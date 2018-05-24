Лучший тест автомобиля – это длительный тест. Даже хорошо знакомая модель в дальнем рейсе открывает новые грани, подчас необычные. Осенью прошлого года мы проделали больше 3000 километров на Mitsubishi Outlander. Весной такое же испытание предложили кроссоверу Toyota RAV4 – отправились в степи Астраханской области. И нашли там... горы! Не верите? Читайте текст и смотрите фото

RAV4, выданный нам в пресс-парке Toyota, был не совсем обычным. Это версия Adventure, отличающаяся, помимо фирменного знака на задних стойках кузова, еще и мощными пластмассовыми накладками на арках передних и задних крыльев, а также на переднем бампере. Эти накладки не окрашены, и их черный цвет отлично гармонирует с серо-коричневым колером кузова. Всё это создает недвусмысленный внедорожный антураж – но и только. Трансмиссия кроссовера и другие узлы и агрегаты у данной версии такие же, как у ее стандартных «собратьев».

Хотя нет, есть еще одно отличие: новая мультимедиасистема, рассчитанная на постоянных обитателей Всемирной паутины, то есть тех, кто, даже находясь за рулем, не может расстаться со смартфоном. Это вполне отвечает желанию японского производителя привлечь к модели внимание молодых покупателей. Те, будто бы, считают, что RAV4 – модель для пенсионеров (как и Camry, на которой, в порядке эксперимента, данная мультимедиасистема тоже присутствует). Но тут следует оговориться. Людям старшего и даже пенсионного возраста сегодня давно уже не чужды новейшие гаджеты и их возможности. Всё это давно стало достоянием масс, и не надо предполагать, будто потенциальный пенсионер (по виду) способен справиться только с «бабушкофоном», имеющим кнопки размером со спичечный коробок. Обратите внимание на пассажиров метро: кто только не достает из карманов вполне современные смартфоны, читает на них книги, просматривает видеофайлы, серфит в Интернете, играет в логические игры, например, в шахматы.

«Рита» почти не дремлет

Несмотря на все многообразие функций современных смартфонов, их трудно упрекнуть в сложности управления. Освоив один прибор, к следующему привыкаешь в разы быстрее. Казалось бы, с автомобильными мультимедиа должно быть так же, однако их создатели, кажется, пытаются перещеголять друг друга в заковыристости устройств. И в этом плане новая «тойотовская» система на одном из первых мест.

Подключить к ней смартфон по протоколу Bluetooth ничего не стоит. Тут всё логично и понятно. Но если вы хотите большего... Сначала привыкните к тому, что иконки на экране ММС, выглядящие как неактивные, на самом деле вполне работоспособны. Смело нажимайте на них, пусть логика и подсказывает не делать этого. Не нашли меню настроек? Неудивительно, поскольку это непросто. Лучше прочитать небольшую инструкцию, в которой алгоритм подключения смартфона вынесен почему-то в самый конец.

Руль Toyota RAV4 совершает примерно 2,8 оборота от упора до упора. К сожалению, он легковат в любых условиях движения, что не способствует точности управления. К тому же автомобиль, оснащенный комфортной, сравнительно мягкой подвеской, склонен к кренам. Если вы отвлеклись от дороги и в плавном повороте «забыли» направить кроссовер на нужный курс, не спешите резко работать баранкой – напугаете пассажиров заметным наклоном. Сдержите себя и совершите это действие максимально плавно.

Далее. Несмотря на удачное подключение смартфона к Интернету и автомобильному устройству, большого прока от этого нам добиться не удалось. Разве что, приближаясь к столице, на расстоянии трех сотен километров от нее, мы узнали (из метеоприложения), что в городе идет дождь. Отображение карты на экране было фактически бесполезным, наш маршрут мы четко знали и без нее. Но вот что интересно. Даже отключенная от Интернета система предупреждала нас о камерах контроля скорости, а также о возможных передвижных постах ДПС в различных местах (особенно часто – в Волгоградской и Тамбовской областях). Кое-где эти камеры были парными, сначала «входная», потом, через пару километров, «выходная». И наша «Рита» (так мы окрестили подсказчицу по аналогии с речевым информатором в Ил-76) выдавала предупреждения и о тех, и о других. Ошибалась редко.

Это безусловный плюс, тем более, что камер в этих местах действительно полно. Но минус системы в том, что она не «видела» флэшки с музыкой. Вообще никакие, с содержимым любого формата. Хотя на экране периодически появлялась надпись: «Воспроизводите музыку с любых носителей». Выходит, что не с любых. Перед поездкой у меня возникла идея закачать все треки в телефон, однако я понадеялся на «видимость» флэшек – и прогадал. А всё, что хранилось в телефоне, мы прослушали очень быстро, за пару часов. Даже звуковые дорожки видеофайлов.

Как-то сразу мы с вами оказались в дороге, а ведь этому предшествовал небыстрый процесс загрузки вещей на 10-дневное путешествие. В Toyota RAV4 задний диван складывается легко и в ровный пол. Рукоятки, с помощью которых складываются сиденья, «отвечают» и за изменение наклона частей спинки. Что касается передних кресел, то их здесь нельзя разложить в «горизонт», полноценные спальные места в салоне из-за этого не получаются. При необходимости, конечно, можно улечься сзади, но, во-первых, придется чем-то закрывать промежуток между сложенными задними сиденьями и спинками передних. А во-вторых, вещей у нас было столько, что переложить их все вперед было бы невозможно. К тому же у нас был третий пассажир – собака.

Что мы везли с собой? Три палатки, две из которых предназначались для ночевок, а третья служила кухней. Без нее мы остались бы в прямом смысле слова голодными: весной в астраханских степях дуют такие сильные ветра, что о готовке пищи на примусе нет и речи. Даже палатки складывались под мощными порывами, приходилось укреплять их дополнительными растяжками. Для кухни предназначался складной столик, второй – для принятия пищи, плюс два стула. Два рабочих примуса, а к ним третий, взятый на первое испытание. Спальные принадлежности. Три больших сумки с провизией. Посуда на троих. 20-литровая канистра с чистой водой. Две связки удочек, контейнеры с разнообразными снастями. Наконец, надувная лодка со всеми принадлежностями (вёсла, сиденья, насос). Баул с ней в багажнике разместился в длину ровно между задней дверью и спинкой сиденья второго ряда. Ну и плюс всякие походные мелочи, без которых в автономном путешествии не обойтись. Погрузочная высота багажника составляет около 65 см, так что тяжести затаскивать в него не так уж сложно.

Для примусов была взята пятилитровая канистра с 92-м бензином. Кроссовер RAV4 с двухлитровым мотором мощностью 146 л. с. «питается» 95-м топливом, и, надо сказать, сравнительно экономичен. При движении со скоростями 100-110 км/ч, особенно при включении круиз–контроля, можно достичь расхода в 7,8 и даже 7,6 л на сотню. Но так ехать немного скучновато, особенно в местах, где нет камер слежения. К тому же неизбежны ускорения при обгонах. Трасса М6, в целом, имеет неплохое покрытие (худшие участки – это, как ни странно, отдельные улицы Волгограда). Про М4 и говорить нечего, вдобавок, на ее отрезке разрешена скорость 130 км/ч.

Насчет динамики бензинового RAV4 наши с коллегой мнения не совпали. Кроссовер показался мне почему-то более активным, чем соплатформенный Lexus NX, «вооруженный» такими же агрегатами. Вот у него спокойный характер, как ни «пришпоривай». RAV4 вполне можно разогнать с места в карьер, с 80 до 120 км/ч он ускоряется за 7-8 с – и это в режиме D. Экономичный режим если и дает проигрыш в разгоне, то очень небольшой, а спортивный режим улучшает показатель примерно на секунду. Разве плохо?

Тем не менее, мой напарник то и дело жаловался на автомобиль, мол, не едет. Часто причиной было то, что я, находясь за рулем, выбирал для движения экономичный режим, а он, сменяя меня, забывал переключиться в обычный или спортивный. В основном, потому что кнопки смены режимов спрятаны под приливом торпедо и водителю видны плохо. Равно как и кнопка блокировки межосевой муфты, расположенная слева от руля, а также кнопка включения ассистента при движении под уклон, она прячется справа.

В общем же, конечно, двухлитровый бензиновый RAV4 далеко не «огонь» (разгон с места до 100 км/ч превышает 11 с), и, выбирая данный кроссовер для себя, я предпочел бы дизельную версию, по ощущениям, она активнее, хотя в абсолютных цифрах почти аналогичная. Но тех, кто хочет «погорячее», я вряд ли смог бы убедить в динамических преимуществах модели Toyota, есть более азартные кроссоверы с сопоставимыми агрегатами и по похожей цене. По вместимости это автомобиль, пожалуй, тоже проиграет «Аутлендеру», но не столько по объему багажника, сколько по организации пространства (у конкурента есть отличное вместительное «подполье», плюс в нем удобнее спать).

Насчет удобства в дальней дороге водительского кресла наши мнения тоже разделились. Мой напарник откровенно уставал сидеть за рулем, меня же посадка устраивала на все сто процентов. И высота кресла, которую можно было регулировать (здесь – вручную), и возможность установить спинку близко к вертикали, как мне нравится, и двойная регулировка руля (по вылету и высоте).

Из плюсов салона RAV4 я назвал бы удобную полку перед передним пассажиром, на которой прочно лежит и не падает во время движения смартфон. Похожая полка, к слову, есть в премиальном Range Rover Discovery Sport. Только там она дополнена розеткой-входом USB. В Toyota мобильный гаджет можно расположить еще и под торпедо, там тоже есть мини-полочка, кстати, поблизости окажется 12-вольтовая розетка. Такая же есть в торце центрального туннеля, ей удобно будет пользоваться задним пассажирам. А вот в багажник дополнительную розетку не вывели. В выемки на центральном туннеле вставляются, в том числе, литровые бутылки с напитками, однако их высота мешает пользоваться селектором трансмиссии. Лучше размещать бутылки во вместительных дверных карманах.

Есть и минусы. Это небольшие наружные зеркала, имеющие немаленькие «слепые» зоны. Новые узкие фары, безошибочно выдающие актуальное поколение модели, неплохо «работают» ближним светом, но уж очень сильно рассеивают дальний. Он полезен большей частью на коротких дистанциях, например, при медленном движении ночью по пересеченной местности. Может выхватить из темноты деревья, глубокие неровности на дороге, а также живых существ – зайцев, ежиков, таинственных ночных птиц. Но на трассе дальний эффективен лишь тогда, когда вы движетесь под уклон к началу очередного подъема. Если дорога относительно ровная, лучи дальнего света рассеиваются где-то в межзвездном пространстве, конкретно же на асфальт их света попадает мало.

Кроссовер RAV4 выглядит относительно небольшим, но внутри далеко не тесен. Ширина салона RAV4 спереди составляет около 144 см, сзади – 139 см, пространство для ног заднего пассажира при посадке «за мной» – 33 см. Номинальный объем багажника 577 л, сдвижная шторка расположена на высоте 47 см. Дверь багажника оснащена электроприводом, максимальная высота ее подъема – 185 см.

Кузов сложного, «полузащитного» цвета с черными пластиковыми накладками после движения по пыльным степям быстро стал однородно серым. Однако я заметил, что стекло двери багажника, которое быстро залеплялось снегом во время зимних тестов, летом не так уж сильно пылилось, задним «дворником» пользоваться не приходилось. А мощные уплотнители дверей препятствовали проникновению пыли в салон. Она попадала сюда лишь через открытые окна на стоянке. Но держать их закрытыми было нельзя: за день салон раскалялся на астраханском солнце чуть не докрасна.

Ветровое стекло имеет встроенный элемент обогрева. Но его нити не начинают блестеть при движении навстречу низкому солнцу, и обзор не ухудшается. Зимой кроссовер радовал эффективной «печкой», в жару его стоит похвалить за мощный кондиционер.

Материалы отделки салона приятные, качественные на вид и на ощупь, но дизайн, три года назад радовавший новизной, сейчас заметно устарел. Впрочем, все мы знаем, что на подходе к нашему рынку находится новейший RAV4, недавно представленный за рубежом. Ждем с нетерпением. Хотя, надо признать, данная модель вполне оправдывает русскую поговорку «старый конь борозды не испортит». Языковеды, правда, выяснили, что эта поговорка на самим деле имеет продолжение: «но и глубоко» не вспашет. Справедливо ли это в отношении популярного кроссовера? И да, и нет.

В астраханских... горах

Мне кажется, многие покупатели кроссоверов сегодня несколько переоценивают их возможности. Изначально полноприводная трансмиссия на легковых автомобилях предполагала не только высокую проходимость, но и наличие определенного опыта для ее реализации. Сейчас же многим кажется, что автоматика стала, по сути, всесильной. Дополнительно в этом убеждает настойчивая и красочная видеореклама, в которой заметны две крайности. То кроссовер преодолевает препятствия, пустяшные даже для моноприводной легковушки, то с легкостью штурмует места, в которые желательно не соваться на профессиональных внедорожниках.

Истина, разумеется, где-то посередине. Система полного привода с возможностью принудительной блокировки межосевой муфты – это очень весомое преимущество японского кроссовера. Но, разумеется, до определенной черты.

В астраханских степях вполне можно обойтись и приводом на одну ось – это если погода жаркая и сухая, а такая она здесь практически постоянно. Весной проблемы могут возникнуть из-за широких разливов рукавов волжской дельты. Степные просторы буквально на глазах превращаются в озера, почти в моря. Кстати, эта вода мгновенно прогревается, и, если у вас есть такое желание, вы можете уже на майские праздники открыть купальный сезон.

Но эти разливы могут стать непреодолимыми препятствиями для автомобиля, даже полноприводного. Пусть глубина их невелика, всего-то по колено взрослому человеку. Но если под воду ушел участок глинистой полевой колеи, будьте осторожны! Местная грязь, в сухое время твердая, как камень (в нее с огромным трудом втыкаются стальные колышки палаток), успешно раскисает под воздействием воды и превращается почти что в клей. Колеса автомобиля не только скользят по ней, но и облепляются ей, так что застрять нетрудно даже на ровном месте. Лучше в таких случаях двигаться не по дороге, а по траве. Но, во-первых, это неэкологично, так как на разливах активно нерестится рыба. А во-вторых, случись на местности хотя бы небольшой подъем, вы можете на него не взобраться: мокрая трава в этом плане очень коварна.

Местные разливы изменили, казалось бы, хорошо знакомый нам остров в дельте почти до неузнаваемости. Фактически, он распался на множество мелких островков, приходилось плутать между озерами по отдельным сухим местам, коих день ото дня становилось все меньше. Хорошо, что установленный нами лагерь переносить не пришлось.

В одном из мест твердый сухой бруствер дал возможность расположить автомобиль по диагонали и вывесить одно из задних колес. Очень эффектное положение для фотосъемки! Обычно такая ситуация вызывает в окружающих людях сочувствие, желание помочь неудачливому водителю. Не спешите. RAV4 с легкостью поставит колесо на место, двинувшись вперед или назад. В моем случае автомобиль тронулся вперед, соскочил в небольшую ложбину – и встал в ней! Сторонний наблюдатель даже не понял бы, что произошло, а случилось самое настоящее диагональное вывешивание. Правое переднее и левое заднее колесо еле касались земли, и кроссовер беспомощно буксовал на месте, хотя сбоку казалось, что он прочно стоит на всех четырех...

Окажись в этот момент под нами влажная глина, и похода за трактором было бы не избежать. К счастью, этого не случилось. Небольшого «качка» назад хватило, чтобы задние колеса зацепились за бруствер, и автомобиль выбрался из западни задним ходом. Я рискнул повторить эксперимент и вторично скатился в ложбину. Ситуация повторилась. Еще раз посмотрите на фото: кажется, что с кроссовером ничего не происходит, однако он полностью «обездвижен». Ни блокировка межосевой муфты, ни отключение системы стабилизации не помогли ему тронуться вперед. Хорошо, что остался возможным вариант отступления.

Интересно, что в этом плане более «проходимым» мог оказаться... моноприводный автомобиль, но с межколесной блокировкой ведущего моста. Такая оция есть для «Газелей» и заднеприводных коммерческих УАЗов. Говорят, что и для «Лады»...

День спустя я сделал попытку забраться на RAV4 на высоченную гору. На самом деле, это был естественный холм высотой всего-то примерно 30-40 метров, но на ровной низменной местности он казался настоящей горой. Причем, с крутыми склонами.

После первой попытки штурма я отступил. Проявил осторожность и пешком сходил проверить, насколько ровная и широкая у этого холма верхушка. Она оказалась и ровной, и широкой, вполне хватало места для разворота, но не убедиться в этом было нельзя.

При второй попытке, после небольшого изменения курса, автомобиль пробуксовал еще в начале подъема. Одному из колес не хватило сцепления с грунтом, а может быть, и двум по диагонали, как накануне. С третьей попытки я почти достиг вершины, но немного недодал «газа». С четвертой попытки RAV4 смело выскочил на вершину холма.

Зачем? Вообще-то, более всего – за красивым видом. Бескрайние зеленые луга, залитые голубой водой, вдали – пасущиеся лошади. Можно разглядеть волжские протоки, острова. Наконец, почувствовать себя покорителем вершины. Взять ее было непросто, но кроссовер справился.

Сложно было и спуститься! Активированная система помощи при спуске готова была вступить в работу, однако лишь тогда, когда автомобиль оказался бы на тверди всеми четырьмя колесами. А он на перегибе склона вновь вывесился диагонально – и вдобавок, балансируя в этом положении, ощутил на себе несколько мощных порывов ветра. Склон настолько крут, что впереди не видно ничего, кроме неба. К сожалению, бортовой компьютер этой модели не показывает (в градусах) крен и дифферент (продольный наклон) автомобиля, а ведь неплохая была бы фишка! И недорогая... Очень хорошо бы дополнил креномер версию Adventure.

Но я располагаю только индикацией работы системы полного привода. И свидетельствую: в таких условиях, при заблокированной межосевой муфте, момент распределяется по колесам поровну, число голубых квадратиков у каждого из виртуальных колес строго одинаковое. И, спустившись, начинаю чувствовать двойную гордость за кроссовер-покоритель. К приключениям он вас привезет, а из некоторых даже поможет с честью выпутаться.

Осталось добавить, что непростые испытания выдержало и лакокрасочное покрытие кузова. Астраханские степи весной покрыты сухими колючими стеблями, сопоставимыми по прочности если не со стальной проволокой, то с деревянными ветками точно. Так вот, мы не привезли на кузове ни одной новой царапины, хотя эти растения царапали по нему с пугающим скрежетом. Не осталось следов даже на фирменном пластиковом обвесе версии Adventure. Так что – да здравствуют приключения?

Специальная серия кроссовера Toyota RAV4 Adventure продается в России уже около года. Особенность ее экстерьера – дополнительный пластиковый обвес по низу кузова, 18-дюймовые легкосплавные колеса (с шинами 235/55) и фирманная эмблема на каждой из задниз стоек кузова. Салон оснащен мультимедиасистемой на платформе Android с цветным 8-дюймовым дисплеем, двухзонным климат–контролем и бесключевым доступом. Дверь багажного отделения поднимается и опускается с помощью электропривода. Версия Adventure с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л. с. и бесстуенчатым вариатором предлагается сегодня за 1 988 000 рублей, 2,5-литровый вариант мощностью 180 л. с. шестидиапазонным автоматом – за 2 085 000 рублей. Обе комплектации имеют только полный привод.

Технические характеристики Toyota RAV4 2.0 CVT 4x4 Габариты, мм 4605 x 1845 x 1715 Колесная база, мм 2660 Дорожный просвет, мм 197 Объем багажника, л 577 Радиус разворота, м 5,3 Снаряженная масса, кг 1690 Тип двигателя Р4, бензиновый, атмосферный Рабочий объем, куб. см 1986 Макс. мощность, л.с., при об/мин 146 / 6200 Макс. момент, Нм при об/мин 187 / 3600 Трансмиссия бесступенчатый вариатор Привод полный Максимальная скорость, км/ч 180 Разгон 0-100 км/ч, с 11,3 Средний расход топлива, л/100 км 7,5 Объем бака, л 60