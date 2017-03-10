Мировая премьера концепт-кара будущего Toyota i-TRIL состоялась в рамках женевского автосалона

Автомобиль, разработанный совместно с французским дизайн-центром ED2, по заявлениям компании, одновременно является альтернативой компактному электромобилю, общественному транспорту и мотоциклу. Концепт оснащен системой Active Lean, регулирующей наклон кузова в зависимости от дорожной ситуации и угла поворота.

Салон будущего Toyota представляет себе трехместным: водитель в середине спереди, позади пассажиры на креслах, которые поворачиваются на 90 градусов при выключении двигателя, будто выпуская пассажиров наружу. Необычную конструкцию имеют и двери, которые сама Toyota называет бабочками, открывать их полностью можно даже на тесной парковке.

Впрочем, нужно еще найти место в городе, где автомобилю длиной 2830 мм было бы тесно! Масса автомобиля составляет всего 600 килограмм, а в движение он приводится электромотором. Стоит отметить и необычную схему органов управления: по мнению Toyota в будущем руль и педали станут не нужны, вместо них управлять автомобилем придется по технологии drive-by-wire с джойстиком под каждой из рук пилота, а управлять системой мультимедиа – исключительно голосовыми командами.