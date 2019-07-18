Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы

Компания Toyota объявила о подписании соглашения с китайским предприятием Amperex Technology о разработке аккумуляторов для электрокаров. Японская сторона заявила, что договор «обеспечит стабильные поставки комплектующих», позволит разрабатывать новые технологии и совершенствовать качество продукции.

Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР – C-HR и IZOA. Любопытно, что компания развивает направление электромобилей не только в Китае. Так, власти Индонезии заявили о том, что японцы намерены вложить два миллиона долларов в разработку электромобилей в стране.