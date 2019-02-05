Японский каршеринг от производителя

Все больше автомобильных производителей начинают соблазняться идеей предоставления автомобилей в долгосрочное пользование по подписке. Некоторые проникаются этой темой настолько, что начинают создавать отдельные компании

Именно так и поступил концерн Toyota, организовав дочернюю компанию KINTO, которая будет заниматься развитием нового арендного сервиса. Сообщается, что клиентам будут предложены две программы. Первая, KINTO ONE позволит клиентам выбрать один автомобиль и эксплуатировать его в течение трех лет. Вторая - гораздо интереснее. Срок подписки на KINTO SELECT тоже составит три года, однако в рамках этой программы пользователю разрешат использовать шесть моделей Lexus (седаны ES300h и IS300h, кроссоверы UX250h, NX300h и RX450h, а также купе RC300h).

Разумеется, клиентам программ не придется заботиться о страховке, налогах, регистрации и регулярном техобслуживании. Потребуется лишь вносить фиксированные ежемесячные платежи. К слову о платежах, начальная стоимость программы KINTO ONE составляет около 60 тысяч йен. Что касается программы SELECT, то в ней месячный платеж будет уже в два раза дороже.