Японский седан в новом поколении вдруг стал претендовать на титул драйверс-кара, экзамен же ему устраивает признанный авторитет на этом поприще

Новая Toyota Camry выглядит куда более агрессивной и спортивной, нежели модель предыдущей генерации. Седан словно припал к асфальту, став длиннее, шире и ниже предшественника, а хищный бампер с «зевом» бутафорских воздухозаборников делает его похожим на акулу, на пути которой лучше не стоять. Впрочем, уже не новый Ford Mondeo до сих пор выглядит актуально, хотя по агрессии до соперника и недотягивает, не помогает даже огромная решетка радиатора в стиле Aston Martin.

Японский автомобиль предлагается в России с тремя силовыми агрегатами. Все двигатели бензиновые атмосферные. «Младший» имеет объем 2 л и развивает 150 л.с., следующий – 2,5 л и 181 л.с., у топового же в паспорте 3,5 л и 249 л.с. Первые две модификации оснащаются 6-диапазонным «автоматом», а самая мощная – уже 8-диапазонной трансмиссией, тоже автоматической. Цены на начальные комплектации варьируются от 1 504 000 до 2 232 000 рублей.

Ford Mondeo также представлен тремя модификациями, причем самый объемный двигатель является… наименее мощным в линейке. Речь о 2,5-литровом бензиновом атмосферном моторе, развивающем 149 л.с. Следующие две версии выдают 199 и 240 л.с. соответственно, вдобавок благодаря турбонаддуву «снимают» этих «лошадей» всего с 2-литрового рабочего объема. Собственно, это один и тот же мотор в разной степени форсировки. Коробка передач для всех версий безальтернативна – 6-диапазонный «автомат». Цены на самую «слабую» модификацию начинаются с 1 425 000 рублей, на наиболее мощную – с 2 075 000 рублей.

В нашем тесте участвует 249-сильная Toyota Camry, соперничать с которой будет Ford Mondeo мощностью 199 л.с. Конечно, корректнее было бы сравнить японский седан с 240-сильной версией «американца», но в пресс-парке таковой не нашлось. Впрочем, как показывает опыт, оба этих варианта Mondeo по общим ощущениям очень близки, если не смотреть на секундомер при интенсивном разгоне, а в повседневной эксплуатации разницу можно и вовсе не заметить.

Сантиметры пространства

В салоне «японки», как и в ее внешности, свершилась революция. Старомодный дизайн 1990-х сменился смелыми, асимметричными линиями, и автомобилю такие метаморфозы к лицу. Визуально качество тоже заметно улучшилось. Правда, панели интерьера заметно «дышат» при нажатии – похоже, на количестве точек крепления здесь сэкономили. После Toyota салон Ford кажется выточенным из камня, настолько крепко он собран, и качество как минимум не хуже.

По эргономике, к нашему удивлению, в лидеры выходит японский седан. Его новый интерфейс в кои-то веки получил монитор (конечно же, сенсорный) с качественной картинкой, интуитивно понятной логикой и быстрыми откликами на касание. На его фоне экран «американца» кажется архаичным – меню запутанно, реакции заторможенны, а графика по современным меркам недостаточно четкая. Да и приборная панель Mondeo перегружена информацией со слишком мелкими символами. По сравнению с ней «колодцы» Camry – эталон информативности. И оснащение у Toyota современнее. Например, она может похвастать проектором показаний приборов на лобовое стекло и беспроводной зарядкой для смартфонов, чего у Ford нет в принципе. Впрочем, с USB-входами порядок у обоих.

Посадка за рулем Camry стала на 25 мм ниже, чем у предшественника, и это заметно (хотя все равно сидишь достаточно высоко). У сиденья хороший профиль, довольно мягкая набивка и ненавязчивая боковая поддержка. Фордовское кресло по сравнению с тойотовским заметно плотнее (как по набивке, так и по крепости «объятий» боковой поддержки), а его профиль идеально повторяет контуры тела. Но вот посадка вызвала вопросы. Дело в том, что сиденье Mondeo даже в самом нижнем положении расположено слишком высоко, из-за этого приходится пригибаться при посадке, так как попросту не проходишь в проем. А его подушка сильно завалена назад, отчего сидишь с задранными коленями. Словом, водительское сиденье нам больше понравилось у Ford, а геометрия посадки – у Toyota.

Второй ряд у «японки» чуть теснее, чем у модели предыдущей генерации, – пространство перед коленями сократилось на 23 мм. И для ступней места меньше, потому что передние сиденья находятся ниже. Несмотря на это, Camry остается одним из самых просторных автомобилей в классе (просторнее, пожалуй, только Skoda Superb) – ноги не вытянешь, но сидишь вольготно. С комфортными опциями также полный порядок.

Наш тестовый экземпляр Toyota в самой богатой комплектации, поэтому на центральном подлокотнике расположен сенсорный экран, с помощью которого можно управлять наклоном спинок в широких пределах, климатической системой (однозонной), «музыкой», подогревом дивана и задней шторкой. Есть шторки и на боковых окнах – правда, механические. Что касается соперника, то по удобству второго ряда Mondeo и не соперник вовсе: места для ног вдвое меньше, подушка дивана короткая, а о регулируемых спинках, шторках и климатической системе приходится только мечтать. Из удобств лишь подогрев и откидной центральный подлокотник с подстаканниками.

По объему багажника лидирует Ford. Но только в том случае, если автомобиль оборудован «докаткой». Когда же Mondeo оснащен полноценным запасным колесом, объем уменьшается с 516 до 429 л. У Camry запаска всегда полноценная, поэтому объем неизменен – 469 л. Зато Toyota не всегда может похвастать трансформацией салона: если задний диван оснащен регулируемыми спинками, сложить их нельзя. Обычный же диван складывается, вот только проем получается заметно более узкий, чем у соперника.

Драйверские ценности

Помнится, когда я был на презентации Toyota Camry предыдущего поколения, представители бренда рассказывали, что седан научился дарить водителю удовольствие. Однако тест показал, что он не стал настолько лучше управляться, сколько потерял в комфорте. Во время последующего рестайлинга подвеску немного смягчили, но в целом ничего не изменилось – никаких водительских радостей автомобиль не дарил. И вот еще одна попытка. Чтобы она стала успешной, седан получил двухрычажную заднюю подвеску взамен McPherson, на 30% более жесткий кузов, пониженный центр тяжести и укороченную рулевую рейку, которая теперь совершает от упора до упора всего 2,6 оборота против 3,2 у предшественника.

И машину стало не узнать! Отклики на поворот руля более быстрые и точные, крены заметно уменьшились. Баранка достаточно весомая, при этом информативность на высоте. В поворотах автомобиль практически не упирается и четко держится на дуге, показывая сбалансированное поведение. На прямой появилась легкая реакция на колейность, чего раньше не бывало. Toyota стала драйверс-каром? Не будем спешить с выводами. Да, в отличие от предшественника управлять Camry теперь действительно приятно, хотя к быстрой езде по извилистой трассе седан, как и раньше, не провоцирует. Словом, драйверс-каром он все-таки не стал, но автомобилем для водителя – однозначно!

При этом Ford Mondeo по части «рулежки» по-прежнему недосягаем. Его руль еще острее (2,55 оборота от упора до упора), информативнее и точнее, а крены меньше. Баранка налита приятной упругой тяжестью, на ее повороты крупный седан откликается моментально. Недостаточной поворачиваемости практически нет, а поведение в виражах по-настоящему азартное. После расслабляющей Toyota здесь чувствуешь себя почти гонщиком и едешь все быстрее и быстрее.

И турбомотор «американца» откликается на подачу топлива резвее, причем делает это с самых «низов», не обнаруживая турбопаузы. А в «спортивном» режиме седан буквально рвется вперед при каждом касании педали акселератора, подталкивая водителя спинкой кресла. На его фоне атмосферный двигатель японского конкурента ведет себя сыто и спокойно даже в «спортивном» режиме, требуя раскрутки для интенсивного ускорения: реакции на «газ» у Camry своевременные, но неспешные. Зато 6-цилиндровый двигатель Toyota отличается плавной работой и солидным звуком – не чета жужжащей 4-цилиндровой турбозажигалке соперника.

По плавности хода в лидерах «японец». По этому показателю Camry значительно превзошла предшественника, что тем более удивительно на фоне кардинально улучшившейся управляемости. К работе подвески Toyota вообще сложно придраться, так как она успешно справляется практически со всеми типами неровностей. Чего не скажешь о Ford, который брыкается на «лежачих полицейских», словно прилежный ученик повторяет профиль дорожного покрытия и жестковато отрабатывает кочки и выбоины. Впрочем, дискомфортным Mondeo тоже не назовешь, просто разница заметна на фоне очень комфортного конкурента. По шумоизоляции автомобили примерно равны – оба гудят резиной, но ненавязчиво.

Выбираем победителя. Если подходить к вопросу с практической стороны, то им становится Toyota. Японский седан просторнее и комфортабельнее соперника, при этом отлично управляется. Но в целом его философия не изменилась: Camry остался спокойным автомобилем. А подавляющему большинству владельцев (как частных, так и корпоративных) именно того и нужно – модель по-прежнему лидирует в классе по продажам со значительным отрывом от конкурентов. Ну а для тех, кто любит получать удовольствие от быстрой езды, существуют такие автомобили, как Ford Mondeo, и плевать им хочется на рейтинги продаж.

Технические характеристики Ford Mondeo Габариты, мм 4871х1852х1482 Колесная база, мм 2850 Диаметр разворота, м 11,45 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 516 Снаряженная масса, кг 1550 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см3 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 199/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 345/2700–3500 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/50 R17 Макс. скорость, км/ч 218 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 62,5

Технические характеристики Toyota Camry Габариты, мм 4885х1840х1455 Колесная база, мм 2825 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 469 Снаряженная масса, кг 1690 Тип двигателя V6 бензиновый Рабочий объем, см3 3456 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000–6600 Макс. момент, Нм/об/мин 356/4700 Привод передний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/45 R18 Макс. скорость, км/ч 220 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,7 Объем бака, л 60