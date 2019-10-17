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17 окт 2019

Букашки от Toyota

Букашки от Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Летом нынешнего года компания представила стратегический план развития производства таких машин. Среди прочего в нем упоминалось создание ультракомпактных моделей для внутреннего рынка Японии. 

Собственно, на днях была представлена одна из них.  Сразу оговоримся, названия у машинки нет, так что пока она проходит под внутренним индексом  Utlra Compact BEV (Battery Electric Vehicle).  Смысл проекта  заключается в том, что такие микро-автомобили должны покрыть все потребности японцев в ежедневных поездках. Среди ключевых клиентов отмечаются водители-новички, пенсионеры и бизнесмены. Правда, одним из важных областей использования указываются также каршеринг и лизинг.

Запас хода составляет 100 км, максимальная скорость — 60 км/ч. Среди преимуществ отмечается очень небольшой радиус разворота, правда, показателей производитель не привел. Любопытно, но, невзирая на маленькие габариты, у автомобиля есть полноценный двухместный салон и багажник.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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