Глава Toyota выступил против электромобилей

Акио Тоёда раскритиковал весь хайп относительно электромобилей, заодно заявив, что переход на них затратит очень много ресурсов

Топ-менеджер заявил, что, например, японские политики совершенно не понимают цены перехода на электромобили и полного отказа от ДВС. Так Тоёда сообщил, что если бы отказ случился прямо сейчас, то страна бы оказалась без электричества. Кроме того, затраты на переход будут очень высоки - от 135 до 358 миллиардов долларов и это, не считая удара по индустрии и потери нескольких миллионов рабочих мест.

Тоёда прошелся даже по экологии, заявив, что электричество в стране добывается путем сжигания угля и природного газа - расширение производства явно не уменьшит количество вредных выбросов. Между тем японское правительство категорично в своих планах – до 2030 года надо полностью отказаться от машин с ДВС, оставив гибриды и электромобили.