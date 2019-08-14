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14 авг 2019

Если очень хочется механику, то можно

Если очень хочется механику, то можно
Автор фото: фирма-производитель

Любители спорткаров страдают: в их современных автомобилях не пощелкаешь рычагом передач - везде одни автоматы да роботы. Правда, владельцы Toyota Supra все же смогут обеспечить себя нужными эмоциями.

Спасителем выступает техасское тюнинг-ателье European Auto Group, которое за определенную сумму денег поставит вам механическую коробку передач на новенькую «Супру». Тюнеры используют оригинальные детали BMW, что, в принципе, не удивляет, так как в «Супре» установлен баварский мотор, да и вся «тележка» тоже родом из немецких краев.

При этом на процедуру по пересадке якобы уйдет от 30 до 45 дней. Кроме того, владельцам Супр уже необходимо вставать в очередь, ибо спрос высок. К слову, за место предлагается внести предоплату в размере $6000, а полная стоимость услуги будет уже в два раза выше. В качестве бонуса специалисты European Auto Group предлагают бесплатно установить комплект повышения мощности от канадской фирмы ProTuning Freaks. В результате чип-тюнинга отдача должна возрасти с 340 до, примерно,  430 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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