Автомобильный портал Motorpage
За что его так любят?
Логотип Toyota

О Toyota Camry

По-русски

Тойота Камри

Тест-драйвов
13 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
VIII рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
4 (прочитать)
Toyota Camry (2021) вид спереди
Рестайлинг 2021 года обновил передний бампер и нижнюю решетку радиатора
Toyota Camry (2021) вид спереди
Обновление принесло и два новых цвета, но классический черный – вне конкуренции
Toyota Camry (2021) вид спереди
Цвет бокового обрамления радиаторной решетки – в трех вариантах, в зависимости от комплектации
Toyota Camry (2021) вид сбоку
Длинный капот, короткий багажник, большая колесная база делают профиль Camry изящным и стремительным
Toyota Camry (2021) вид сбоку сзади
Фонари «заходят» на крылья почти до середины
Toyota Camry (2021) вид сзади
Заднюю часть автомобиля рестайлинг не затронул
Toyota Camry (2021) салон
«Светлый низ, темный верх» салона – не практично, но красиво
Toyota Camry (2021) передние кресла
Кресло водителя выглядит роскошно, но набивка подушки не самая оптимальная
Toyota Camry (2021) порог
Низ двери порога не прикрывает
Toyota Camry (2021) передние кресла
Регулировка поясничного подпора для бизнес-класса – стандарт
Toyota Camry (2021) передние кресла
Над формой спинок дизайнеры явно поработали отдельно
Toyota Camry (2021) салон
После рестайлинга монитор переместился на верхушку передней панели, воздуховоды изменили форму и расположение
Toyota Camry (2021) приборная панель
Стрелочные «колодцы» панели приборов – классика. Или уже архаика?
Toyota Camry (2021) приборная панель
Обновление принесло в Camry набор дополнительных электронных помощников
Toyota Camry (2021) аудиосистема JBL
Аудиосистема JBL разработана специально для интерьера Camry
Toyota Camry (2021) монитор
Линии разметки на картинке с задней камеры – динамические
Toyota Camry (2021) монитор
Картинка не самая современная, но сам навигатор работает хорошо
Toyota Camry (2021) монитор
Центральный экран позволяет контролировать расход топлива в динамике
Toyota Camry (2021) разъем и розетка
Разъем и розетка закрываются основательными крышечками
Toyota Camry (2021) 8АКПП
2,5-литровая Camry оснащается восьмиступенчатым «автоматом»
Toyota Camry (2021) обогрев и вентиляция
Индикаторы отвечают и за обогрев, и за вентиляцию. Изящное и экономное решение
Toyota Camry (2021) подлокотник
В глубоком подлокотнике прячутся не только полезные мелочи, но и модули Bluetooth и WiFi
Toyota Camry (2021) задний диван
Когда кресло водителя настроено даже на человека среднего роста, спинка его сиденья перекрывает задний дверной проем
Toyota Camry (2021) задний диван
Но при посадке «сам за собой» место для коленей остается
Toyota Camry (2021) воздуховод и разъемы
У каждого заднего пассажира свой USB-разъем
Toyota Camry (2021) кнопки
А в подлокотнике – раздельные регулировки климат целая россыпь кнопок управления: климат, шторки, угол наклона спинки сиденья
Toyota Camry (2021) задняя шторка
При включении задней передачи шторка складывается автоматически
Toyota Camry (2021) боковая шторка
Боковые шторки опускаются и поднимаются рукой
Toyota Camry (2021) лючок в спинке
Лючок в спинке – для перевозки в багажнике длинномеров
Toyota Camry (2021) крышка багажника
Крышка багажника – без электропривода
Toyota Camry (2021) багажное отделение
Объем багажника не увеличить, спинка заднего ряда не складывается
Toyota Camry (2021) докатка
В самой глине под полом – докатка
Toyota Camry (2021) багажное отделение
Этажом выше – органайзер с необходимым минимумом инструментов
Toyota Camry (2021) капот
На капоте автомобиля с пробегом в 12 тысяч километров – уж серьезные сколы. На машины из пресс-парков особая нагрузка
Toyota Camry (2021) моторный отсек
Моторный отсек, кажется, заполнен 2:5-литровым двигателем «до краев». Но в него помещается и 3,5-литровый V6
Toyota Camry (2021) колесо
18-дюймовые колеса очень красивы, но с 17-дюймовыми было бы спокойнее
Toyota Camry (2021) передний свес
Владельцы Camry уже знают: парковаться капотом к тротуару нужно крайне осторожно
Toyota Camry (2021) задний свес
Заявленный изготовителем клиренс – 155 миллиметров
Toyota Camry (2021) крыша

Сегодня у нас в motorpage.ru на тесте не просто очередной автомобиль, а самый покупаемый в России бизнес-седан – в 2020-м доля Toyota Camry в этом сегменте составила 46%. Спойлер: лидерство не случайно, таким должен быть любой нормальный автомобиль. И популярность Camry объясняется тем, что это хорошее вложение денег

В 2015 году Toyota представила новую глобальную модульную архитектуру TNGA . Через три года появилось созданное уже на ее базе нынешнее, восьмое по счету поколение Camry. А еще через три года, в 2021-м, прошел его рестайлинг, Camry получили новые двигатели серии Dynamic Force и новые трансмиссии. 150-сильный двухлитровый M20A-FKS в сочетании с бесступенчатым вариатором Direct Shift CVT и 200-сильный A25A-FKS – в паре с ним вместо прежнего шестидиапазонного пошел восьмидиапазонный «автомат». Именно такой тандем – в сегодняшнем тестовом автомобиле.

Еще рестайлинг изменил у Camry передний бампер, нижнюю решетку радиатора и ее боковое обрамление, у автомобиля появились два новых цвета кузова и колесные диски нового дизайна – базовые 17-дюймовые и, 18-дюймовые опциональные. В салоне теперь есть вставки, имитирующие темное дерево, вырос в размерах и сменил дислокацию дисплей мультимедиа, уже «в базе» Camry поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Начиная с версии Elegance есть обогрев рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, подогрев задних сидении?. А на заднем ряду – островок представительского класса, россыпь кнопок в откидном подлокотнике. Ими пассажиры могут управлять аудиосистемой, климатом и подогревами-вентиляцией, регулировать наклон спинки, закрываться шторками от солнца. 

Последнее, кстати, не лишне – эта Toyota особенно популярна на российском Юге и на Кавказе. Но вообще Camry можно встретить везде и в самых разных амплуа – как в бело-желтой ливрее такси бизнес-класса, так и раскрашенными в цвета силовых ведомств. Правда, во втором случае это чаще будет версия с 3,5-литровым V6. А у нас сегодня 2,5-литровая, самая распространенная – 79% проданных в 2021 году в России Camry были именно такими. Но вообще-то пропорция розничные/корпоративные продажи у Camry все-таки в пользу «физиков» – 54% на 46%. Так что его покупают не только, чтобы возить пассажиров, но и ездить самим. И вот с грузом всех этих знаний и предубеждений я подхожу к машине.

Культура и качество

Классический черный цвет кузова, нарядный светлый салон, с ним Camry сразу выглядит «на все деньги». Говорить ли про бесключевой доступ и руль, приезжающий к севшему в кресло водителю? Такое теперь даже у китайцев.

Гораздо важнее эргономика – все логично, все нужное под руками, блок кнопок слева от руля, обычно перекрываемый ободом, в Camry почти весь на виду. Бежевая кожа с перфорацией, правда, новые вставки под темное дерево – это явный недорогой пластик, но можно ведь и не стучать по нему ногтем? Это, пожалуй, единственное сомнительное решение, остальное вызывает лишь уважение – качество материалов, швов, стыки панелей.

Культура производства не бросается в глаза, но чем дольше ездишь в  Сamry, тем больше ее распознаешь и ценишь. Добротность, качество, нет случайных решений – взять хотя бы дизайн передней панели, то, как решен ее переход в центральный тоннель. Или повторяющийся элемент интерьера, изображение полки крутящего момента – он есть в оформлении панели приборов, и ту же форму повторяет угловой проем центрального тоннеля.

Но при этом никакой роскоши, социальная рознь к владельцам и пассажирам Camry не возбуждается совершенно. И становится наконец понятна ее популярность в корпоративных парках: нормальный рабочий автомобиль. Видимо, очень надежный – хотя хор, исполняющий арию «Toyota уже не та», все слышнее, – респектабельный, но без лишней роскоши. В одном я бы персональным водителям и таксистам не позавидовал. Сиденья в Camry очень красивой формы – даже не удержался и сфотографировал спинку пассажирского в профиль, см. подборку фото. Но вот подушка водительского какая-то… неоптимальная: так и не понял, в чем дело то ли чуть более короткая и короткая и плоская, чем нужно, то ли ее набивка не очень удачна, – в общем, усевшись, довольно быстро начинал ерзать.

Продолжая шофёрскую тему: говорят, сегодня водители Camry это, если «на прежние деньги», – водители персональных «Волг». Никому не уступают, всех подрезают… Хм, я-то первое, что ощутил на дороге за рулем Camry, так это не повышение, а наоборот, понижение персонального статуса. – пересаживался в этот седан из внедорожника, так что понижение уровня получилось физическим, буквальным.

Дело привычки

Что с новыми двигателем и коробкой? Поначалу не сказать чтобы разочаровали, но и не воодушевили. Заявленный по паспорту разгон в 8,7 секунды – приличный, хоть и не спортивный показатель, на педали газа у Camry не было ощущения «нажал» – «получил», автомобиль реагировал на приказ разогнаться с ощутимой задержкой. Однажды, когда мне нужно было ускориться на нерегулируемом перекрестке, чтобы стоящий в боковом проезде автомобиль успел выехать в образовавшийся разрыв, я ударил по педали, обороты прыгнули, двигатель повысил голос, но Camry почти не ускорился. С прибавкой двух передач коробка стала эластичнее, но в то же время, видимо, и более осторожной. Хотя вообще-то крутящего момента у двигателя достаточно, при старте на зимнем асфальте ведущие передние колеса можно даже сорвать в пробуксовку.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

BMW 5 series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 5 series GT (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
F07 рест.
Тест-драйвов
0

Lexus ES
(седан 4-дв.)

Lexus ES (седан 4-дв.)
Поколение
VII
Тест-драйвов
12

Ford Taurus
(седан)

Ford Taurus (седан)
Поколение
VI
Тест-драйвов
1

У коробки есть режим S и в нем АКП держит, не сбрасывая, выбранную передачу, например, третью, до 120 км/. Так можно энергично ехать, если хочется, хотя тормозить двигателем не получится даже в этом случае, просто обороты вырастут до 6 тысяч и взревет двигатель. Кстати, о шуме – если при движении мысленно вычесть из общей его суммы цокот шипов по асфальту, аэродинамические шумы останутся. Свист вокруг наружных зеркал просыпается уже на скорости в 80 км/ч, а на 100-110 км/ч он становится уже заметным фактором поездки. И еще попытки пришпорить Camry увеличат расход. Который вообще-то очень радует – 7.5 литра, несмотря на то, что педалью газа я пользовался активно.

Но интересно, что через два-три дня мои претензии к динамике Camry как-то поубавились. То ли сам привык, то ли коробка адаптировалась к моей манере езды, но вдруг в какой-то момент понял, что ускорение в городских условиях – например, при проезде перекрестка, чтобы успеть на мигающий сигнал светофора, – совершенно достаточное.

Полет нормальный

У Camry отличные тормоза, точный чуткий руль, на покачивание им в движении автомобиль сразу откликается. Как обычно в переднеприводных автомобилях чувствуется загруженность руля крутящим моментом, но никакого неудовольствия от этого не ощущаешь, в поворот Camry входит точно, пишет траекторию уверенно, курсовая устойчивость прекрасная. Хотя на колейность низкопрофильная, 235/45/R18, Hakkapeliitta 10p реагирует, как положено – требуя постоянно корректировать курс рулем. Новые 18-дюймовые диски, конечно, красивы, но даже при проезде люка, не по стандарту утопленного, когда колесо на него попадает, чувствуется, что близок пробой – не подвески, а покрышки, весь ее профиль мгновенно выбирается этим ударом. Так что 17 дюймов, мне кажется, лучший выбор – и для комфорта, и для спокойствия. При этом подвеска, явно настроенная на штатную дорожную работу, хорошо показывает себя и на проселке – да, кузов вздрагивает, переваливается на неровностях, толчки в салон передаются, но никаких неприятных ощущений нет.

Цена репутации

Резюме: автомобиль с многолетней историей и культурой производства. Может быть, без огонька, но хорошо проработанный и, видимо, надежный. Как пишут врачи в листе анализов, «все показатели в пределах нормы». По нынешним временам, когда на рынок все чаще выходят скороспелки, это уже само по себе достижение. Но для лидерства одного этого вряд ли было бы достаточно. В чем же причина популярности Camry? В том, что хорошая репутация – ценность сама по себе.

Данные «Автостата»: по итогам 2021 года Toyota Camry в России не только в очередной раз стал самым популярным автомобилем в сегменте D, но и сохранил наивысший индекс остаточной стоимости. В середине февраля, когда автомобиль был на тест-драйве в motorpage.ru., его официальная цена составляла 2,85 млн., не считая дилерских наценок. В момент написания этого текста на официальном сайте Toyota предложения на аналогичные Camry в Москве начинались от 3,057 млн. Сколько автомобиль будет стоит в момент публикации, даже предположить невозможно. Но как бы там ни было, его покупка, похоже, и дальше будет иметь смысл. Прежде всего как инвестиция.

      

Технические характеристики Toyota Camry

ГАБАРИТЫ, ММ

4885x1840x1485

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2825

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

155

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

500

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1555-1625

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый, R4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2487

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

200 при 6600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

243 при 4000–5000 об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

АКПП, 8-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,8

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Toyota Camry:

Toyota Camry - toyota camry (2021) зачем toyota camry поменялась имиджем с «лексусом»
Тест драйв
22 октября 2021

Toyota Camry
"Зачем Toyota Camry поменялась имиджем с «Лексусом»"
Toyota Camry - toyota camry 2018 за имиджем бизнесмена теперь скрывается нрав драйвера
Тест драйв
15 апреля 2019

Toyota Camry
"За имиджем бизнесмена в Toyota Camry теперь скрывается нрав драйвера"
Все тест-драйвы Toyota Camry

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Toyota Camry:

BMW 5 series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 5 series GT (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
5
Комлектаций
5
Поколение
F07 рест.

Lexus ES
(седан 4-дв.)

Lexus ES (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
VII

Ford Taurus
(седан)

Ford Taurus (седан)
Тест-драйвов
1
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
VI

Nissan Fuga
(седан 4-дв.)

Nissan Fuga (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
II
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 8 7 4