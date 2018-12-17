Из камуфляжа для Toyota Supra сделали подарочную упаковку

Британский офис концерна решил своеобразно подготовиться к Рождеству, запустив продажу пятисот рулонов оберточной бумаги, выполненной в стиле камуфляжной пленки, которая скрывала новую Toyota Supra

Стоимость каждого упаковочного листика с геометрическим узором из красных и белых фигур составит пять фунтов стерлингов, а все вырученные средства пойдут в фонд поддержки бездомных. Кстати, сама идея камуфляжа на Supra была заимствована у военных, точнее сказать у флота. Подобное решение позволяет не просто замаскировать корабль, а полностью скрыть его форму и даже направление движения.

Что касается самого автомобиля, то презентация состоится на автосалоне в Детройте. Правда и здесь концерн не удержался от презентационной акции. Дело в том, что первый экземпляр спорткара будет выставлен на аукционе Barrett-Jackson. Купе будет выкрашено в матовый серый цвет с контрастными красными корпусами наружных зеркал и матовыми черными колесами. Все вырученные от продажи средства будут переданы японским концерном Ассоциации американских кардиологов.