Автомобильный портал Motorpage
1 июн 2022

Автомобили Toyota не позволят родителям забыть детей в салоне

Автомобили Toyota не позволят родителям забыть детей в салоне
Автор фото: фирма-производитель

На днях инженеры японского концерна представили новую технологию датчиков движения под названием Cabin Awareness. Будучи установленным в салоне автомобиля, датчик поможет определить – остался ли кто-то в закрытой машине или нет

В мире существует серьезная проблема – люди часто забывают детей и животных в автомобилях. Иногда, задумавшись, человек просто закрывает машину и не замечает, что внутри осталось живое существо. Ситуация может усугубиться в момент, когда на улице установилась жаркая погода, тогда здоровье маленького человека или животного находится под большой угрозой.

Cabin Awareness создан на основе радара миллиметрового диапазона. Устройство настолько высокоточное, что способно  уловить малейшее движение на трех рядах автомобиля, а также в багажном отделении и пространстве для ног. Оценивая размер и положение объекта, система определяет, кто попал в ее поле зрения — взрослый, ребенок или домашнее животное.

В случае обнаружения объекта датчик даст команду автомобильной электронике – посигналить, включить аварийку и.т.д. Также водителю через специальное приложение придет оповещение о необходимости проверить автомобиль.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Fortuner (2021) вид сбоку

Toyota Fortuner станет гибридом

27 мая 2022

Взгляните на редкую Toyota, которую не могут продать

24 мая 2022
Toyota Corolla Commercial

Toyota Corolla получила грузовую версию

23 мая 2022

Toyota Camry отмечает сорокалетие

17 мая 2022

Toyota представила обновленный «токийский кэб»

16 мая 2022
Toyota Land Cruiser 70

Представлен обновленный Toyota Land Cruiser 70

12 мая 2022

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила чайного волка Тест драйв
29 мая 2022

Great Wall Poer
"Сила чайного волка"
Haval Jolion - haval jolion (2021) «рьяный служака»
Тест драйв
25 мая 2022

Haval Jolion
"«Рьяный служака»"
Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом
Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 7 3 3