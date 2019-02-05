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5 фев 2019

Японский каршеринг от производителя

Японский каршеринг от производителя
Автор фото: фирма-производитель

Все больше автомобильных производителей начинают соблазняться идеей предоставления автомобилей в долгосрочное пользование по подписке. Некоторые проникаются этой темой настолько, что  начинают создавать отдельные компании

Именно так и поступил концерн Toyota, организовав  дочернюю компанию KINTO, которая будет заниматься развитием нового арендного сервиса. Сообщается, что клиентам будут предложены две программы. Первая, KINTO ONE позволит клиентам выбрать один автомобиль и эксплуатировать его в течение трех лет. Вторая -  гораздо интереснее. Срок подписки на KINTO SELECT тоже составит три года, однако в рамках этой программы пользователю разрешат использовать шесть моделей Lexus (седаны ES300h и IS300h, кроссоверы UX250h, NX300h и RX450h, а также купе RC300h).

Разумеется, клиентам программ не придется заботиться о страховке, налогах, регистрации и регулярном техобслуживании. Потребуется лишь вносить фиксированные ежемесячные платежи. К слову о платежах, начальная стоимость программы KINTO ONE составляет около 60 тысяч йен. Что касается программы SELECT, то в ней месячный платеж будет уже в два раза дороже.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Drive

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