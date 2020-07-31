Forbes назвал самый дорогой автомобильный бренд

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира, в который попали в том числе автопроизводители. Наиболее дорогим среди них оказалась Toyota, а Tesla вовсе не вошла в список. Рейтинг был составлен на основе финансовых показателей, а именно выручки и прибыли за последние три года

Рейтинг состоит из 100 позиций, и в него попали только 11 автомобильных компаний. Toyota с результатом 41,5 миллиарда долларов обогнала Mercedes-Benz (28,5 миллиарда долларов) и BMW (25,9 миллиарда долларов). В общем списке эти бренды оказались на 23 и 27 строчках соответственно. Ниже идут Honda (24,5 миллиарда, 29 место), Audi (13,8 миллиарда, 44 место), Porsche (12,1 миллиарда, 57 место), Chevrolet (11,3 миллиарда, 66 место) и Ford (11,2 миллиарда, 68 место). В конце рейтинга расположились Lexus (10,3 миллиарда, 77 место), Hyundai (9,5 миллиарда, 81 место) и Volkswagen (7,9 миллиарда, 100 место).

Интересно, что в общем списке дорогих брендов Toyota заняла 11 место. Между тем, буквально на днях стало известно, что японский концерн планирует представить на российском рынке обновленный внедорожник Fortuner и рестайлинговый пикап Hilux.