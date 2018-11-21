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В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?

Ford Mondeo 2015 вид спереди
Ford Mondeo 2015 вид спереди
Ford Mondeo 2015 вид сбоку
Ford Mondeo продолжает оставаться одним из самых азартных автомобилей в своем классе
Ford Mondeo 2015 салонFord Mondeo 2015 приборная панель
Ford Mondeo 2015 передние кресла
У кресел великолепный профиль
Ford Mondeo 2015 горловина бензобака
Горловина бензобака подойдет не под каждый «пистолет». Поэтому в комплекте идет специальный переходник
Ford Mondeo 2015 климатическая система
Кнопки климатической системы разбросаны по всей передней панели
Ford Mondeo 2015 задний диван
На втором ряду места достаточно, но не более того
Ford Mondeo 2015 багажное отделение
Объем багажника Mondeo зависит от комплектации
Технологическая карта тест-драйва Ford Mondeo 2015
Toyota Camry 2018 вид спереди
Toyota Camry 2018 вид спереди
Toyota Camry 2018 вид сбоку
Toyota Camry без проблем глотает неровности любого калибра и при этом отлично управляется
Toyota Camry 2018 салонToyota Camry 2018 приборная панель
Toyota Camry 2018 передние кресла
Посадка за рулем в новой Camry стала ниже, чем у предшественницы
Toyota Camry 2018 подогрев передних сидений
У передних сидений есть подогрев и вентиляция
Toyota Camry 2018 руль
С рулевого колеса можно управлять многими функциями
Toyota Camry 2018 задний диван
Одни из лучших задних мест в бизнес-классе
Toyota Camry 2018 багажное отделение
В подполье Camry находится полноценная запаска
Технологическая карта тест-драйва Toyota Camry 2018
Технологическая карта тест-драйва Toyota Camry 2018
Сравнительный тест Ford Mondeo 2015 и Toyota Camry 2018 вид сзади
Оба автомобиля отлично управляются, но темперамент у них совершенно разный

Японский седан в новом поколении вдруг стал претендовать на титул драйверс-кара, экзамен же ему устраивает признанный авторитет на этом поприще

Новая Toyota Camry выглядит куда более агрессивной и спортивной, нежели модель предыдущей генерации. Седан словно припал к асфальту, став длиннее, шире и ниже предшественника, а хищный бампер с «зевом» бутафорских воздухозаборников делает его похожим на акулу, на пути которой лучше не стоять. Впрочем, уже не новый Ford Mondeo до сих пор выглядит актуально, хотя по агрессии до соперника и недотягивает, не помогает даже огромная решетка радиатора в стиле Aston Martin.

Японский автомобиль предлагается в России с тремя силовыми агрегатами. Все двигатели бензиновые атмосферные. «Младший» имеет объем 2 л и развивает 150 л.с., следующий – 2,5 л и 181 л.с., у топового же в паспорте 3,5 л и 249 л.с. Первые две модификации оснащаются 6-диапазонным «автоматом», а самая мощная – уже 8-диапазонной трансмиссией, тоже автоматической. Цены на начальные комплектации варьируются от 1 504 000 до 2 232 000 рублей.

Ford Mondeo также представлен тремя модификациями, причем самый объемный двигатель является… наименее мощным в линейке. Речь о 2,5-литровом бензиновом атмосферном моторе, развивающем 149 л.с. Следующие две версии выдают 199 и 240 л.с. соответственно, вдобавок благодаря турбонаддуву «снимают» этих «лошадей» всего с 2-литрового рабочего объема. Собственно, это один и тот же мотор в разной степени форсировки. Коробка передач для всех версий безальтернативна – 6-диапазонный «автомат». Цены на самую «слабую» модификацию начинаются с 1 425 000 рублей, на наиболее мощную – с 2 075 000 рублей.

В нашем тесте участвует 249-сильная Toyota Camry, соперничать с которой будет Ford Mondeo мощностью 199 л.с. Конечно, корректнее было бы сравнить японский седан с 240-сильной версией «американца», но в пресс-парке таковой не нашлось. Впрочем, как показывает опыт, оба этих варианта Mondeo по общим ощущениям очень близки, если не смотреть на секундомер при интенсивном разгоне, а в повседневной эксплуатации разницу можно и вовсе не заметить.

Сантиметры пространства

В салоне «японки», как и в ее внешности, свершилась революция. Старомодный дизайн 1990-х сменился смелыми, асимметричными линиями, и автомобилю такие метаморфозы к лицу. Визуально качество тоже заметно улучшилось. Правда, панели интерьера заметно «дышат» при нажатии – похоже, на количестве точек крепления здесь сэкономили. После Toyota салон Ford кажется выточенным из камня, настолько крепко он собран, и качество как минимум не хуже.

По эргономике, к нашему удивлению, в лидеры выходит японский седан. Его новый интерфейс в кои-то веки получил монитор (конечно же, сенсорный) с качественной картинкой, интуитивно понятной логикой и быстрыми откликами на касание. На его фоне экран «американца» кажется архаичным – меню запутанно, реакции заторможенны, а графика по современным меркам недостаточно четкая. Да и приборная панель Mondeo перегружена информацией со слишком мелкими символами. По сравнению с ней «колодцы» Camry – эталон информативности. И оснащение у Toyota современнее. Например, она может похвастать проектором показаний приборов на лобовое стекло и беспроводной зарядкой для смартфонов, чего у Ford нет в принципе. Впрочем, с USB-входами порядок у обоих.

Посадка за рулем Camry стала на 25 мм ниже, чем у предшественника, и это заметно (хотя все равно сидишь достаточно высоко). У сиденья хороший профиль, довольно мягкая набивка и ненавязчивая боковая поддержка. Фордовское кресло по сравнению с тойотовским заметно плотнее (как по набивке, так и по крепости «объятий» боковой поддержки), а его профиль идеально повторяет контуры тела. Но вот посадка вызвала вопросы. Дело в том, что сиденье Mondeo даже в самом нижнем положении расположено слишком высоко, из-за этого приходится пригибаться при посадке, так как попросту не проходишь в проем. А его подушка сильно завалена назад, отчего сидишь с задранными коленями. Словом, водительское сиденье нам больше понравилось у Ford, а геометрия посадки – у Toyota.

Второй ряд у «японки» чуть теснее, чем у модели предыдущей генерации, – пространство перед коленями сократилось на 23 мм. И для ступней места меньше, потому что передние сиденья находятся ниже. Несмотря на это, Camry остается одним из самых просторных автомобилей в классе (просторнее, пожалуй, только Skoda Superb) – ноги не вытянешь, но сидишь вольготно. С комфортными опциями также полный порядок.

Наш тестовый экземпляр Toyota в самой богатой комплектации, поэтому на центральном подлокотнике расположен сенсорный экран, с помощью которого можно управлять наклоном спинок в широких пределах, климатической системой (однозонной), «музыкой», подогревом дивана и задней шторкой. Есть шторки и на боковых окнах – правда, механические. Что касается соперника, то по удобству второго ряда Mondeo и не соперник вовсе: места для ног вдвое меньше, подушка дивана короткая, а о регулируемых спинках, шторках и климатической системе приходится только мечтать. Из удобств лишь подогрев и откидной центральный подлокотник с подстаканниками.

По объему багажника лидирует Ford. Но только в том случае, если автомобиль оборудован «докаткой». Когда же Mondeo оснащен полноценным запасным колесом, объем уменьшается с 516 до 429 л. У Camry запаска всегда полноценная, поэтому объем неизменен – 469 л. Зато Toyota не всегда может похвастать трансформацией салона: если задний диван оснащен регулируемыми спинками, сложить их нельзя. Обычный же диван складывается, вот только проем получается заметно более узкий, чем у соперника.

Драйверские ценности

Помнится, когда я был на презентации Toyota Camry предыдущего поколения, представители бренда рассказывали, что седан научился дарить водителю удовольствие. Однако тест показал, что он не стал настолько лучше управляться, сколько потерял в комфорте. Во время последующего рестайлинга подвеску немного смягчили, но в целом ничего не изменилось – никаких водительских радостей автомобиль не дарил. И вот еще одна попытка. Чтобы она стала успешной, седан получил двухрычажную заднюю подвеску взамен McPherson, на 30% более жесткий кузов, пониженный центр тяжести и укороченную рулевую рейку, которая теперь совершает от упора до упора всего 2,6 оборота против 3,2 у предшественника.

И машину стало не узнать! Отклики на поворот руля более быстрые и точные, крены заметно уменьшились. Баранка достаточно весомая, при этом информативность на высоте. В поворотах автомобиль практически не упирается и четко держится на дуге, показывая сбалансированное поведение. На прямой появилась легкая реакция на колейность, чего раньше не бывало. Toyota стала драйверс-каром? Не будем спешить с выводами. Да, в отличие от предшественника управлять Camry теперь действительно приятно, хотя к быстрой езде по извилистой трассе седан, как и раньше, не провоцирует. Словом, драйверс-каром он все-таки не стал, но автомобилем для водителя – однозначно!

При этом Ford Mondeo по части «рулежки» по-прежнему недосягаем. Его руль еще острее (2,55 оборота от упора до упора), информативнее и точнее, а крены меньше. Баранка налита приятной упругой тяжестью, на ее повороты крупный седан откликается моментально. Недостаточной поворачиваемости практически нет, а поведение в виражах по-настоящему азартное. После расслабляющей Toyota здесь чувствуешь себя почти гонщиком и едешь все быстрее и быстрее.

И турбомотор «американца» откликается на подачу топлива резвее, причем делает это с самых «низов», не обнаруживая турбопаузы. А в «спортивном» режиме седан буквально рвется вперед при каждом касании педали акселератора, подталкивая водителя спинкой кресла. На его фоне атмосферный двигатель японского конкурента ведет себя сыто и спокойно даже в «спортивном» режиме, требуя раскрутки для интенсивного ускорения: реакции на «газ» у Camry своевременные, но неспешные. Зато 6-цилиндровый двигатель Toyota отличается плавной работой и солидным звуком – не чета жужжащей 4-цилиндровой турбозажигалке соперника.

По плавности хода в лидерах «японец». По этому показателю Camry значительно превзошла предшественника, что тем более удивительно на фоне кардинально улучшившейся управляемости. К работе подвески Toyota вообще сложно придраться, так как она успешно справляется практически со всеми типами неровностей. Чего не скажешь о Ford, который брыкается на «лежачих полицейских», словно прилежный ученик повторяет профиль дорожного покрытия и жестковато отрабатывает кочки и выбоины. Впрочем, дискомфортным Mondeo тоже не назовешь, просто разница заметна на фоне очень комфортного конкурента. По шумоизоляции автомобили примерно равны – оба гудят резиной, но ненавязчиво.

Выбираем победителя. Если подходить к вопросу с практической стороны, то им становится Toyota. Японский седан просторнее и комфортабельнее соперника, при этом отлично управляется. Но в целом его философия не изменилась: Camry остался спокойным автомобилем. А подавляющему большинству владельцев (как частных, так и корпоративных) именно того и нужно – модель по-прежнему лидирует в классе по продажам со значительным отрывом от конкурентов. Ну а для тех, кто любит получать удовольствие от быстрой езды, существуют такие автомобили, как Ford Mondeo, и плевать им хочется на рейтинги продаж.

Технические характеристики Ford Mondeo

Габариты, мм

4871х1852х1482

Колесная база, мм

2850

Диаметр разворота, м

11,45

Дорожный просвет, мм

нет данных

Объем багажника, л

516

Снаряженная масса, кг

1550

Тип двигателя

L4, бензин, турбо

Рабочий объем, см3

1995

Макс. мощность, л.с./об/мин

199/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

345/2700–3500

Привод

передний

Трансмиссия

6-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/50 R17

Макс. скорость, км/ч

218

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,7

Расход топлива (средний), л/100 км

8

Объем бака, л

62,5

Технические характеристики Toyota Camry

Габариты, мм

4885х1840х1455

Колесная база, мм

2825

Диаметр разворота, м

11,4

Дорожный просвет, мм

155

Объем багажника, л

469

Снаряженная масса, кг

1690

Тип двигателя

V6 бензиновый

Рабочий объем, см3

3456

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/5000–6600

Макс. момент, Нм/об/мин

356/4700

Привод

передний

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

235/45 R18

Макс. скорость, км/ч

220

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,7

Расход топлива (средний), л/100 км

8,7

Объем бака, л

60

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