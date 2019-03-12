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12 мар 2019

Автомобильные флюиды

Автомобильные флюиды

Компания Toyota запатентовала продвинутую систему ароматизации салона автомобилей, который будет «узнавать» водителя и выбирать соответствующий запах. Кроме того, такая система может стать частью активной противоугонной защиты

Согласно патентным документам, предложенная Toyota система способна распознавать водителя по мобильному телефону — от этого зависит, какой из ароматов будет выбран. Предполагается, что их будет несколько, а не один, как на большинстве современных автомобилей с подобными диспенсерами. Предусмотрена и возможность активации распылителя удаленно, еще до того, как владелец сел в автомобиль, то есть, по всей вероятности, система будет связана и с дистанционным запуском.

Интересно, что в качестве дополнительного функционала в распылителе указан некий дезодоратор, который может приводить салон к нейтральному состоянию, то есть удалить все запахи, после выключения двигателя и блокировки дверей. Он может оказаться полезен, если автомобилем пользуются несколько человек. Вдобавок система может определять «несанкционированный запуск двигателя» и распылять вместо парфюма слезоточивый газ.

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При написании новости использовалась информация:
motor, 4R

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