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12 мар 2021

Глава Toyota предостерег Apple от производства машин

Глава Toyota предостерег Apple от производства машин

Акио Тойода в интервью японских СМИ обратился к компании Apple и высказал им предостережение, заявив, что автомобильное производство – сложный процесс, который не ограничивается одним лишь наличием необходимых  технологий

Вообще складывается ощущение, что в Toyota решили деликатно намекнуть Apple на то, чтобы компания не лезла не в свое дело. Дескать, таким дерзким здесь делать нечего – занимайтесь электроникой, а мы будем продолжать заниматься своим ремеслом, где мы профессионалы. Косвенно эту точку зрения подтверждают слова господина Тойоды о том, что компания должна брать на себя ответственность за весь производственный и жизненный цикл автомобиля.

Если не ударяться в конспирологию, то речи главы японского концерна выглядели вполне доброжелательными – Тойода привествует выход новых игроков на рынок и считает, считая, что это вдохнет жизнь во весь мировой автопром. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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