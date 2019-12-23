Предыдущий кроссовер Toyota RAV4 достался нам на тест в максимальной комплектации, оснащенной, как мне тогда показалось, всем, чего только могла пожелать моя душа. Однако это у меня она достаточно неприхотлива, у других же людей может оказаться поистине ненасытной. Потому что новое поколение японского кроссовера «нафаршировано» на зависть космическому аппарату

Но, конечно, рассказ о нем следует начать с технической части. Давно уже продающийся в Европе, этот автомобиль строится теперь на основе «архитектуры» TNGA, той же, что лежит в основе «Приуса» и CH-R. С «меньшим братом» у RAV4 теперь много общего, в частности – большой дисплей, возвышающийся над торпедо. Но дизайн салона мы рассмотрим позже, снаружи еще много интересного.

Для всех возрастов

По мысли создателей, новый RAV4 должен олицетворять более брутальный стиль и характер, его внешность в чем-то перекликается с «Ленд Крузером» и «Прадо». Возможно, это и так, но интересующийся автомобильным дизайном покупатель не сможет не отметить у него черты, сходные с Mazda CX5, Subaru Forester и Jaguar F-Pace. «Сборная солянка»? Нет. А если да, то не более, чем у других моделей. Все хоть по чуть-чуть, но копируют друг друга, в итоге все-таки создавая оригинальные, запоминающиеся образы.

Постепенно запомнится и новое поколение RAV4, пока встречающееся редко и выглядящее непривычно. Непривычным является, прежде всего, большое «количество» дизайна. У кроссовера много внешних деталей, стоящих рассматривания. Например, черная «щель» под передней кромкой капота. Для дополнительной вентиляции моторного отсека? Нет, это всего лишь художественный элемент, обращающий на себя внимание. На задних стойках видны черные горизонтальные полоски, видимо, намекающие на идею «парящей» крыши, которую кто только не реализовал. К сожалению, RAV4 не реализует: полоски получились для этого слишком узкие. Может быть, стоило сделать задние стойки черными целиком? Или получилось бы слишком похоже на двухцветные варианты Peugeot 3008?

Некоторые модели отличаются «агрессией» передка, у нового же RAV4 я бы назвал агрессивной заднюю часть. Такое впечатление создает увеличенный наклон заднего стекла, опять же, отсылающий к «Мазде» и «Ягуару». А задние фонари и хромированная перемычка между ними – это точно от «Лексусов», причем, легковых. Общему улучшению аэродинамики такая «корма», может быть, и способствует, но грязи пятая дверь собирает на себя – хоть отбавляй. Объектив камеры заднего вида тоже.

Вообще, «старый» RAV4 почему-то считался автомобилем для людей старшего и пенсионного возраста. С моей точки зрения, внешний дизайн этому ну уж никак не соответствовал. А динамика? Тоже нет. Определенный консерватизм наблюдался в салоне, но эклектичный разброс кнопок и клавиш управления разными системами – это тоже, скорее, что-то молодежное. Люди в возрасте любят строгость и порядок. И в новом RAV4 этого значительно больше. Хотя оформлено торпедо теперь почти как в юношеской модели CH-R. Здесь 8-дюймовый дисплей так же возвышается над торпедо и обращает на себя внимание, потому что кажется, что он закрывает часть ветрового стекла. Но сядешь за руль и убеждаешься, что ничего он не закрывает, верхняя его кромка не выступает над торпедо, которое в новом автомобиле расположено даже ниже, чем в предыдущем.

Правда, размер этого «планшета» с диагональю 8 дюймов для RAV4 более оптимален, чем для CH-R. Функционал тоже. На главный экран выводятся три основных параметра: карта местности, источник «музыки» и средний расход топлива. Отдельно есть страница меню, на которой множество иконок. Можно развернуть карту на весь экран, а можно вывести на него диаграмму расхода топлива в течение поездки. Графика напоминает Lexus.

Рукоятки настройки двухзонного «климата» большие и напоминают сопла реактивных двигателей. Поверхность самих рукояток прорезиненная и рифленая, как и у тех, что расположены непосредственно на экране мультимедиа. Вообще, таких элементов – прорезиненных и рельефных – в новом кроссовере много. Например, внутренние поверхности дверных ручек, отделка ниши в центре под торпедо и полки для гаджетов перед передним пассажиром. Нарочито грубоватой сеткой закрыты динамики в передних дверях. Все это отдаленно напоминает Jeep Renegade и намекает на то, что кроссовер приобрел более внедорожный, нежели «паркетный» характер. Отчасти это действительно так.

В прежнем RAV4 для задних пассажиров предназначалась лишь одна 12-вольтовая розетка. Теперь для них есть два разъема USB для зарядки гаджетов. Плюс два таких же разъема приютились внутри центрального бокса-подлокотника. И еще один – непосредственно под торпедо, в середине, именно с него мультимедиасистема «считывает» музыку.

Группировка кнопок управления различными системами теперь гораздо более внятная. Но слева от руля все-таки прячется набор кнопок, водителю их не видно совершенно. Зато управление круиз-контролем теперь осуществляется не отдельным архаичным рычажком, а кнопками непосредственно на спице руля. И «круиз» теперь адаптивный!

Панель приборов в топ-версиях нового RAV4 напоминает таковую в Toyota Corolla. В большой полукруг спидометра в центре «вписан» бортовой компьютер, воспроизводящий массу информации. Некоторые значки, может быть, мелковаты, но в любом случае вы найдете отображение каждой системы и необходимого параметра. Разве что звуковые сигналы, подаваемые автомобилем, не всегда можно соотнести с изображением на панели приборов. Часто раздастся писк – и гадаешь, что же именно включилось или выключилось? Впрочем, важное предупреждение или сообщение всегда обнаружится.

В новый RAV4 перекочевали все известные по предыдущей модели опции комфорта: бесключевой доступ в салон, возможность дистанционного пуска и прогрева двигателя (через мобильное приложение «Toyota теплые опции»), память настроек водительского сиденья, подогрев рулевого колеса, ветрового стекла, передних и задних сидений. Теперь к ним добавилась еще и система камер кругового обзора. Передние сиденья изменились, стали рельефнее, но фиксации водительского тела добавляют не столько боковые валики, сколько набивка, в которую слегка проваливаешься. Заметные «уши» в верхних частях спинок особого удобства не добавляют и появились они здесь, похоже, в связи с общим трендом: подобное встречается на некоторых китайских моделях.

Читатели просят нас подробнее рассказывать о трансформации салона. Пожалуйста. Части спинки заднего дивана регулируются по наклону, правда, в очень незначительной степени. И, конечно, складываются в пропорции 1:2, бóльшая часть расположена справа. Несмотря на то, что подушка дивана не разделена и не поднимается, части спинки укладываются на нее строго вровень с фальшполом багажника. Но при необходимости фальшпол можно расположить чуть ниже (см. фото). Запаска представлена докаткой.

В зависимости от высоты фальшпола объем багажника составляет 542 или 580 л. Порожек в задней части багажника отсутствует, высота фальшпола над землей у пустого автомобиля составляет около 69 см. Дверь багажника у тестовой версии была моторизованной, с функцией открывания взмахом ноги под задним бампером.

Похожие и разные режимы

Электронную «приборку» автомобиля легко перекрасить, выбрав один из трех режимов движения кнопками, расположенными рядом с селектором автомата. При выборе режима ЕСО ободок спидометра становится зеленым, в позиции Normal он белеет, в позиции Sport – краснеет. Шкалы тахометра, указателей температуры и уровня топлива остаются красными всегда.

Новый RAV4 пока представлен у нас только с двумя бензиновыми двигателями, тоже новыми. Это двухлитровый 149-сильный агрегат и 2,5-литровый 199-сильный – именно он был на тестовом автомобиле. Сказать, что без малого две сотни «лошадей» слишком уж резво устремляют кроссовер вперед, я не могу. Видимо, автомобиль тяжеловат (полная масса – чуть-чуть за две тонны), потому что соответствие экологическому стандарту Евро-5 вряд ли должно сильно противодействовать динамике. Ну и современный восьмидиапазонный (!!) автомат тоже. Да-да, 2,5-литровые версии RAV4 комплектуются таким автоматом, а двухлитровые – вариатором.

А может быть, я ошибся при заправке? Автомобиль допустимо «питать» 92-м бензином, я же заливал только 95-й. По теории, на 92-м бензине едешь самую малость быстрее, но менее экономично. Практикой это подтверждается не всегда, но для точных замеров нужны специальные приборы. В данном случае допустимое октановое число топлива смущает меня в том плане, что степень сжатия у 2,5-литрового мотора составляет 13, тогда как и при ее значениях 11 и 10 фирмы советуют автовладельцам не увлекаться 92-м бензином.

Осталось загадкой, почему компания-производитель умалчивает о разгоне нового 2,5-литрового RAV`ика с места до 100 км/ч. Показатель должен был бы быть относительно неплохим, потому что с 80 до 120 км/ч мне удавалось ускоряться примерно за 7 с. Не гоночный показатель, но далеко не провал. Это на целую секунду меньше, чем было у предыдущего варианта с дизельным двигателем и автоматом-шестеркой (он брал сотню с места за 10 с). Примерно семисекундное ускорение было испытано во всех автоматических режимах, а также на 4-й и 5-й передачах при их выборе вручную.

Как же так, спросите вы, значит, между ECO, Normal и Sport нет никакой разницы? Зачем же они тогда нужны? Удивительно, но по водительским ощущениям разница как раз есть. В режиме ЕСО кроссовер воспринимается, как реально «задумчивый», и именно при разгоне. В противовес, от режима Sport ждешь чуть больше «огня», чем он предлагает. Тем не менее, беспристрастный секундомер показал во всех трех случаях очень близкие цифры.

Тут нельзя не упомянуть вот о чем. При переходе в ручной режим на скорости восьмидиапазонный автомат всегда выбирал пятую передачу, что сопровождалось ощутимым подскоком оборотов двигателя. Фактически сначала включался спортивный режим трансмиссии, а уж потом водитель волен был сам переключаться вверх или вниз.

В чем еще проявлялась разница режимов? Конечно, в экономичности. Опять же, опробуем автомобиль в разных ситуациях. Движение по МКАД при средней загруженности кольца с включенной позицией Normal закончилось с 9-литровым результатом (непосредственно в пробке кратковременно было 14 л). На автомагистрали расход увеличился до 10 л, потому что скорость была максимально допустимой, вдобавок я использовал режимы Normal и Sport. Позиция ECO почти не улучшила итоговый показатель в конце 100-километровой дистанции.

Наряду с невысоким качеством звучания аудиосистемы первые владельцы кроссовера недовольны графикой мультимедиа, исчезновением отдельных часов с панели приборов, а еще – отсутствием авторежима у всех клавиш электростеклоподъемников, кроме водительского. Эта претензия мне непонятна: подсветка этих клавиш, увы, не сделана, как и раньше, но авторежим есть у всех. Или это особенность тестовой комплектации?

В более спокойном режиме, на обычном шоссе, расход колебался в пределах от 7,5 до 8,0 л. Ручное переключение я не использовал, да и в Sport переходил нечасто. При общей плавности смены передач в спортивном режиме она ощущается более отчетливо. А что же «круиз»? Вот он действительно принес успех: при скорости 110 км/ч расход составил от 6,7 до 6,9 л, при 125 км/ч от 7,3 до 7,6 л – опять же, в позициях ECO и Normal. Надо сказать, завидная экономичность для мотора мощностью под 200 л. с. Разница показаний спидометра и реальной скорости – около 4-5 км/ч.

Но если динамику 2,5-литрового кроссовера можно признать пусть не зажигательной, но достойной, то общий его характер от спортивного далек. Водитель отчетливо чувствует, что под днищем этой версии с полным приводом значительный просвет (по фирменным данным за 230 мм, но мои замеры показали примерно 190 мм). Автомобиль заметно покачивается на огромных колесах с диаметром дисков аж 19 дюймов, особенно во время порывов бокового ветра. Не все гладко с кренами в поворотах при резких и даже не очень резких маневрах.

То есть, выбирая новый RAV4, больше рассчитывайте на плавное перемещение в пространстве, быстрое, но без «огонька». В фирменном проспекте я прочитал, что у модели была улучшена шумоизоляция. Она действительно внутри очень тихая, и двигатель работает негромко, при трассовых оборотах «2000» и ниже кажется, что его нет вообще. Можно было бы с удовольствием послушать музыку, если бы она звучала чуть лучше (ее ругают и первые покупатели нового RAV`ика). К тому же, чтобы достичь оптимальной громкости, приходилось выкручивать ее регулятор наполовину. К восприятию носителей и организации файлового меню претензий нет.

Рулевой механизм у нового RAV4 «обострен». Во-первых, число оборотов руля от упора до упора снизилось до 2,5. Во-вторых, усилие на баранке приятно увеличилось. Хотя я бы, как всегда, немного «зажал» бы его дополнительно.

Внедорожный «векторинг»

Новые системы безопасности планомерно приближают нас к полному автопилоту, и в этом плане RAV4 не отстает от прогресса. Теперь он может похвастать радарным круиз-контролем и системой слежения за линиями разметки. Адаптивный «круиз» понравился тем, что при «нащупывании» впереди препятствия в виде медленного автомобиля кроссовер замедлялся, но даже всего лишь при начале перестроения в соседнюю полосу начинал наращивать скорость очень активно. В таких случаях часто бывает, что тестовый автомобиль с аналогичной системой «упирается» в какую-нибудь фуру и упорно не желает ее обгонять, даже находясь на свободной полосе. Видимо, направление луча радара у RAV4 выверено лучше.

Система контроля полосы отчетливо срабатывает, но не слишком настойчива. В чем-то это даже хорошо: на скорости вы не испытываете неожиданных толчков в «бок». Если пренебречь усилием на руле и попытаться перестроиться без поворотника, прозвучит звуковой сигнал. Замечено, что подруливание в полосу происходит более наглядно, когда активирован «круиз».

Есть у нового RAV4 и система распознавания дорожных знаков. В Руководстве по эксплуатации их перечень занимает чуть не целую страницу, на деле же я наблюдал фактически только знаки ограничения скорости. Встроенная система навигации предупреждает о дорожных камерах, выводя на экран символы, напоминающие скворечники. Однако, судя по всему, ей известны не все камеры, даже установленные стационарно на арках над дорогой (на трассе М9).

Подвеска кроссовера модернизирована в направлении повышения комфорта. Действительно, автомобиль не воспринимается, как жёсткий, даже на асфальтовых выбоинах и буграх. Его не выводят из равновесия и неровности грунтовок. В плане их преодоления на скорости он приближается к Renault Arkana и оставляет позади Nissan Qashqai.

А вот для совсем уж внедорожной местности у этого автомобиля припасено нечто новенькое! Теперь он располагает системой Multi-Terrain Select (MTS), почти как у «старших» внедорожников компании. То есть, конечно, почти, но не такой же.

Итак, в нашем распоряжении появились три внедорожных режима: нормальный, Mud&sand и Rock&dirt. Режимы вносят изменения в работу двигателя, тормозов и других систем. Так, в режиме Mud&sand автоматически отключается система стабилизации. Плюс к тому при каждом колесе задней оси теперь есть отдельная муфта, что позволяет в сложных условиях перераспределять крутящий момент между колесами и имитировать блокировку дифференциала. Эта система называется Dynamic Torque Vectoring (DTV).

Я пробую преодолеть знакомый небольшой овражек, с которым у меня не справились переднеприводные кроссоверы. При спуске в него по диагонали RAV4 мгновенно вывесил одно из задних колес. Фиаско: несмотря на угол въезда 18 градусов, кроссовер ложится передком на землю, и зацепившиеся за грунт колеса не могут сдвинуть его с места. При второй попытке направляю автомобиль чуть правее, однако выбранный режим Mud&sand не вытаскивает его наверх и по новой траектории. А режим Rock&dirt вытаскивает, даже не отключая «стабилизатор». При этом создается отчетливое ощущение, что под днищем автомобиля трудится понижающая передача.

Разворачиваюсь на 180 градусов и снова штурмую природную выемку. В этом случае правое заднее колесо еще сильнее поднимается в воздух, а с ним и левое переднее, автомобиль ощутимо покачивается в диагональном направлении. Стараясь не нанести кузову повреждений, одновременно поглядываю на панель приборов. Сейчас на нее выведено распределение момента по осям. Судя по всему, межосевое устройство близко к блокировке: и на передней, и на задней оси тяги поровну. Но RAV4, подавшись вперед, вдруг останавливается и начинает мигать покрасневшим символом правого переднего колеса. Осмотр показывает, что нет, упора в землю не произошло. Повторяю попытку, добавляя «газ». Ура, кроссовер еще раз мигнул красным символом, но все же пополз вперед и выбрался наверх. Что это за символ? Оказывается, так автомобиль сообщает о пробуксовке того или иного колеса. При вывешивании колес их пробуксовка не диагностировалась, а правое переднее завертелось вхолостую, когда касалось земли.

Диаграмма распределения момента по осям в новом RAV4, в принципе, такая же, как в старом, но индикация пробуксовки – новшество. И, как мне показалось, у нового кроссовера чаще задействованы обе оси – во всяком случае, по «мнению» бортового компьютера. Добиться явного перевеса момента на передних колесах удавалось только при резком разгоне на асфальте в режимах ECO и Normal.

Новый RAV4 явно богаче предшественника. И внешне, и внутренне, «начинка» у него достойна автомобиля более высокого класса. А внедорожные режимы превосходят стандартные для кроссовера. Но и ценник существенно изменился – возрос примерно на 300-400 тысяч рублей, и теперь максимальная комплектация Престиж Safety за 2,66 млн рублей оказывается чуть дешевле, чем базовый Land Cruiser Prado. Но оснащение двух автомобилей будет не сопоставимым, поэтому настоящим соперником RAV4 можно считать только «младший» кроссовер CH-R, который в «базе» даже чуть дороже. Но в данной ситуации трудно не отдать пальму первенства «старшему». Особенно если у вас в планах есть перемещение по бездорожью, на котором новый RAV4 теперь гораздо более уместен, чем раньше.

Кроссовер RAV4 пятого поколения (XA50) считается моделью 2018-го года. По сравнению с предшественником, он стал визуально крупнее и солиднее, но на самом деле короче (правда, всего на 5 мм), при этом сохранил ту же высоту и стал шире на 10 мм. Колесная база возросла на 30 мм, что, якобы, позволило сделать салон просторнее, однако мои измерения в новой модели практически совпадают со старой. Багажник также почти не вырос в объеме.

Технические характеристики Toyota RAV4 2.5 8АТ ГАБАРИТЫ, ММ 4600 х 1855 х 1690 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2690 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 195 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 540 – 580 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1570-1575 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,5 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2487 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 199 / 6600 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 243 / 4000 – 4900 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч н.д. РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С н.д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,3 ОБЪЕМ БАКА, Л 55