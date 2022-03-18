Сегодня у нас в motorpage.ru на тесте не просто очередной автомобиль, а самый покупаемый в России бизнес-седан – в 2020-м доля Toyota Camry в этом сегменте составила 46%. Спойлер: лидерство не случайно, таким должен быть любой нормальный автомобиль. И популярность Camry объясняется тем, что это хорошее вложение денег

В 2015 году Toyota представила новую глобальную модульную архитектуру TNGA . Через три года появилось созданное уже на ее базе нынешнее, восьмое по счету поколение Camry. А еще через три года, в 2021-м, прошел его рестайлинг, Camry получили новые двигатели серии Dynamic Force и новые трансмиссии. 150-сильный двухлитровый M20A-FKS в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT и 200-сильный A25A-FKS – в паре с ним вместо прежнего шестидиапазонного пошел восьмидиапазонный «автомат». Именно такой тандем – в сегодняшнем тестовом автомобиле.

Еще рестайлинг изменил у Camry передний бампер, нижнюю решетку радиатора и ее боковое обрамление, у автомобиля появились два новых цвета кузова и колесные диски нового дизайна – базовые 17-дюймовые и, 18-дюймовые опциональные. В салоне теперь есть вставки, имитирующие темное дерево, вырос в размерах и сменил дислокацию дисплей мультимедиа, уже «в базе» Camry поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Начиная с версии Elegance есть обогрев рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, подогрев задних сидении?. А на заднем ряду – островок представительского класса, россыпь кнопок в откидном подлокотнике. Ими пассажиры могут управлять аудиосистемой, климатом и подогревами-вентиляцией, регулировать наклон спинки, закрываться шторками от солнца.

Последнее, кстати, не лишне – эта Toyota особенно популярна на российском Юге и на Кавказе. Но вообще Camry можно встретить везде и в самых разных амплуа – как в бело-желтой ливрее такси бизнес-класса, так и раскрашенными в цвета силовых ведомств. Правда, во втором случае это чаще будет версия с 3,5-литровым V6. А у нас сегодня 2,5-литровая, самая распространенная – 79% проданных в 2021 году в России Camry были именно такими. Но вообще-то пропорция розничные/корпоративные продажи у Camry все-таки в пользу «физиков» – 54% на 46%. Так что его покупают не только, чтобы возить пассажиров, но и ездить самим. И вот с грузом всех этих знаний и предубеждений я подхожу к машине.

Культура и качество

Классический черный цвет кузова, нарядный светлый салон, с ним Camry сразу выглядит «на все деньги». Говорить ли про бесключевой доступ и руль, приезжающий к севшему в кресло водителю? Такое теперь даже у китайцев.

Гораздо важнее эргономика – все логично, все нужное под руками, блок кнопок слева от руля, обычно перекрываемый ободом, в Camry почти весь на виду. Бежевая кожа с перфорацией, правда, новые вставки под темное дерево – это явный недорогой пластик, но можно ведь и не стучать по нему ногтем? Это, пожалуй, единственное сомнительное решение, остальное вызывает лишь уважение – качество материалов, швов, стыки панелей.

Культура производства не бросается в глаза, но чем дольше ездишь в Сamry, тем больше ее распознаешь и ценишь. Добротность, качество, нет случайных решений – взять хотя бы дизайн передней панели, то, как решен ее переход в центральный тоннель. Или повторяющийся элемент интерьера, изображение полки крутящего момента – он есть в оформлении панели приборов, и ту же форму повторяет угловой проем центрального тоннеля.

Но при этом никакой роскоши, социальная рознь к владельцам и пассажирам Camry не возбуждается совершенно. И становится наконец понятна ее популярность в корпоративных парках: нормальный рабочий автомобиль. Видимо, очень надежный – хотя хор, исполняющий арию «Toyota уже не та», все слышнее, – респектабельный, но без лишней роскоши. В одном я бы персональным водителям и таксистам не позавидовал. Сиденья в Camry очень красивой формы – даже не удержался и сфотографировал спинку пассажирского в профиль, см. подборку фото. Но вот подушка водительского какая-то… неоптимальная: так и не понял, в чем дело то ли чуть более короткая и короткая и плоская, чем нужно, то ли ее набивка не очень удачна, – в общем, усевшись, довольно быстро начинал ерзать.

Продолжая шофёрскую тему: говорят, сегодня водители Camry это, если «на прежние деньги», – водители персональных «Волг». Никому не уступают, всех подрезают… Хм, я-то первое, что ощутил на дороге за рулем Camry, так это не повышение, а наоборот, понижение персонального статуса. – пересаживался в этот седан из внедорожника, так что понижение уровня получилось физическим, буквальным.

Дело привычки

Что с новыми двигателем и коробкой? Поначалу не сказать чтобы разочаровали, но и не воодушевили. Заявленный по паспорту разгон в 8,7 секунды – приличный, хоть и не спортивный показатель, на педали газа у Camry не было ощущения «нажал» – «получил», автомобиль реагировал на приказ разогнаться с ощутимой задержкой. Однажды, когда мне нужно было ускориться на нерегулируемом перекрестке, чтобы стоящий в боковом проезде автомобиль успел выехать в образовавшийся разрыв, я ударил по педали, обороты прыгнули, двигатель повысил голос, но Camry почти не ускорился. С прибавкой двух передач коробка стала эластичнее, но в то же время, видимо, и более осторожной. Хотя вообще-то крутящего момента у двигателя достаточно, при старте на зимнем асфальте ведущие передние колеса можно даже сорвать в пробуксовку.

У коробки есть режим S и в нем АКП держит, не сбрасывая, выбранную передачу, например, третью, до 120 км/. Так можно энергично ехать, если хочется, хотя тормозить двигателем не получится даже в этом случае, просто обороты вырастут до 6 тысяч и взревет двигатель. Кстати, о шуме – если при движении мысленно вычесть из общей его суммы цокот шипов по асфальту, аэродинамические шумы останутся. Свист вокруг наружных зеркал просыпается уже на скорости в 80 км/ч, а на 100-110 км/ч он становится уже заметным фактором поездки. И еще попытки пришпорить Camry увеличат расход. Который вообще-то очень радует – 7.5 литра, несмотря на то, что педалью газа я пользовался активно.

Но интересно, что через два-три дня мои претензии к динамике Camry как-то поубавились. То ли сам привык, то ли коробка адаптировалась к моей манере езды, но вдруг в какой-то момент понял, что ускорение в городских условиях – например, при проезде перекрестка, чтобы успеть на мигающий сигнал светофора, – совершенно достаточное.

Полет нормальный

У Camry отличные тормоза, точный чуткий руль, на покачивание им в движении автомобиль сразу откликается. Как обычно в переднеприводных автомобилях чувствуется загруженность руля крутящим моментом, но никакого неудовольствия от этого не ощущаешь, в поворот Camry входит точно, пишет траекторию уверенно, курсовая устойчивость прекрасная. Хотя на колейность низкопрофильная, 235/45/R18, Hakkapeliitta 10p реагирует, как положено – требуя постоянно корректировать курс рулем. Новые 18-дюймовые диски, конечно, красивы, но даже при проезде люка, не по стандарту утопленного, когда колесо на него попадает, чувствуется, что близок пробой – не подвески, а покрышки, весь ее профиль мгновенно выбирается этим ударом. Так что 17 дюймов, мне кажется, лучший выбор – и для комфорта, и для спокойствия. При этом подвеска, явно настроенная на штатную дорожную работу, хорошо показывает себя и на проселке – да, кузов вздрагивает, переваливается на неровностях, толчки в салон передаются, но никаких неприятных ощущений нет.

Цена репутации

Резюме: автомобиль с многолетней историей и культурой производства. Может быть, без огонька, но хорошо проработанный и, видимо, надежный. Как пишут врачи в листе анализов, «все показатели в пределах нормы». По нынешним временам, когда на рынок все чаще выходят скороспелки, это уже само по себе достижение. Но для лидерства одного этого вряд ли было бы достаточно. В чем же причина популярности Camry? В том, что хорошая репутация – ценность сама по себе.

Данные «Автостата»: по итогам 2021 года Toyota Camry в России не только в очередной раз стал самым популярным автомобилем в сегменте D, но и сохранил наивысший индекс остаточной стоимости. В середине февраля, когда автомобиль был на тест-драйве в motorpage.ru., его официальная цена составляла 2,85 млн., не считая дилерских наценок. В момент написания этого текста на официальном сайте Toyota предложения на аналогичные Camry в Москве начинались от 3,057 млн. Сколько автомобиль будет стоит в момент публикации, даже предположить невозможно. Но как бы там ни было, его покупка, похоже, и дальше будет иметь смысл. Прежде всего как инвестиция.

Технические характеристики Toyota Camry ГАБАРИТЫ, ММ 4885x1840x1485 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2825 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 500 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1555-1625 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый, R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2487 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 200 при 6600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 243 при 4000–5000 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ АКПП, 8-ст МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8