Китайские Toyota массово отзывают

Стало известно, что компания Toyota объявила в Китае об отзыве 570 000 своих автомобилей, которые были произведены в период с 2018 по 2023 гг. Такие автомобили могут находиться и на территории Российской Федерации

В частности, речь идет о модели Corolla, которая производилась совместным предприятием FAW-Toyota в период с 2019 по 2023 гг. В общей сложности таких автомобилей 350 021 шт. Highlander в количестве 157 458 экземпляров, который производился GAC-Toyota с 2018 по 2022 гг. И последняя модель - Lexus RX, выпускаемая на собственных мощностях Toyota Motor в Китае. С 2018 по 2022 гг. RX был выпущен в количестве 68 434 шт.

Все эти автомобили столкнулись с проблемой разрушения топливных насосов. При высоких нагрузках могут образоваться трещины, что может привести не только к быстрому износу, но и протечки топлива и, соответственно, риску возгорания. К тому же, власти обеспокоены попаданием в атмосферу топливных испарений.

Выше упомянутые предприятия произведут диагностику и замену необходимых деталей. Компании предостерегают водителей, которые еще не успели отвезти в сервисные центры свои автомобили, чтобы они не парковались у возможных источников огня, а также сразу прекращали движение, если почувствуют или заметят утечку топлива.

