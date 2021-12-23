Toyota iQ превратили в гоночный болид

Японские мастера тюнинга строят автомобили не только для дрифта, но и для простых гонок. И в данной области нередко встречаются настоящие жемчужины. Взгляните, к примеру, на эту Toyota iQ

Пусть вас не смущают широкие задние колеса и выхлопная труба, которая торчит из заднего бокового окна – во всем этом есть смысл! Дело в том, что штатный двигатель здесь был «выкинут на мороз», а его место занял двигатель от спортбайка Suzuki ZX-14R. Отметим, что мотор установили в пределах колесной базы. Важный нюанс – автомобиль стилизовали под недавнюю громкую премьеру Toyota Yaris GR, который стал настоящей иконой для японских петролхэдов.

К сожалению, динамические харктеристики машины не раскрываются, но если учесть, что весит iQ меньше тонны, а мощность мотоциклетного двигателя составляет 211 лошадиных сил, то можно предположить, насколько быстрым получился хэтчбек. Впрочем, сами создатели называют его быстрейшим iQ в мире.