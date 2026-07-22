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22 июл 2026

Toyota Tundra получила заводскую экспедиционную версию Trailhunter

Toyota Tundra получила заводскую экспедиционную версию Trailhunter
Автор фото: фирма-производитель

В отличие от версии TRD Pro, рассчитанной на скоростное преодоление бездорожья, Trailhunter создавался для спокойных, но сложных маршрутов. За основу новой модификации взята комплектация SR5

В оснащение вошли подвеска Old Man Emu, шины Michelin LTX Trail, эксклюзивные бронзовые колесные диски диаметром 18 дюймов, усиленная защита днища, передние буксировочные проушины, задний блокируемый дифференциал и система выбора режимов движения Multi Terrain Select.

Toyota официально не раскрыла силовую установку новой версии, однако ожидается, что Trailhunter оснащается стандартным 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Этот агрегат развивает 389 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Одновременно с дебютом Trailhunter компания обновила всю линейку Tundra. Теперь все комплектации по умолчанию оснащаются мультимедийной системой с 14-дюймовым дисплеем, новейшим программным обеспечением Toyota, встроенной связью AT&T 5G и штатным видеорегистратором Driver Recorder. Кроме этого, компания обновила светодиодные фары и добавила в список опций противотуманные фары Rigid.
 

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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