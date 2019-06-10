Как Toyota захватит рынок электромобилей

Много лет компания Toyota избегала всемирного увлечения электромобилями, предпочитая развивать гибридные и водородные автомобили. Однако недавно японский концерн объявил, что начал заниматься «чистыми» электромобилями — утвержден стратегический план развития их производства.



Предполагается, что работа будет вестись по трем направлениям. Первое - разработка субкомпактных моделей для внутреннего рынка. Второе - развитие глобальной линейки электромобилей. Третье - разработка высокопроизводительных аккумуляторов.



Если говорить конкретно, то первый пункт подразумевает выпуск гаммы городских электромобилей. В 2020 году появится серийная версия трехколесного i-Road, который Toyota в статусе концепта показала в 2013 году и позднее выпустила его опытно-промышленную партию в несколько десятков штук. В случае глобальной линейки нас ожидает выход десяти моделей в течение нескольких лет. В их числе будут шесть внедорожников различных классов, седан и минивэн. Любопытно, что в данном направлении концерн сотрудничает с такими компаниями как Subaru, Suzuki и Daihatsu.



Третий пункт плана — создание высокоэффективных аккумуляторов — предусматривает работу совместно с компаниями Panasonic и Primearth EV Energy. Toyota рассчитывает, что следующее поколение батарей будет иметь на 10% большую энергоемкость при сохранении текущих размеров.