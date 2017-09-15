Внедорожник Toyota FJ Cruiser никогда официально не продавался в России, но имеет здесь массу поклонников. Построенный на базе классической «семидесятки» автомобиль имеет броскую яркую внешность и отличные внедорожные способности.

В начале продажи Toyot FJ Cruiser были свернуты в Северной Америке: продажи упали до такого уровня, что стали невыгодными. А теперь, выпуском Final Edition у себя на родине компания окончательно прощается с данной моделью.

Отличить машины из спецсерии можно по бежевой окраске кузова, обивке передних сидений такого же цвета и 20-дюймовым колесам. Машина оснащена 4-литровым бензиновым V8 мощностью 276 л.с. и 5-ступенчатым «автоматом».

Любопытно, что в Toyota не сообщили тираж спецсерии, не исключено, что машину будут собирать еще довольно продолжительное время по просьбам поклонников, но только в спецсерии.