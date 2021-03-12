Глава Toyota предостерег Apple от производства машин

Акио Тойода в интервью японских СМИ обратился к компании Apple и высказал им предостережение, заявив, что автомобильное производство – сложный процесс, который не ограничивается одним лишь наличием необходимых технологий

Вообще складывается ощущение, что в Toyota решили деликатно намекнуть Apple на то, чтобы компания не лезла не в свое дело. Дескать, таким дерзким здесь делать нечего – занимайтесь электроникой, а мы будем продолжать заниматься своим ремеслом, где мы профессионалы. Косвенно эту точку зрения подтверждают слова господина Тойоды о том, что компания должна брать на себя ответственность за весь производственный и жизненный цикл автомобиля.

Если не ударяться в конспирологию, то речи главы японского концерна выглядели вполне доброжелательными – Тойода привествует выход новых игроков на рынок и считает, считая, что это вдохнет жизнь во весь мировой автопром.