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20 июл 2018

Герои песка и гравия: Toyota представляет ралли-рейд «Шелковый путь 2018»

Герои песка и гравия: Toyota представляет ралли-рейд «Шелковый путь 2018»
Автор фото: ООО «Тойота Мотор»

Самым престижным и самым известным рейдом-марафоном Старого Света по праву считается «Шелковый путь». Toyota третий год подряд становится официальным партнером этого ралли-рейда, подтверждая, что только настоящие внедорожники и пикапы могут справиться со всеми сложностями маршрута.

Участники ралли-рейда должны преодолеть коварный и сложный маршрут из Астрахани до Москвы за 7 дней. Общая протяженность дистанции «Шелкового пути 2018» сократилась по сравнению с прошлогодней гонкой – 5 948 км против 9 608 км. Но более короткий маршрут не значит более легкий. Напротив, трасса, проложенная при помощи легендарных пикапов Toyota Hilux, стала сложнее, динамичнее и интереснее. Так, протяженность спецучастков относительно общей дистанции ралли-рейда увеличилась более чем на 10 %, при этом суммарная протяженность нехронометрируемых дорожных секций (лиазонов), напротив, сократилась.

 

Участников гонки ждут 7 этапов, которые пройдут в Астрахани, Элисте, Волгограде, Липецке и Москве. Здесь будет все, за что гонщики и зрители полюбили ралли-рейды: горные участки и чарующие пустыни, безжалостные к шинам камни и коварные дюны, опасные ущелья и русла рек, русские равнины и степи. И все это под соусом сложнейшей навигации и хитроумных ловушек, подготовленных группой реконессанса на Toyota Hilux.

Среди главных претендентов на победу в абсолютном зачете специалисты называют действующего обладателя Кубка мира по ралли-рейдам и серебряного призера «Дакара 2018» Нассера Аль-Аттия из команды Overdrive Toyota. Главными соперниками Аль-Аттия, скорее всего, станут пилоты заводской команды Mini Нани Рома и Язид Аль-Раджи. Не менее острой борьба обещает быть в зачете серийных внедорожников (категория Т2). Здесь фаворитом считается японец Акира Миура, выступающий на Toyota Land Cruiser 200. На его счету уже есть победы в «Дакаре», а учитывая огромный опыт, статус претендента кажется полностью оправданным.С особым вниманием мы будем следить за прохождением трассы Анастасией Нифонтовой. Знаменитая мотогонщица, за плечами которой опыт выступления в «Дакаре», атлет TeamToyotaRussia, на этот раз сменила два колеса на четыре и также выйдет на старт за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 категории T2. Впервые за руль «боевого» внедорожника Нифонтова села на первом этапе Кубка мира нынешнего года. Уверенный доезд до финиша на Баха «Россия – Северный Лес» показал, что известная мотогонщица сделала правильный выбор. Затем последовала успешная испытательная сессия в песках Дубая, где Анастасия смогла проверить Land Cruiser 200 в условиях, максимально приближенных к маршруту «Шелкового пути». Словом, к главному старту года Настя подходит в оптимальной форме. Что бы ни случилось, все мы будем болеть за нашу отважную спортсменку и ее Land Cruiser 200.

Анастасия Нифонтова Сергей Шалыгин
Анастасия Нифонтова Экипаж Сергея Шалыгина
Акира Миура Нассер Аль Аттия
Акира Миура Нассер Аль-Аттия

Немало зрительских симпатий и на стороне экипажа Сергея Шалыгина. Его Toyota Land Cruiser 80 собственной подготовки стала одной из звезд «Шелкового пути 2017». Шалыгин, уроженец Амурской области, и Артем Канивец шли по трассе в одиночку – без сопровождающей технички, без механиков и вообще без чьей-либо помощи, рассчитывая исключительно на собственные силы и надежность автомобиля. При этом героический экипаж Land Cruiser 80 умудрялся демонстрировать результаты, достойные профессиональных гоночных команд. В итоге экипаж Шалыгин – Канивец не только добрался до финиша, но и занял почетное 25 место из 39 закончивших дистанцию. Неудивительно, что за прогрессом этих героических россиян мы также будем следить с особым вниманием.

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При написании новости использовалась информация:
ООО «Тойота Мотор»

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