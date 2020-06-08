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8 июн 2020

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Автор фото: фирма-производитель

Японская фирма готова расширить линейку рамных моделей для конкуренции с Ford Bronco

В беседе с изданием CarBuzz Шелдон Браун, главный инженер Toyota, ответственный за разработку грузовой линейки, подчеркнул, что концепция FJ Cruiser — небольшого и стильного внедорожника на платформе 4Runner — ему очень близка, однако пока японская фирма сосредоточится на выпуске более традиционных полноразмерных моделей, таких как 4Runner, Sequoia, Tundra и Tacoma нового поколения.

В тоже время Браун дал понять, что Toyota будет внимательно следить за рыночными успехами нового Ford Bronco — потенциального конкурента преемника FJ Cruiser. В случае, если маркетинговый отдел Toyota сочтёт сегмент среднеразмерных рамных внедорожников перспективным, японская фирма выпустит такую модель.

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