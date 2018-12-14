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14 дек 2018

Японский протокол «Безопасность»

Японский протокол «Безопасность»
Автор фото: фирма-производитель

Для Toyota вопросы безопасности- среди важнейших при разработке автомобилей. Именно поэтому они оснащаются одним из самых совершенных комплексов  защиты - пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS)

TSS представляет собой целый набор функций, которые помогают избежать или уменьшить серьезность последствий и травм при ДТП. Сюда входят такие технологии как автоматическое управление светом фар, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждение об угрозе фронтального столкновения. Кроме того, важным  дополнением являются: адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции перед впереди идущим автомобилем; система распознавания и информирования о дорожных знаках, а также система контроля усталости водителя.

Стоит отметить, что в России пакет TSS доступен уже с 2015 года. С того момента объем продаж автомобилей Toyota, оснащенных данным комплексом, в России достиг отметки в 45 000 единиц. Пакет систем активной  безопасности Toyota Safety Sense присутствует в топовых комплектациях сразу несколько моделей, представленных на российском рынке. Это - RAV4, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Highlander и Camry. Причем последняя оборудована уже второй версией пакета TSS. В версии 2.0 имеется продвинутый набор функций с системой распознавания пешеходов, режимом автоматического торможения, системой контроля полосы с автоматическим подруливанием для возврата автомобиля в выбранную полосу. К слову, адаптивный круиз-контроль (АСС) второго поколения теперь работает во всем скоростном диапазоне, обеспечивая в том числе полную остановку и движение в пробках.

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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