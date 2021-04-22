Автомобильный портал Motorpage
22 апр 2021

К 2025 году Toyota представит электрический пикап

К 2025 году Toyota представит электрический пикап
Автор фото: фирма-производитель

После заявлений концерна о том, что к середине текущего десятилетия, каждая из моделей, вплоть до пикапов, получит электрическую альтернативу, многие СМИ стали делать ставки на то, какой именно пикап станет экологически чистым

Так американское издание The Drive предполагает, что им станет батарейная версия пикапа Tacoma. Почему именно он? Дело в том, что у этого автомобиля присутствует имидж машины для активного отдыха, а не трудяги-чернорабочего. Соответственно, электрическая версия вполне гармонично смотрелась бы на фоне каких-нибудь Rivian и GM.

Впрочем, электрический путь может ожидать и модель Tundra, которую могут превратить в гибрид, о чем не раз уже ходили слухи. Подобные метаморфозы могут произойти и с семейством Land Cruiser, однако официального подтверждения ни одной, ни другой версии нет. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota разрабатывает водородный двигатель для гоночных машин

22 апреля 2021

Представлен первый электрический кроссовер Toyota

19 апреля 2021

Toyota представила новый Crown

19 апреля 2021
Toyota Crown

Toyota Crown станет кроссовером

12 апреля 2021

Toyota показала новый автопилот

08 апреля 2021

Toyota создаёт отдельный бренд для электромобилей

07 апреля 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях Тест драйв
20 апреля 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях"
Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди
Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"

Написано новостей:

2 8 1 4 5