Автомобили стали умнее

Буквально пару лет назад телеметрические системы только начинали входить в обиход российских водителей. Функционал подобных систем был невелик – разве что обеспечение дистанционного запуска. Однако, время идет, системы совершенствуются и превращают машины в настоящие компьютеры

Своего рода пионерами в данной области стали автопроизводители из Cкандинавии, которые при помощи телеметрических датчиков и мобильного приложения серьезно расширили функционал управления автомобилем извне. Машину можно было запускать удаленно, включать климат –контроль, запирать, управлять стеклоподъемниками и.т.д. Также у пользователя появлялся некий консьерж-сервис, благодаря которому можно было отправить машину на техническое обслуживание в случае необходимости.

Буквально на днях свое решение представили и в Toyota. Речь идет о системе Toyota Connected Services, которая дебютировала на кроссовере RAV4. Принцип работы здесь схож, правда, упор сделан на цифровизацию самого процесса пользования автомобилем. При помощи приложения можно следить за техническим состоянием машины, например, наблюдать за зарядом аккумулятора или информацией с бортового компьютера. Кроме того, система может стать и неким аналогом бортового журнала, так как она хранит в себе массив данных о совершенных поездках и техобслуживании.