Хотим возродить MR2, дайте нам Porsche!

Представители японского автопроизводителя Toyota давно говорят о планах возродить среднемоторный родстер MR2. Сейчас же главный инженер проекта Тецуа Тада заявил, что в качестве соавтора новой модели компания хотела бы видеть Porsche

Нет, каких-то официальных заявлений в Toyota не сделали. Просто в интервью изданию AutoIndustriya господину Тада задали вопрос касательно будущего легендарного спорткара и того, с кем бы марка хотела сотрудничать по этому проекту. Он ответил, что в создании такого культового автомобиля компания могла бы сделать ставку на Porsche.

Учитывая, что для Toyota совместные разработки с конкурентами в последнее время стали обычной практикой, а у Porsche есть колоссальный опыт в создании среднемоторых спорткаров, такой альянс выглядит вполне реально. Напомним, в линейке Toyota уже есть две модели, которые были созданы при участии других производителей. Спорктар GT86 был создан в альянсе с другим японским производителем, компанией Subaru, а последней неоригинальной разработкой стало новое поколение Toyota Supra, которую японцы создали вместе с коллегами из BMW.