Автомобильный портал Motorpage
18 июл 2019

Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы

Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota объявила о подписании соглашения с китайским предприятием Amperex Technology о разработке аккумуляторов для электрокаров. Японская сторона заявила, что договор «обеспечит стабильные поставки комплектующих», позволит разрабатывать новые технологии и совершенствовать качество продукции.

Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР – C-HR и IZOA. Любопытно, что компания развивает направление электромобилей не только в Китае. Так, власти Индонезии заявили о том, что японцы намерены вложить два миллиона долларов в разработку электромобилей в стране.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra 2020

Toyota Supra могут пересадить сердце

12 июля 2019
Toyota MR2

Родстер Toyota MR2 вернется в виде электрокара

09 июля 2019
Toyota

Toyota стартует на ралли Шелковый путь

05 июля 2019
Toyota Supra 2020

Toyota Supra может получить новый кузов

05 июля 2019
Toyota Prius PHV

Toyota изобрела солнечный Prius

04 июля 2019
Toyota Land Cruiser 2018

Потери сердечные

17 июня 2019

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Subaru Forester - сравнительный тест kia sportage 2.0 2019 и subaru forester 2.0 2019 кто более универсален? Сравнительный тест
17 июля 2019

KIA Sportage, Subaru Forester
"KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален?"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 вид спереди
Тест драйв
15 июля 2019

Lada Granta Cross
"Почему Lada Granta Cross может обеспечить дилерам горячие денечки"
Audi A5 - audi a5 coupe 2017 полет на предельно малой
Тест драйв
12 июля 2019

Audi A5
"Полет на предельно малой"
Mercedes-Benz GLC - mercedes-benz glc 2020 кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга mercedes-benz glc и glc coupe
Тест драйв
10 июля 2019

Mercedes-Benz GLC
"Кому будут в радость «фишки», которыми обзавелись после рестайлинга Mercedes-Benz GLC и GLC Coupe"

Написано новостей:

2 3 8 0 4