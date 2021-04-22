К 2025 году Toyota представит электрический пикап

После заявлений концерна о том, что к середине текущего десятилетия, каждая из моделей, вплоть до пикапов, получит электрическую альтернативу, многие СМИ стали делать ставки на то, какой именно пикап станет экологически чистым

Так американское издание The Drive предполагает, что им станет батарейная версия пикапа Tacoma. Почему именно он? Дело в том, что у этого автомобиля присутствует имидж машины для активного отдыха, а не трудяги-чернорабочего. Соответственно, электрическая версия вполне гармонично смотрелась бы на фоне каких-нибудь Rivian и GM.

Впрочем, электрический путь может ожидать и модель Tundra, которую могут превратить в гибрид, о чем не раз уже ходили слухи. Подобные метаморфозы могут произойти и с семейством Land Cruiser, однако официального подтверждения ни одной, ни другой версии нет.