Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

Японская фирма готова расширить линейку рамных моделей для конкуренции с Ford Bronco

В беседе с изданием CarBuzz Шелдон Браун, главный инженер Toyota, ответственный за разработку грузовой линейки, подчеркнул, что концепция FJ Cruiser — небольшого и стильного внедорожника на платформе 4Runner — ему очень близка, однако пока японская фирма сосредоточится на выпуске более традиционных полноразмерных моделей, таких как 4Runner, Sequoia, Tundra и Tacoma нового поколения.

В тоже время Браун дал понять, что Toyota будет внимательно следить за рыночными успехами нового Ford Bronco — потенциального конкурента преемника FJ Cruiser. В случае, если маркетинговый отдел Toyota сочтёт сегмент среднеразмерных рамных внедорожников перспективным, японская фирма выпустит такую модель.