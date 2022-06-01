Автомобили Toyota не позволят родителям забыть детей в салоне

На днях инженеры японского концерна представили новую технологию датчиков движения под названием Cabin Awareness. Будучи установленным в салоне автомобиля, датчик поможет определить – остался ли кто-то в закрытой машине или нет

В мире существует серьезная проблема – люди часто забывают детей и животных в автомобилях. Иногда, задумавшись, человек просто закрывает машину и не замечает, что внутри осталось живое существо. Ситуация может усугубиться в момент, когда на улице установилась жаркая погода, тогда здоровье маленького человека или животного находится под большой угрозой.

Cabin Awareness создан на основе радара миллиметрового диапазона. Устройство настолько высокоточное, что способно уловить малейшее движение на трех рядах автомобиля, а также в багажном отделении и пространстве для ног. Оценивая размер и положение объекта, система определяет, кто попал в ее поле зрения — взрослый, ребенок или домашнее животное.

В случае обнаружения объекта датчик даст команду автомобильной электронике – посигналить, включить аварийку и.т.д. Также водителю через специальное приложение придет оповещение о необходимости проверить автомобиль.

