в глаза в салоне «Витары» образца 2018-го года. Однако я совершенно забыл, что в модели, представленной в 2015-м, тоже были такие часы. И вообще, если приглядеться повнимательнее, за три года в салоне этого автомобиля произошло немного изменений. Вот, часы сохранились, практически прежними остались кнопки управления на рулевом колесе, блок климат-контроля, тот же центральный дисплей.

Что же нового? Прежде всего, панель приборов. Она стала гораздо интереснее по дизайну. Ну, и новый борткомпьютер в ее центре. Он изрядно «обогатился» функциями, можно выбирать чуть не из десятка разных экранов.

Первой мне встречается картинка, отображающая моменты нажатия педалей «газа» и тормоза. В первом случае белые линии растут вверх, во втором оранжевые линии направляются вниз. Длина линий зависит от силы нажатия той или иной педали, причем, система очень чувствительна: реагирует даже на прикосновения к педалям, линии в этом случае имеют вид точек. Пробелы означают, что ни одна из педалей не нажата (автомобиль движется накатом). Что это дает нам? Честно говоря, не знаю. Мы же не можем добиться «перевеса» оранжевых линий, поскольку, если будем больше тормозить, чем давить на «газ», автомобиль будет стоять на месте.

На следующей картинке присутствуют сведения о расходе топлива и потенциальном пробеге на его остатке. И расход, надо сказать, очень радует. На трассе он составил 6,8 — 6,9 л на 100 км, обратим внимание — без использования круиз-контроля. Эта система позволяла экономить, но очень незначительное количество горючего: от 0,2 до 0,5 л на сотню (при установленной скорости 110 км/ч). Интересно, что и в городе, да при спортивном режиме коробки, расход возрос всего-то до 7,0 – 7, 2 л на 100 км. В общем, кроссовер можно назвать очень экономичным.

Меняем экран БК. Увы, здесь это до сих пор делается «допотопной» кнопкой, похожей на ту, что позволяла обнулять показания одометра на классических «Жигулях». Кстати, я неожиданно обнаружил их сходство с «Витарой»: очень похожий запах в салонах новых автомобилей. Сходный состав пластика отделки?

Итак, на других экранах мы можем увидеть графики долговременного расхода топлива, а также скорости. Представьте, вы можете проанализировать, какое время вашей дистанции вы поддерживали более 100 км/ч. Откровенно говоря, тоже не знаю, для чего это нужно. Или БК в «Витаре» постепенно становится «черным ящиком», аналогом самописцев-регистраторов в авиации? Не совсем, ведь просмотреть долговременные данные о скорости невозможно. В этом плане интереснее устройства на внедорожниках Lexus и кроссоверах Mitsubishi.

Наконец, вот самые «вкусные» экраны витаровского БК — это демонстрация реализации мощности и крутящего момента двигателя (см. фото), а также те самые «цветочки»: диаграммы распределения момента по осям и отдельным колесам. На фотографиях «растительность» получилась желто-красной, в силу особенностей «цифровизации» изображений (на самом деле, эти цветочки «аленькие»).

На ходу распределение момента едва различимо. В центре рисунка в виде мишени едва колеблется золотистый шарик, который слегка смещается то чуть-чуть вниз, то вниз и слегка в стороны. Но стоит остановить автомобиль, как рисунок-мишень расцветает красным «цветком». Можно проанализировать, как система полного привода AllGrip поддавала тягу: распределяя ее равномерно, а то и добавляя – сзади, справа-сзади и т. д.

Разгон с места до 100 км/ч у 1,6-литровой 117-сильной «Витары» происходит за до-олгие 13 с. Они реально кажутся долгими. Обгонная динамика (80 – 120 км/ч) такова: в режиме AUTO от 9 до 10 с, в режиме SPORT на секунду быстрее. Примерно аналогично «Спорту» автомобиль разгоняется на четвертой передаче.

А мы пока просто поедем, в «гражданском» режиме. Устроимся за рулем, на небольшом плотном креслице с хорошей боковой поддержкой и широким диапазоном регулировок (механических) в нескольких направлениях. Правду сказать, тесновато в «Витаре» спереди. Ценовые кроссоверы-конкуренты от других производителей будут попросторнее. Претензии к эргономике? Их, в общем-то, нет, разве что кнопку отключения системы стабилизации придется на ощупь искать слева от рулевого колеса, но это практически традиция, прямая видимость этих кнопок с точки зрения водителя — крайняя редкость.

Кнопки на руле маловаты, к тому же «качалка» со стрелками на левой спице почему-то не меняет музыкальные композиции, воспроизводимые с флэшки. Зато группировка композиций — ну просто на любой вкус: альбомы, исполнители, жанры, папки… Можно воспроизвести даже видео, центральный экран обеспечивает прекрасное качество картинки. Только вот в моих роликах формата МР4, записанных на флэшке, мультимедиасистема быстро запуталась. Проиграла один, короткий, начала второй, я попытался переключиться на третий, и случилось «зависание». Жаль.

Заглянем в заднюю часть салона. Сразу заметно, насколько высока подушка дивана. Сидеть будет удобно. Но только двоим: диван неширок. Немного места и для коленей седоков, а в ногах среднего еще и возвышается изрядный трансмиссионный туннель. Воздуховодов отопления/вентиляции в торце бокса-подлокотника нет, на дополнительных разъемах 12 В и USB производитель тоже сэкономил…

Но складываются части спинки заднего дивана в «горизонт», и вровень с фальшполом багажника. Это именно фальшпол. При первом взгляде за пятую дверь объем для поклажи кажется небольшим, пол несоразмерно высок (зато справа и слева от него — большие углубления, в которые устанавливаются четырехлитровые канистры с «омывайкой»). Что под этим полом? Оказывается, очень приличного размера отсек, сюда поместится немало плоских или мягких вещей. Решение, знакомое нам по компактным кроссоверам от Renault и ВАЗ.

Еще ниже — совсем мягкая пластина из поликарбоната, обклеенная ворсистыми материалами сверху и снизу. Под ней — запаска-докатка в нише из голого металла. Заботливый владелец «Витары» наверняка оклеит эту часть кузова дополнительными листами шумо- и виброизоляции.

Из мелких недостатков автомобиля, выявленных во время теста, могу назвать пятую дверь, которая закрывается с большим трудом – со второго, а то и с третьего раза. Но, впрочем, раньше и с остальными дверями кроссовера была та же беда. Но теперь пассажирские двери работают корректно, ничего не скажешь. Пятой же дверью приходится хлопать, что называется, от души.

В 2015-м отделка обновленной «Витары» казалась простоватой, несколько «бюджетной». В 2018-м материалы отделки стали явно благороднее. Очень понравилась комбинированная обивка сидений, с кожаными валиками боковой поддержки и «бархатной» серединой.

«Полет» в аэропорт

В комплектации GLX двигатель пускается кнопкой. 1,6-литровый 117-сильный бензиновый агрегат работает с характерным рокотком, который заметно усиливается с набором оборотов. К сожалению, нельзя сказать, что с этим набором растет и мощность. Динамика кроссовера с этим двигателем скромная, во всяком случае, по ощущениям водителя. Хорошего разгона можно добиться, только переключившись в ручной режим и выбрав третью ступень (с помощью подрулевых лепестков, селектор в этом случае бездействует). Ну, в крайнем случае, четвертую. На пятой автомобиль ускоряется едва-едва. На шестой – способен только катиться.

Очень сильно меняет картину режим SPORT. Его даже менять на обычный не хочется. Переключения коробки смещаются вверх, к 3500 – 4000 об/мин, собственно, как и при выборе вручную третьей передачи (а в обычном режиме они происходят примерно при 2500 об/мин). Выбор спортивного режима осуществляется шайбой-переключателем, сохранившейся, как прежде, на центральном туннеле.

Скользить, как галька по воде, перестраиваясь из ряда в ряд, не получится. Руль излишне легкий и не очень точный. Кроссовер демонстрирует крены, а на прямой стоит не очень устойчиво. Ему бы функцию удержания в полосе движения, но таковой в списке опций нет. Удивительно, но Vitara при этом не особо чувствительна даже к заметным асфальтовым колеям. Какого-либо «своеволия» в них она почти не проявляет. Подвеска относительно жесткая, это чувствуется при проезде «лежачих полицейских». Зато даже заметные неровности асфальта, в изобилии появившиеся на трассах после зимы, исчезают в «недрах» упругих элементов кроссовера. Прямо по принципу «больше «газа» – меньше ям».

Итак, на «огненный» драйв автомобиль вас явно не настраивает. Хотя…

В движении интересно наблюдать за реализацией мощности и крутящего момента двигателя. «Догнать» индикатор реализации момента до максимума не так уж и трудно, это происходит примерно при 4000 об/мин. Сложнее с индикатором мощности, но и он может достичь верхнего предела, только при 5000 об/мин. В плане «цифровизации» Suzuki Vitara оказалась весьма продвинутой.

…Будильник в то утро должен был зазвонить в 4 часа. Примерно час я планировал потратить на сборы в командировку и завтрак, а затем стартовать в аэропорт. Но то ли я проспал звонок, то ли он вообще не прозвучал. И во сне меня как подбросило. В этот момент на часах было около 5:20. Конечно же, о завтраке не было и речи. В 5:50 я сел в машину. А в 7:00, преодолев около 50 км по Москве (Варшавское шоссе – ТТК – Ленинградское шоссе – Международное шоссе) уже прошел регистрацию на рейс в Шереметьево. Огромное спасибо спортивному режиму «Витары»!

Успокоенный тем, что успеваю на самолет, я бросил взгляд на «цветочек» на экране борткомпьютера. Отмечу, что эти «цветочки» во время движения не видны, они отображаются только после остановки автомобиля. После моей утренней гонки наиболее длинные лепестки вытянулись вниз и вверх, то есть, кроссовер почти не перебрасывал тягу между колесами разных бортов (значит, повороты я проходил на ровном «газе» и сравнительно безопасно). Но при этом значительная часть момента явно передавалась на задние колеса, видимо, это происходило при разгонах со светофоров и при опережениях медлительных коллег по потоку.

После равномерного прямолинейного движении по трассе «цветочек» центрально-симметричен: демонстрирует одинаково маленькие лепестки по кругу. На бездорожье его рисунок схож с тем, что появился после скоростного заезда по городу: наиболее длинные лепестки направлены вверх и вниз.

Ну да, думаю, во время движения по тяжелому и мокрому весеннему снегу, в котором мы с кроссовером пытались торить колею глубиной почти по ступицы, задний мост не мог оставаться в стороне. Тем более, в режиме LOCK (который включается «через» режим SNOW). Насколько глубок был снег, можно судить по фото: на нем видны следы днища автомобиля. Неудивительно, ведь номинальный дорожный просвет у «Витары» всего 185 мм. Тем не менее, «заседания» не произошло, колею мы пробили.

Был испытан также режим помощи при движении под уклон. Он здесь стопроцентно работает только при выборе трансмиссионного режима LOCK. В этом случае зеленый символ системы HDC горит постоянно, а в других режимах при нажатой кнопке мигает, и в этих случаях на него не рассчитывайте.

Напоследок я задал «Витаре» весьма непростую задачу: выбраться из ледяной колеи. Почему-то кроссовер, хоть и с напряжением, но выбирался в левую сторону, в правую же совсем не хотел. В общем, если вам понадобится сделать что-то подобное, вы можете справиться, но без гарантии успеха.

При быстром движении по скользкой (в моем случае снежной) дороге можно использовать режим LOCK. Причем, до сравнительно высокой скорости (автоматическое переключение в режим SNOW происходило при 70 км/ч). Но следует помнить, что показания спидометра «Витары» превышают реальную скорость автомобиля примерно на 6-7 км/ч.

Столь «позднее» отключение блокировки межосевой муфты можно назвать одним из решающих преимуществ Suzuki Vitara над основными конкурентами – Mitsubishi ASX и Nissan Quashqai. Причем, следует учесть, что кроссоверы-соперники при сопоставимой мощности двигателей (соответственно, 1,6 л / 117 л. с. и 1,2 л / 115 л. с.) не будут иметь полного привода, кроме того, данные моторы устанавливаются на них только в парах с механическими коробками передач. Так что сопоставимая с ними по цене «Витара» выглядит на «прилавке» весьма привлекательно. Хотя ее двигатель изрядно разочаровывает в плане динамики… Но при этом радует экономичностью (только экономить приходится 95-й бензин). Ну, а для тех, кто любит «погорячее», имеются комплектации со 140-сильным 1,4-литровым турбомотором и приводом как только на передние, так и на все колеса. В разгоне до сотни эти модификации отыгрывают у 1,6-литровых 117-сильных вариантов почти 3 секунды.

Обновленная Suzuki Vitara предлагается на российском рынке в трех основных комплектациях (GL, GL+ и GLX), с 1,6-литровым 117-сильным атмосферным бензиновым мотором и «механикой», либо автоматом (1 179 000 – 1 649 000 руб.) или 1,4-литровым 140-сильным бензиновым турбомотором в сочетании с автоматом (1 609 000 – 1 709 000 рублей). Механическая коробка передач – пятиступенчатая, автомат – шестидиапазонный. Привод – передний, либо полный с межосевой автоматической муфтой и возможностью ее жесткой блокировки.

Технические характеристики Suzuki Vitara 1.6 AT 4WD ГАБАРИТЫ, ММ 4175 х 1775 х 1610 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2500 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС, Л 375/1120 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1185 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый атмосферный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1586 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 117 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 151 / 4400 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 13 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 47